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Beğeni uğruna doğa katliamı: 'Aracın gölde ne işi var, sürecek yer mi bulamadı?'
Beğeni uğruna doğa katliamı: 'Aracın gölde ne işi var, sürecek yer mi bulamadı?'
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeninin takipçi artırma düşüncesiyle hazırlayıp paylaştığı video, doğa katliamını da beraberinde getirdi. 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T21:08+0300
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Antalya'da bir sosyal medya fenomeni, Kaş ilçesinde bulunan doğa harikası Yeşil Göl'e arazi aracıyla girerek gölü tahrip etti.Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce yerli yabancı turistin ziyaret ettiği doğa harikası Yeşil Göl'e arazi aracı ile giren kişiler, gölü tahrip etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından gelen tepkiler üzerine, dijital içerik üreticisi arkadaşlarıyla ortak paylaştığı videoyu sosyal medya hesabından kaldırdı.Yeşil Göl, içme suyu olarak kullanılıyorBir krater gölü olan Yeşil Göl, eşsiz coğrafi zenginlikleriyle ünlü Gömbe Yaylası üzerinde, Batı Antalya'nın ikinci yüksek tepesi olan Akdağ'ın doğu yamacında, yaklaşık bin dokuz yüz doksan metre yükseklikte yer alıyor. Akdağ'ın yamaçlarında eriyen karlarla birlikte, ortalama 12 derecelik bir sıcaklığa sahip Yeşil Göl'ün suyu, toprağın altından Gömbe Yaylası'na doğru süzülerek akıyor. 50 dönümlük alana sahip gölün, kayaların arasından akan suyu, borularla Kaş, Demre ve Elmalı'nın mahallelerine taşınarak, içme suyu olarak kullanılıyor.'Aracın gölde ne işi var, aracını sürecek yer mi bulamadı?'Antalya'da yaşayan sosyal medya fenomeninin, Kaş ilçesinde bulunan doğa harikası Yeşilgöl'e arazi aracıyla girerek, gölü tahrip etmesine Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu tepki gösterdi.Görüntüleri izleyen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Yeşilgöl'ün Antalya için önemli bir değer olduğunu kaydederek, "Bu tür göllerde değişik canlılar yaşamlarını sürdürüyor, vatandaşlarımız oraya aracıyla girmiş. Aracın gölde ne işi var, aracını sürecek yer mi bulamadı? Gölü bulandırması bile yeşilliğin yok olmasına sebep olur. Bu tür yerleri canımız gibi korumamız gerekiyor, vatandaşımız yanlış yapmış" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/akomdan-asiri-sicak-uyarisi-bu-saatlerde-disari-cikmayin-1085925874.html
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antalya, kaş, sosyal medya fenomeni, katliam, doğa, göl
antalya, kaş, sosyal medya fenomeni, katliam, doğa, göl

Beğeni uğruna doğa katliamı: 'Aracın gölde ne işi var, sürecek yer mi bulamadı?'

21:08 17.07.2024 (güncellendi: 21:11 17.07.2024)
© İHA / BEGÜM AKSOY-AW248956Antalya'da bir sosyal medya fenomeni, Kaş ilçesinde bulunan doğa harikası Yeşilgöl'e arazi aracıyla girerek gölü tahrip etti
Antalya'da bir sosyal medya fenomeni, Kaş ilçesinde bulunan doğa harikası Yeşilgöl'e arazi aracıyla girerek gölü tahrip etti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© İHA / BEGÜM AKSOY-AW248956
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Sosyal medya fenomeninin takipçi artırma düşüncesiyle hazırlayıp paylaştığı video, doğa katliamını da beraberinde getirdi.
Antalya'da bir sosyal medya fenomeni, Kaş ilçesinde bulunan doğa harikası Yeşil Göl'e arazi aracıyla girerek gölü tahrip etti.
Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce yerli yabancı turistin ziyaret ettiği doğa harikası Yeşil Göl'e arazi aracı ile giren kişiler, gölü tahrip etti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından gelen tepkiler üzerine, dijital içerik üreticisi arkadaşlarıyla ortak paylaştığı videoyu sosyal medya hesabından kaldırdı.

Yeşil Göl, içme suyu olarak kullanılıyor

Bir krater gölü olan Yeşil Göl, eşsiz coğrafi zenginlikleriyle ünlü Gömbe Yaylası üzerinde, Batı Antalya'nın ikinci yüksek tepesi olan Akdağ'ın doğu yamacında, yaklaşık bin dokuz yüz doksan metre yükseklikte yer alıyor. Akdağ'ın yamaçlarında eriyen karlarla birlikte, ortalama 12 derecelik bir sıcaklığa sahip Yeşil Göl'ün suyu, toprağın altından Gömbe Yaylası'na doğru süzülerek akıyor. 50 dönümlük alana sahip gölün, kayaların arasından akan suyu, borularla Kaş, Demre ve Elmalı'nın mahallelerine taşınarak, içme suyu olarak kullanılıyor.

'Aracın gölde ne işi var, aracını sürecek yer mi bulamadı?'

Antalya'da yaşayan sosyal medya fenomeninin, Kaş ilçesinde bulunan doğa harikası Yeşilgöl'e arazi aracıyla girerek, gölü tahrip etmesine Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu tepki gösterdi.
Görüntüleri izleyen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Yeşilgöl'ün Antalya için önemli bir değer olduğunu kaydederek, "Bu tür göllerde değişik canlılar yaşamlarını sürdürüyor, vatandaşlarımız oraya aracıyla girmiş. Aracın gölde ne işi var, aracını sürecek yer mi bulamadı? Gölü bulandırması bile yeşilliğin yok olmasına sebep olur. Bu tür yerleri canımız gibi korumamız gerekiyor, vatandaşımız yanlış yapmış" dedi.
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