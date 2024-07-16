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ÖSYM'den bu yıl okul birincisi olan adaylara uyarı
ÖSYM'den bu yıl okul birincisi olan adaylara uyarı
Sputnik Türkiye
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere okul birinciliği... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ortaöğretim kurumlarının 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı okul birinciliği bilgisi, 2024-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere 11 Temmuz'da e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarıldı. 2024-YKS sonuçları açıklandı Bu yılki eğitim öğretim döneminde okul birincisi olan adayların bilgilerini, 23 Temmuz'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kontrol etmeleri, okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların e-Okul sisteminden gereken düzeltmeleri yapmaları gerekiyor. Bu süre tamamlandıktan sonra okul birinciliği bilgisinde düzeltme veya değişiklik yapılamayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/yksde-yapay-zeka-ile-kopya-cekti-2-yil-hicbir-sinava-giremeyecek--1084735806.html
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ÖSYM'den bu yıl okul birincisi olan adaylara uyarı

19:26 16.07.2024 (güncellendi: 19:33 16.07.2024)
© DHAÖSYM
ÖSYM - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© DHA
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere okul birinciliği bilgisinde hata olan adayların 23 Temmuz'a kadar düzeltme işlemlerini tamamlayabileceğini bildirdi.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ortaöğretim kurumlarının 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı okul birinciliği bilgisi, 2024-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere 11 Temmuz'da e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarıldı.

2024-YKS sonuçları açıklandı

Bu yılki eğitim öğretim döneminde okul birincisi olan adayların bilgilerini, 23 Temmuz'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kontrol etmeleri, okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların e-Okul sisteminden gereken düzeltmeleri yapmaları gerekiyor.
Bu süre tamamlandıktan sonra okul birinciliği bilgisinde düzeltme veya değişiklik yapılamayacak.
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YKS'de yapay zeka ile kopya çekti: 2 yıl hiçbir sınava giremeyecek
11 Haziran , 19:38
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