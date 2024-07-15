https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/gambiyada-kadin-sunnetini-suc-olmaktan-cikaran-yasa-tasarisi-reddedildi-1085881721.html

Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi

Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi

Sputnik Türkiye

Gambiya, ülkede kadın sünnetini suç olmaktan çıkarmayı amaçlayan yasayı reddetti. 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T21:20+0300

2024-07-15T21:20+0300

2024-07-15T21:20+0300

türkiye

gambiya

kadın sünneti

yasa

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Gambiya Parlamentosu, ülkede kadın sünnetini suç olmaktan çıkarmayı amaçlayan yasa tasarısını reddetti. Ulusal basında yer alan haberlere göre, milletvekilleri aylardır süren tartışmaların ardından yasa tasarısını oy çokluğuyla reddetti. Parlamento Başkanı Fabakary Tombong Jatta, milletvekillerinin çoğunluğunun tasarıya karşı oy kullandığını belirtti. Gambiya, en yüksek kadın sünneti oranlarına sahip 10 ülke arasında yer almakta ve 2015 yılında kabul edilen yasayla bu uygulama yasaklanmıştı. Mart 2024’te bir grup milletvekili tarafından meclise sunulan tasarı da böylece reddedilmiş oldu. Sahraaltı Afrika’da yaygın olan kadın sünneti uygulaması, Orta Doğu ve Asya’da birçok ülkede yasaklanmasına rağmen düzenli olarak devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220207/papa-francis-kadin-sunneti-onuru-zedeliyor-sona-ermeli-1053549150.html

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