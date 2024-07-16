https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/ruandada-kagame-yeniden-devlet-baskani-secildi-1085896797.html

Ruanda'da Kagame yeniden Devlet Başkanı seçildi

Ruanda'da Kagame yeniden Devlet Başkanı seçildi

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin yasadışı göçmenleri yollamak istediği Ruanda'da Yurtsever Cephesi Partisi Genel Başkanı ve mevcut Devlet Başkanı Paul Kagame yeniden aynı göreve... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T11:56+0300

2024-07-16T11:56+0300

2024-07-16T11:56+0300

dünya

ruanda

doğu afrika

paul kagame

devlet başkanlığı seçimi

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Ruanda seçim yetkilileri, ön sonuçlara göre Kagame'nin oyların yüzde 99.15'ini alarak bir kez daha 5 yıl için seçildiğini açıkladı.Oyların yüzde 79'unu oluşturan ön sonuçlara göre, Kagame'nin rakipleri muhalefetteki Ruanda Demokratik Yeşiller Partisi'nden Frank Habineza ve bağımsız aday Philippe Mpayimana'nın oy oranları yüzde 1'in altında kaldı.Kesin sonuçların 27 Temmuz'da açıklanması beklenirken, Kagame, 2000'den bu yana devlet başkanlığı görevini yürütüyor.Yaklaşık 10 milyon seçmenin kayıtlı olduğu Ruanda'da dün yaklaşık 2 bin 500 sandıkta oy kullanılmıştı.Ruanda hükümeti, yakın zamanda İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in önceki hükümetin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının ölü doğduğunu söylemesinin ardından İngiltere tarafından bu anlaşma için gönderilen paranın iade edilmeyeceği mesajını vermişti.Ruanda Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Alain Mukuralinda, basına yaptığı açıklamada, İngiltere ile düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan anlaşmaya değindi.Mukuralinda, İngiltere-Ruanda anlaşmasında fonların geri ödenmesine ilişkin hiçbir şart bulunmadığını belirterek, "Paranın iade edilmesi gerektiği öngörülmüyordu" dedi.İngiltere tarafından Ruanda'ya verilen ödeneğin bir kredi olmadığına dikkati çeken Mukuralinda, "Bu belirli adımları atmak için Ruanda'ya gönderilen paraydı ve söz konusu adımlar atıldı" şeklinde konuştu.Mukuralinda'nın açıklamasının, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in, Ruanda Planı'nın en başından ölü doğduğuna dair sözlerinin ardından gelmesi dikkat çekti.Tartışmalı Ruanda Planı nedir?İngiliz hükümeti, Nisan 2022'de hazırlanan ‘Ruanda Planı’ kapsamında düzensiz göçmenleri ve ülkeye yasa dışı yollarla girip sığınma talebinde bulunanları Ruanda'ya gönderme hedefini açıklamıştı.Ülkede muhalefet, insan hakları örgütleri ile Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun tepki gösterdiği karar, Yargıtay ve Yüksek Mahkemece yasaya uygun bulunmuştu.Kararın ardından Haziran 2022'de Ruanda'ya 7 kişiyi taşıyan ilk uçuş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararıyla durdurulmuştu. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Yüksek Mahkemede yeni bir dava açmış, mahkeme de 19 Aralık 2022'de Ruanda uçuşunun yasal olduğuna karar vermişti.Mahkeme, temyiz yolunu açık tutmuş, insan hakları savunucularının Temyiz Mahkemesinde açtığı dava sonucu 29 Haziran'da Ruanda Planı'nın yasalara uygun olmadığına karar verilmişti. Hükümet ise Temyiz Mahkemesinin kararını Yüksek Mahkemeye taşımış, Yüksek Mahkeme de 15 Kasım'daki kararında Ruanda'ya yollanacak kişilerin kötü muameleye maruz kalma ve kendi ülkelerine gönderilme gibi risklerin bulunduğu gerekçesiyle planın yasaya uygun olmadığını açıklamıştı.Bunun üzerine Ruanda'yla 5 Aralık 2023'te yeni anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşmaya göre Ruanda'ya gönderilecek düzensiz göçmenler, İngiltere dışında başka bir üçüncü ülkeye sınır dışı edilemeyecek.Ruanda'daki diğer sığınmacılarla aynı haklara sahip olacak bu kişilerin yasal talepleri için destek verilecek. Ruanda'nın sorumlulukları bağımsız gözlemciler tarafından kontrol edilecek.Yasa tasarısıyla Ruanda, düzensiz göçmenlerin sınır dışına gönderilebileceği güvenli ülke kabul edilecek. Ruanda'nın güvenli olduğunu gösterir yasal adımlar ve uygulamalar da hayata geçirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/ruanda-bmyi-duzensiz-gocmenlerle-ilgili-yalan-bilgi-paylasmakla-sucladi-1084759564.html

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ruanda, doğu afrika, paul kagame, devlet başkanlığı seçimi