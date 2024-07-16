https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/osymden-bu-yil-okul-birincisi-olan-adaylara-uyari-1085913740.html
ÖSYM'den bu yıl okul birincisi olan adaylara uyarı
ÖSYM'den bu yıl okul birincisi olan adaylara uyarı
Sputnik Türkiye
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere okul birinciliği... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T19:26+0300
2024-07-16T19:26+0300
2024-07-16T19:33+0300
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yükseköğretim
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
yükseköğretim kurulu (yök)
yükseköğretim kurulu
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ortaöğretim kurumlarının 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı okul birinciliği bilgisi, 2024-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere 11 Temmuz'da e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarıldı. 2024-YKS sonuçları açıklandı Bu yılki eğitim öğretim döneminde okul birincisi olan adayların bilgilerini, 23 Temmuz'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kontrol etmeleri, okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların e-Okul sisteminden gereken düzeltmeleri yapmaları gerekiyor. Bu süre tamamlandıktan sonra okul birinciliği bilgisinde düzeltme veya değişiklik yapılamayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/yksde-yapay-zeka-ile-kopya-cekti-2-yil-hicbir-sinava-giremeyecek--1084735806.html
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ÖSYM'den bu yıl okul birincisi olan adaylara uyarı
19:26 16.07.2024 (güncellendi: 19:33 16.07.2024)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere okul birinciliği bilgisinde hata olan adayların 23 Temmuz'a kadar düzeltme işlemlerini tamamlayabileceğini bildirdi.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ortaöğretim kurumlarının 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı okul birinciliği bilgisi, 2024-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere 11 Temmuz'da e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarıldı.
2024-YKS sonuçları açıklandı
Bu yılki eğitim öğretim döneminde okul birincisi olan adayların bilgilerini, 23 Temmuz'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kontrol etmeleri, okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların e-Okul sisteminden gereken düzeltmeleri yapmaları gerekiyor.
Bu süre tamamlandıktan sonra okul birinciliği bilgisinde düzeltme veya değişiklik yapılamayacak.