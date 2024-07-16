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Üniversite sınavı istatistikleri açıklandı: Matematik ortalaması 40 sorudan 7.9, fen 20 sorudan 3.4
Üniversite sınavı istatistikleri açıklandı: Matematik ortalaması 40 sorudan 7.9, fen 20 sorudan 3.4
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 3 milyon 120 bin 870 adaydan 2... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T11:29+0300
2024-07-16T11:29+0300
türkiye
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
sınav
başarı
ösym
matematik
türkçe
fen bilgisi
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Ersoy, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı."TYT'ye başvuran 3 milyon 120 bin 870 adaydan, 2 milyon 819 bin 362'si sınava katıldı, 301 bin 508 aday sınava girmedi." bilgisini veren Ersoy, Alan Yeterlilik Testine (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 699 adaydan 1 milyon 776 bin 496 adayın sınava katıldığını, 243 bin 203 adayın ise sınava girmediğini bildirdi.Ersoy, Yabancı Dil Testine (YDT) başvuran 233 bin 384 adaydan da 171 bin 90'ının sınava katıldığını, 62 bin 294 adayın sınava girmediğini aktardı.Kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranı daha fazlaTYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 88,38'inin, kadın adayların yüzde 92,16'sının; AYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 84,84'ünün, kadın adayların yüzde 90,64'ünün ve YDT'ye başvuran erkek adayların yüzde 66,69'unun, kadın adayların ise yüzde 78,19'unun oturumlara katıldığını belirten Ersoy, tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranının daha yüksek olduğunu kaydetti.YKS soru dağılımlarıÖSYM Başkanı Ersoy, birinci oturumdaki TYT'de adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve adaylara 165 dakika süre verildiğini anımsattı.İkinci oturumdaki AYT'de Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinde 40 soru, sosyal bilimler-2 testinde 40 soru, matematik testinde 40 soru, fen bilimleri testinde 40 soru sorulduğunu ve adaylara 180 dakika süre verildiğini ifade eden Ersoy, üçüncü oturumda 5 dilde uygulanan YDT'de ise her bir dil testi için adaylara 80 soru sorulduğunu ve 120 dakika süre verildiğini aktardı.Ersoy, YKS'de üç oturumda uygulanan testlerdeki toplam 680 sorudan iptal edilen sorunun olmadığını belirtti.YKS testlerinin ortalamalarıErsoy, YKS testlerindeki ortalamalara ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:Ersoy, YDT'nin ortalamalarının ise Almanca testinde 39,393, Arapça testinde 27,939, Fransızca testinde 46,334, İngilizce testinde 35,638, Rusça testinde 52,332 olarak gerçekleştiğini bildirdi.TYT Türkçe ve sosyal bilimlerde kadın adaylar başarılıÖSYM Başkanı Ersoy, adayların cinsiyetlerine göre doğru cevap sayısı ortalamalarına ilişkin de bilgiler verdi.TYT'deki Türkçe ve sosyal bilgiler testlerinde kadın adayların doğru cevap sayısının ortalamasının erkek adaylara göre daha yüksek olduğunu bildiren Ersoy, şunları kaydetti:
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, başarı, ösym, matematik, türkçe, fen bilgisi
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav, başarı, ösym, matematik, türkçe, fen bilgisi

Üniversite sınavı istatistikleri açıklandı: Matematik ortalaması 40 sorudan 7.9, fen 20 sorudan 3.4

11:29 16.07.2024
© AAüniversite tercihleri
üniversite tercihleri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© AA
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran 3 milyon 120 bin 870 adaydan 2 milyon 819 bin 362'sinin sınava katıldığını bildirdi.
Ersoy, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"TYT'ye başvuran 3 milyon 120 bin 870 adaydan, 2 milyon 819 bin 362'si sınava katıldı, 301 bin 508 aday sınava girmedi." bilgisini veren Ersoy, Alan Yeterlilik Testine (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 699 adaydan 1 milyon 776 bin 496 adayın sınava katıldığını, 243 bin 203 adayın ise sınava girmediğini bildirdi.
Ersoy, Yabancı Dil Testine (YDT) başvuran 233 bin 384 adaydan da 171 bin 90'ının sınava katıldığını, 62 bin 294 adayın sınava girmediğini aktardı.

Kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranı daha fazla

TYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 88,38'inin, kadın adayların yüzde 92,16'sının; AYT'ye başvuran erkek adayların yüzde 84,84'ünün, kadın adayların yüzde 90,64'ünün ve YDT'ye başvuran erkek adayların yüzde 66,69'unun, kadın adayların ise yüzde 78,19'unun oturumlara katıldığını belirten Ersoy, tüm testlerde kadın adayların erkek adaylara göre sınava katılım oranının daha yüksek olduğunu kaydetti.

YKS soru dağılımları

ÖSYM Başkanı Ersoy, birinci oturumdaki TYT'de adaylara Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve adaylara 165 dakika süre verildiğini anımsattı.
İkinci oturumdaki AYT'de Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinde 40 soru, sosyal bilimler-2 testinde 40 soru, matematik testinde 40 soru, fen bilimleri testinde 40 soru sorulduğunu ve adaylara 180 dakika süre verildiğini ifade eden Ersoy, üçüncü oturumda 5 dilde uygulanan YDT'de ise her bir dil testi için adaylara 80 soru sorulduğunu ve 120 dakika süre verildiğini aktardı.
Ersoy, YKS'de üç oturumda uygulanan testlerdeki toplam 680 sorudan iptal edilen sorunun olmadığını belirtti.

YKS testlerinin ortalamaları

Ersoy, YKS testlerindeki ortalamalara ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:
"2024-TYT'de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap sayısı ortalamaları Türkçe (40 soru) testinde 21,427, sosyal bilimler (20 soru) testinde 9,001, temel matematik (40 soru) testinde 7,955 ve fen bilimleri (20 soru) testinde 3,478'dir. AYT matematik (40 soru) testinin ortalaması 5,547, AYT fen bilimleri testinin ortalamaları; fizik (14 soru) alt testinde 2,247, kimya (13 soru) alt testinde 1,457 ve biyoloji (13 soru) alt testinde 2,324 olmuştur. AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ortalamaları, Türk dili ve edebiyatı (24 soru) alt testinde 5,935, tarih-1 (10 soru) alt testinde 2,484, coğrafya-1 (6 soru) alt testinde 2,103, AYT sosyal bilimler-2 testinin ortalamaları, tarih-2 (11 soru) alt testinde 2,076, coğrafya-2 (11 soru) alt testinde 2,416, felsefe grubu (12 soru) alt testinde 1,964, (DKAB) din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu (6 soru) alt testinde 1,275 olmuştur."
Ersoy, YDT'nin ortalamalarının ise Almanca testinde 39,393, Arapça testinde 27,939, Fransızca testinde 46,334, İngilizce testinde 35,638, Rusça testinde 52,332 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

TYT Türkçe ve sosyal bilimlerde kadın adaylar başarılı

ÖSYM Başkanı Ersoy, adayların cinsiyetlerine göre doğru cevap sayısı ortalamalarına ilişkin de bilgiler verdi.
TYT'deki Türkçe ve sosyal bilgiler testlerinde kadın adayların doğru cevap sayısının ortalamasının erkek adaylara göre daha yüksek olduğunu bildiren Ersoy, şunları kaydetti:
"Temel matematik ve fen bilimleri testlerinde ise erkek adayların doğru cevap ortalaması kadınlara göre daha yüksek oldu. AYT'deki 11 alt testten 6'sında erkek adayların ortalaması, 5'inde ise kadın adayların ortalaması daha yüksektir. YDT'de ise Arapça ve Rusça dillerinde kadın adayların, Almanca, Fransızca ve İngilizce'de erkek adayların ortalaması daha yüksek sonuçlandı."
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