https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/abdnin-hangi-ulkelere-borcu-var-1085903240.html

ABD'nin hangi ülkelere borcu var?

ABD'nin hangi ülkelere borcu var?

Sputnik Türkiye

ABD, dünyanın en borçlu ülkelerinin başında yer alıyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, Çin yeniden ABD'nin en büyük alacaklısı konumuna... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T18:26+0300

2024-07-16T18:26+0300

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Çin'deki Amerikan borç senetlerinin tutarı 1 trilyon 321 milyar dolara yükseldi. ABD'nin alacaklıları listesinde Japonya 1 trilyon 104 milyar dolarla Çin'i izlerken, İngiltere 668 milyar dolarla üçüncü sıraya yerleşti. ABD'ye en fazla borç veren 10 ülke, Sputnik'in infografiğinde.

çin

ingiltere

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infografik, abd, borç, çin, ingiltere, japonya, инфографика