https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/avrupanin-ilk-siyahi-basbakani-gething-gorevinden-istifa-etti-1085904473.html
Avrupa'nın ilk siyahi Başbakanı Gething, görevinden istifa etti
Avrupa'nın ilk siyahi Başbakanı Gething, görevinden istifa etti
Sputnik Türkiye
Galler Başbakanı Vaughan Gething, hakkında verilen güvensizlik oyu, partisinde yükselen istifa çağrıları ve seçim kampanyasında verilen tartışmalı 200 bin... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T14:40+0300
2024-07-16T14:40+0300
2024-07-16T14:40+0300
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Avrupa'nın ilk siyahi başbakanı olan Gething, yaptığı yazılı açıklamada, 4 bakanın kendisini istifaya çağırarak görevlerinden ayrılmasını istemesi sonucu Başbakanlığı bırakacağını açıkladı.Gething, görevini yürütmenin imkansız hale geldiğini belirterek, "Bakan olarak geçirdiğim 11 yılda hiçbir zaman kişisel çıkarım doğrultusunda karar vermedim. Bakanlık sorumluluklarımı kötüye kullanmadım veya suistimal etmedim" ifadelerini kullandı.Mart ayında göreve gelen Gething, X hesabından yaptığı paylaşımda ise "Başbakanlıktan istifa etme sürecini başlatmak gibi zorlu bir karar aldım" değerlendirmesini yaptı.Gething, yeni lider seçimini partiyle görüşerek takvimi belirleyeceklerini de dile getirdi.
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galler, vaughan gething, istifa
galler, vaughan gething, istifa
Avrupa'nın ilk siyahi Başbakanı Gething, görevinden istifa etti
Galler Başbakanı Vaughan Gething, hakkında verilen güvensizlik oyu, partisinde yükselen istifa çağrıları ve seçim kampanyasında verilen tartışmalı 200 bin sterlinlik bağış nedeniyle artan baskılar sonucu martta seçildiği görevinden istifa etti.
Avrupa'nın ilk siyahi başbakanı olan Gething, yaptığı yazılı açıklamada, 4 bakanın kendisini istifaya çağırarak görevlerinden ayrılmasını istemesi sonucu Başbakanlığı bırakacağını açıkladı.
Gething, görevini yürütmenin imkansız hale geldiğini belirterek, "Bakan olarak geçirdiğim 11 yılda hiçbir zaman kişisel çıkarım doğrultusunda karar vermedim. Bakanlık sorumluluklarımı kötüye kullanmadım veya suistimal etmedim" ifadelerini kullandı.
Mart ayında göreve gelen Gething, X hesabından yaptığı paylaşımda ise "Başbakanlıktan istifa etme sürecini başlatmak gibi zorlu bir karar aldım" değerlendirmesini yaptı.
Gething, yeni lider seçimini partiyle görüşerek takvimi belirleyeceklerini de dile getirdi.