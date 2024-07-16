https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/osymden-bu-yil-okul-birincisi-olan-adaylara-uyari-1085913740.html

ÖSYM'den bu yıl okul birincisi olan adaylara uyarı

ÖSYM'den bu yıl okul birincisi olan adaylara uyarı

Sputnik Türkiye

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere okul birinciliği... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T19:26+0300

2024-07-16T19:26+0300

2024-07-16T19:33+0300

türkiye

ösym

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ösys

okul servisi

okul

yükseköğretim

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

yükseköğretim kurulu (yök)

yükseköğretim kurulu

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ortaöğretim kurumlarının 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı okul birinciliği bilgisi, 2024-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılmak üzere 11 Temmuz'da e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarıldı. 2024-YKS sonuçları açıklandı Bu yılki eğitim öğretim döneminde okul birincisi olan adayların bilgilerini, 23 Temmuz'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kontrol etmeleri, okul birinciliği bilgisinde eksiklik veya hata olan adayların e-Okul sisteminden gereken düzeltmeleri yapmaları gerekiyor. Bu süre tamamlandıktan sonra okul birinciliği bilgisinde düzeltme veya değişiklik yapılamayacak.

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