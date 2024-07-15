https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/ak-partiden-en-dusuk-emekli-maasi-aciklamasi-bu-aksam-sunacagiz-1085874094.html

AK Parti'den en düşük emekli maaşı açıklaması: 'Bu akşam sunacağız'

AK Parti'den en düşük emekli maaşı açıklaması: 'Bu akşam sunacağız'

Sputnik Türkiye

AK Parti Grup Başkanı Güler en düşük emekli maaşına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti ve "Rakamı bu akşam Erdoğan'a sunacağız" dedi. 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T14:24+0300

2024-07-15T14:24+0300

2024-07-15T15:02+0300

ekonomi

cevdet yılmaz

son dakika

en düşük seviye

emekli maaşı

emekli

emekli ikramiyesi

zam

recep tayyip erdoğan

ekonomi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:269:2685:1779_1920x0_80_0_0_043db01d7b69d5140815b76666317b13.jpg

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Hafta sonu Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanımız, Sosyal Güvenlik Bakanımız, genel başkan vekillerimizle beraber bir değerlendirme yaptık. Bakanlıklarımızın etki analizlerini aldık, onlar üzerinde çalıştık." ifadesini kullandı.Analizler sonucu ortaya bazı rakamların çıktığını belirten Güler, "Bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Tahmin ediyorum yarın vergi mevzuatımız da var. Onlarla birlikte inşallah yarın Meclis Başkanlığımıza bunu arz etmeyi düşünüyoruz." dedi.Emekliye zamda tablo netleşiyor: İşte masadaki rakam10 bin liranın altında maaş alan emeklilere yapılacak zam büyük oranda netleşti.SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 17 temmuz'dan itibaren ödenmeye başlanacak temmuz ayı maaşlarını yüzde 24,73 oranında zamla alacak.Ancak herhangi bir düzenleme yapılmaması halinde bu 3.8 milyon emekliden 1 milyon 780 bini 10 bin lira almaya devam edecek.Yani fiilen temmuz dönemini zamsız olarak geçirecek.Bu sorunun aşılması için ekonomi yönetimi bir çalışma başlatmıştı. AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullan Güler, son kararını yarın açıklayacak.Vergi düzenlemelerini içeren yasa teklifi yarın Meclis'e sunulacak.Güler, bu yasa teklifini açıklarken emekli maaş zammı kararını da duyuracak.En düşük emekli maaşının kaç lira olacağına yönelik çalışmalar çok kapsamlı sürdürüldü.11 bin 500 lira ile 12 bin 500 lira arasında rakamlar üstünden etki analizleri yapıldı.Bu analizlerde hem oluşacak toplam maliyete hem de prim gün sayısı farkına rağmen birbirine yakın maaş alan emeklilerin durumunun oluşturacağı adaletsizliğe dikkat edildi.NTV'nin haberine göre en düşük emekli maaşı çok yüksek ihtimalle 12 bin lira olacak.12 bin lira olarak belirlenirse 3 milyon 200 bin kişinin maaşı 12 bin liraya tamamlanmış olacak.Ancak kök maaş farklılıkları nedeniyle bazı emeklilere Hazine desteği 3 bin lira olurken, bazılarına 10 lira bile olabilecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

10 bin tl emekli maaşı alan ne kadar zam alacak?,emekli maaşına ne kadar zam yapıldı?,temmuz zammı ne zaman yatacak?,4a emekli maaşı ne kadar,hükümetten emekliye zam müjdesi,emekli zammı,yeni emekli maaşı tablosu,ssk emekli maaşı ne kadar oldu tablosu,emekliye seyyanen zam son dakika,son dakika emekli zammı,4a emekli maaşı hesaplama