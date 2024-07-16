https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/abdnin-hangi-ulkelere-borcu-var-1085903240.html
ABD'nin hangi ülkelere borcu var?
ABD'nin hangi ülkelere borcu var?
Sputnik Türkiye
ABD, dünyanın en borçlu ülkelerinin başında yer alıyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, Çin yeniden ABD'nin en büyük alacaklısı konumuna... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T18:26+0300
2024-07-16T18:26+0300
2024-07-16T18:26+0300
multimedya
infografik
abd
borç
çin
ingiltere
japonya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085902829_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_373d974b64f38a99be7a7ed67d965eba.png
Çin'deki Amerikan borç senetlerinin tutarı 1 trilyon 321 milyar dolara yükseldi. ABD'nin alacaklıları listesinde Japonya 1 trilyon 104 milyar dolarla Çin'i izlerken, İngiltere 668 milyar dolarla üçüncü sıraya yerleşti. ABD'ye en fazla borç veren 10 ülke, Sputnik'in infografiğinde.
çin
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085902829_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_5a47cc9adaf2ffb14266f440f2244898.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
infografik, abd, borç, çin, ingiltere, japonya, инфографика
infografik, abd, borç, çin, ingiltere, japonya, инфографика
ABD'nin hangi ülkelere borcu var?
ABD, dünyanın en borçlu ülkelerinin başında yer alıyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, Çin yeniden ABD'nin en büyük alacaklısı konumuna ulaştı.
Çin'deki Amerikan borç senetlerinin tutarı 1 trilyon 321 milyar dolara yükseldi.
ABD'nin alacaklıları listesinde Japonya 1 trilyon 104 milyar dolarla Çin'i izlerken, İngiltere 668 milyar dolarla üçüncü sıraya yerleşti. ABD'ye en fazla borç veren 10 ülke, Sputnik'in infografiğinde.