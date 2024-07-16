https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/10-ulkenin-temsilcileri-rusyada-duzenlenecek-forumda-kulturel-mirasin-korunmasini-tartisacak-1085918532.html
10 ülkenin temsilcileri, Rusya’da düzenlenecek forumda kültürel mirasın korunmasını tartışacak
10 ülkenin temsilcileri, Rusya’da düzenlenecek forumda kültürel mirasın korunmasını tartışacak
Sputnik Türkiye
Diyalog Tartışma Kulübü Başkanı Vyaçeslav Kartuhin, 19 Temmuz’da Rusya’nın Vladimir kentinde düzenlenecek olan kulübün toplantısında 10 ülkeden temsilcilerin... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T22:01+0300
2024-07-16T22:01+0300
2024-07-16T22:01+0300
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Diyalog Uluslararası Tartışma Kulübü Başkanı Kartuhin, kulübün 19 Temmuz’da Rusya’nın Vladimir kentinde katılımcılara kapılarını açacağını, toplantıda 10 ülkeden temsilcilerin kültürel mirasın korunmasının önemini tartışacağını ifade etti.Kartuhin, “Çin, Hindistan, Sri Lanka, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Belarus’tan önde gelen üniversite ve kuruluşların temsilcileri, yasama ve yürütme otoritelerinin temsilcileri, sivil toplum üyeleri ve uzmanlar katılımlarını şimdiden doğruladı” diye konuştu.Rus yetkili, 2024 yılında toplantının konusunun, devleti güçlendirme faktörü olarak kültürel mirasın korunmasına adandığını ve Rusya’nın Suzdal kentinin kuruluşunun bininci yıldönümünü kutlayacak şekilde zamanlandığını vurguladı.Diyalog Uluslararası Tartışma Kulübü Kasım 2022’de, toplumun sosyoekonomik, insani, bilimsel, eğitimsel ve kültürel yönlerinin tartışılması için uluslararası bir platform olarak kurulmuştu. Kulübün katılımcıları arasındaki iletişim, ülkeler arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine ve işbirliğini geliştirme yönlerinin belirlenmesine olanak tanıyacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20201013/valday-uzmanlarindan-yeni-rapor-dunya-yeni-bir-gelisim-asamasinin-esiginde-1043023897.html
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rusya, kulüp, tartışma, platform
rusya, kulüp, tartışma, platform
10 ülkenin temsilcileri, Rusya’da düzenlenecek forumda kültürel mirasın korunmasını tartışacak
Diyalog Tartışma Kulübü Başkanı Vyaçeslav Kartuhin, 19 Temmuz’da Rusya’nın Vladimir kentinde düzenlenecek olan kulübün toplantısında 10 ülkeden temsilcilerin kültürel mirasın korunmasının önemini tartışacağını belirtti.
Diyalog Uluslararası Tartışma Kulübü Başkanı Kartuhin, kulübün 19 Temmuz’da Rusya’nın Vladimir kentinde katılımcılara kapılarını açacağını, toplantıda 10 ülkeden temsilcilerin kültürel mirasın korunmasının önemini tartışacağını ifade etti.
Kartuhin, “Çin, Hindistan, Sri Lanka, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Belarus’tan önde gelen üniversite ve kuruluşların temsilcileri, yasama ve yürütme otoritelerinin temsilcileri, sivil toplum üyeleri ve uzmanlar katılımlarını şimdiden doğruladı” diye konuştu.
Rus yetkili, 2024 yılında toplantının konusunun, devleti güçlendirme faktörü olarak kültürel mirasın korunmasına adandığını ve Rusya’nın Suzdal kentinin kuruluşunun bininci yıldönümünü kutlayacak şekilde zamanlandığını vurguladı.
Diyalog Uluslararası Tartışma Kulübü Kasım 2022’de, toplumun sosyoekonomik, insani, bilimsel, eğitimsel ve kültürel yönlerinin tartışılması için uluslararası bir platform olarak kurulmuştu. Kulübün katılımcıları arasındaki iletişim, ülkeler arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine ve işbirliğini geliştirme yönlerinin belirlenmesine olanak tanıyacak.