https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/avrupanin-ilk-siyahi-basbakani-gething-gorevinden-istifa-etti-1085904473.html

Avrupa'nın ilk siyahi Başbakanı Gething, görevinden istifa etti

Avrupa'nın ilk siyahi Başbakanı Gething, görevinden istifa etti

Sputnik Türkiye

Galler Başbakanı Vaughan Gething, hakkında verilen güvensizlik oyu, partisinde yükselen istifa çağrıları ve seçim kampanyasında verilen tartışmalı 200 bin... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T14:40+0300

2024-07-16T14:40+0300

2024-07-16T14:40+0300

dünya

galler

vaughan gething

istifa

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Avrupa'nın ilk siyahi başbakanı olan Gething, yaptığı yazılı açıklamada, 4 bakanın kendisini istifaya çağırarak görevlerinden ayrılmasını istemesi sonucu Başbakanlığı bırakacağını açıkladı.Gething, görevini yürütmenin imkansız hale geldiğini belirterek, "Bakan olarak geçirdiğim 11 yılda hiçbir zaman kişisel çıkarım doğrultusunda karar vermedim. Bakanlık sorumluluklarımı kötüye kullanmadım veya suistimal etmedim" ifadelerini kullandı.Mart ayında göreve gelen Gething, X hesabından yaptığı paylaşımda ise "Başbakanlıktan istifa etme sürecini başlatmak gibi zorlu bir karar aldım" değerlendirmesini yaptı.Gething, yeni lider seçimini partiyle görüşerek takvimi belirleyeceklerini de dile getirdi.

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