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Mahkeme 24 saat içinde karar verdi: Kürü 74 bin 500 TL olan kanser ilacını SGK karşılayacak
Mahkeme 24 saat içinde karar verdi: Kürü 74 bin 500 TL olan kanser ilacını SGK karşılayacak
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70 yaşındaki mide kanseri hastası M.Ç. doktorlarının önerdiği ve kürü 74 bin 500 TL olan ilacı almak için SGK’ya başvurdu, fakat ret yanıtı alınca İdare... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T10:44+0300
2024-07-16T10:44+0300
türkiye
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
mahkeme
kanser
ilaç
ilaç
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Kanser hastası M.Ç. doktorlarının önerdiği ve kürü 74 bin 500 TL olan ilacı almak için SGK’ya başvurdu, fakat ret yanıtı alınca İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, 24 saat içinde karar vererek, ilaç bedelinin SGK tarafından ödenmesine hükmetti.Hürriyet'ten Elif Altın'ın haberine göre; mide kanseri olan 70 yaşındaki emekli M.Ç.’ye doktorları, tedavisinde son çare olarak bir kürü 74 bin 500 TL’ye mal olan kanser ilacını kullanması gerektiğini söyledi. Bu ilacı alabilmek için başvuruda bulunan M.Ç.’nin talebi, SGK tarafından reddedildi. M.Ç. bu kez çareyi İdare Mahkemesi’ne başvurarak aradı. SGK’nın bu işleminin iptali için yürütmenin durdurulmasını talep etti. Ankara 27’nci İdare Mahkemesi, davacının ilgili ilacı kullanmadığı takdirde sağlığının tehlikeye girebileceği ve bu nedenle telafisi güç veya imkânsız zararlar doğabileceği gerekçesiyle 24 saatte karar çıkararak, ilaç bedelinin SGK tarafından karşılanmasına hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/sgk-ve-bag-kur-emeklileri-icin-dilekce-uyarisi-2024te-verene-daha-yuksek-maas-geliyor-1085649466.html
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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), mahkeme, kanser, ilaç, ilaç, emsal karar
sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), mahkeme, kanser, ilaç, ilaç, emsal karar

Mahkeme 24 saat içinde karar verdi: Kürü 74 bin 500 TL olan kanser ilacını SGK karşılayacak

10:44 16.07.2024
© AAilaç, hap
ilaç, hap - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© AA
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70 yaşındaki mide kanseri hastası M.Ç. doktorlarının önerdiği ve kürü 74 bin 500 TL olan ilacı almak için SGK’ya başvurdu, fakat ret yanıtı alınca İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, 24 saat içinde karar vererek, ilaç bedelinin SGK tarafından ödenmesine hükmetti.
Kanser hastası M.Ç. doktorlarının önerdiği ve kürü 74 bin 500 TL olan ilacı almak için SGK’ya başvurdu, fakat ret yanıtı alınca İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, 24 saat içinde karar vererek, ilaç bedelinin SGK tarafından ödenmesine hükmetti.
Hürriyet'ten Elif Altın'ın haberine göre; mide kanseri olan 70 yaşındaki emekli M.Ç.’ye doktorları, tedavisinde son çare olarak bir kürü 74 bin 500 TL’ye mal olan kanser ilacını kullanması gerektiğini söyledi. Bu ilacı alabilmek için başvuruda bulunan M.Ç.’nin talebi, SGK tarafından reddedildi. M.Ç. bu kez çareyi İdare Mahkemesi’ne başvurarak aradı.
SGK’nın bu işleminin iptali için yürütmenin durdurulmasını talep etti. Ankara 27’nci İdare Mahkemesi, davacının ilgili ilacı kullanmadığı takdirde sağlığının tehlikeye girebileceği ve bu nedenle telafisi güç veya imkânsız zararlar doğabileceği gerekçesiyle 24 saatte karar çıkararak, ilaç bedelinin SGK tarafından karşılanmasına hükmetti.
SGK, başvuru - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
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