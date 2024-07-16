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'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' cinayetinde karar açıklandı
'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' cinayetinde karar açıklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Fatih ilçesinde sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin cinayetinde karar çıktı. Sanık Erkan Baykut’a... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T16:08+0300
2024-07-16T16:08+0300
türkiye
ramazan hoca
diyarbakır
cinayet
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Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan ve Fatih'ta bıçaklı saldırıda öldürülen Ramazan Pişkin'in katili Erkan Baykut hakim karşısına çıktı.Pişkin'i işlettiği çay ocağında bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Erkan Baykut’a mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.Ne olmuştu?Diyarbakır’da bulunan tarihi Ulu Cami'de yaptığı konuşmalarla tanınan "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca"nın Yeri isimli iş yeri sahibi Ramazan Pişkin'in bıçakla yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi edinilmesiyle soruşturmaya başlanıldığı anlatıldı.İddianamede, Ramazan Pişkin'in hastanede hayatını kaybettiği, olaya ilişkin görgü ifadesi sorulan İbrahim Baştürk elinde bıçak olan bir erkeği gördüğü, çay ocağını kontrol ettiğinde Ramazan Pişkin'in yaralanmış şekilde yerde gördüğüne dair ifadelerine yer verildi. Olaya ilişkin yapılan kamera araştırmasında, şüphelinin belediye otobüsüne bindiği, Beyoğlu Bahariye Caddesinde bulunan İplikçi otobüs durağında indiği, İstiklal Mahallesi, Hacı Hüsrev Caddesi' ne doğru hareket ettiğinin tespit edildiği kaydedildi. İstiklal Mahallesi, Sebilci Sokak 16 numarada tespit edilen şüpheli Erkan Baykut'un evin banyosunda saklanırken yakalandığı bilgilerine yer veridi.İddianamede, şüpheli Baykut'un ifadesinde, maktul Ramazan Pişkin'i tanımadığını, Saboor Muradı ismiyle tanıdığı kişi zannettiğini, bu kişinin de uyuşturucu satan, cinsel istismarda bulunan biri olduğunu, kendisine uyuşturucu verdiklerini ve 2021 yılından beri kendisine büyü yapıldığını düşündüğünü iddia etti. Olaydan 2 ay kadar önce babasının iş yerine 5 dakika mesafede Ramazan Hoca' nın Yeri isimli iş yerinde Ramazan Pişkin'i gördüğünü söyleyen şüpheli Baykut, yanına gidip kendisiyle konuştuğunda kendisini ilk başta iyi bir hoca olarak gördüğünü, ancak sohbetin devamında bu şahsın aslında Saboor Muradı olduğunu anladığını, bunun üzerine Saboor Muradı'nın kendisine geçmişte verdiği zararları hatırladığını, olay günü önce taş fırlattığını, Pişkin'in üstüne gelmesiyle kendisine zarar verebileceği düşüncesiyle bıçak çekerek yaraladığını ve kaçtığını söylediği belirtildi. Şüphelinin daha önce olay yerinde görülmediği belirlendi. Şüphelinin kullandığı tespit edilen birden fazla telefon numaralarının incelemesinde, HTS kayıtlarında olaya ilişkin şüpheli bir tespit yapılmadığı da iddianamede yer aldı. Ramazan Pişkin'in kardeşlerinin şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede, şüpheli Erkan Baykut'un "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.Ramazan Pişkin kimdir?Ramazan Pişkin, Diyarbarkır’da bulunan Ulu Cami’de yaptığı konuşmalarla tanınıyordu. Diyarbakır’ın sevilen simalarından olan Pişkin, akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle Elazığ Fetih Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde tedavi altına alınmıştı.
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ramazan pişkin kimdir?
ramazan pişkin kimdir?

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' cinayetinde karar açıklandı

16:08 16.07.2024
© Fotoğraf : Twitter Ramazan Hoca
Ramazan Hoca - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
© Fotoğraf : Twitter
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İstanbul'un Fatih ilçesinde sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin cinayetinde karar çıktı. Sanık Erkan Baykut’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan ve Fatih'ta bıçaklı saldırıda öldürülen Ramazan Pişkin'in katili Erkan Baykut hakim karşısına çıktı.

Pişkin'i işlettiği çay ocağında bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Erkan Baykut’a mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ne olmuştu?

Diyarbakır’da bulunan tarihi Ulu Cami'de yaptığı konuşmalarla tanınan "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul Fatih'te bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Diyarbakırlı Ramazan Hoca"nın Yeri isimli iş yeri sahibi Ramazan Pişkin'in bıçakla yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi edinilmesiyle soruşturmaya başlanıldığı anlatıldı.

İddianamede, Ramazan Pişkin'in hastanede hayatını kaybettiği, olaya ilişkin görgü ifadesi sorulan İbrahim Baştürk elinde bıçak olan bir erkeği gördüğü, çay ocağını kontrol ettiğinde Ramazan Pişkin'in yaralanmış şekilde yerde gördüğüne dair ifadelerine yer verildi. Olaya ilişkin yapılan kamera araştırmasında, şüphelinin belediye otobüsüne bindiği, Beyoğlu Bahariye Caddesinde bulunan İplikçi otobüs durağında indiği, İstiklal Mahallesi, Hacı Hüsrev Caddesi' ne doğru hareket ettiğinin tespit edildiği kaydedildi. İstiklal Mahallesi, Sebilci Sokak 16 numarada tespit edilen şüpheli Erkan Baykut'un evin banyosunda saklanırken yakalandığı bilgilerine yer veridi.

İddianamede, şüpheli Baykut'un ifadesinde, maktul Ramazan Pişkin'i tanımadığını, Saboor Muradı ismiyle tanıdığı kişi zannettiğini, bu kişinin de uyuşturucu satan, cinsel istismarda bulunan biri olduğunu, kendisine uyuşturucu verdiklerini ve 2021 yılından beri kendisine büyü yapıldığını düşündüğünü iddia etti. Olaydan 2 ay kadar önce babasının iş yerine 5 dakika mesafede Ramazan Hoca' nın Yeri isimli iş yerinde Ramazan Pişkin'i gördüğünü söyleyen şüpheli Baykut, yanına gidip kendisiyle konuştuğunda kendisini ilk başta iyi bir hoca olarak gördüğünü, ancak sohbetin devamında bu şahsın aslında Saboor Muradı olduğunu anladığını, bunun üzerine Saboor Muradı'nın kendisine geçmişte verdiği zararları hatırladığını, olay günü önce taş fırlattığını, Pişkin'in üstüne gelmesiyle kendisine zarar verebileceği düşüncesiyle bıçak çekerek yaraladığını ve kaçtığını söylediği belirtildi. Şüphelinin daha önce olay yerinde görülmediği belirlendi. Şüphelinin kullandığı tespit edilen birden fazla telefon numaralarının incelemesinde, HTS kayıtlarında olaya ilişkin şüpheli bir tespit yapılmadığı da iddianamede yer aldı. Ramazan Pişkin'in kardeşlerinin şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede, şüpheli Erkan Baykut'un "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ramazan Pişkin kimdir?

Ramazan Pişkin, Diyarbarkır’da bulunan Ulu Cami’de yaptığı konuşmalarla tanınıyordu. Diyarbakır’ın sevilen simalarından olan Pişkin, akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle Elazığ Fetih Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde tedavi altına alınmıştı.
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