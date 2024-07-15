AK Parti'den en düşük emekli maaşı açıklaması: 'Bu akşam sunacağız'
14:24 15.07.2024 (güncellendi: 15:02 15.07.2024)
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AK Parti Grup Başkanı Güler en düşük emekli maaşına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti ve "Rakamı bu akşam Erdoğan'a sunacağız" dedi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Hafta sonu Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanımız, Sosyal Güvenlik Bakanımız, genel başkan vekillerimizle beraber bir değerlendirme yaptık. Bakanlıklarımızın etki analizlerini aldık, onlar üzerinde çalıştık." ifadesini kullandı.
Analizler sonucu ortaya bazı rakamların çıktığını belirten Güler, "Bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Tahmin ediyorum yarın vergi mevzuatımız da var. Onlarla birlikte inşallah yarın Meclis Başkanlığımıza bunu arz etmeyi düşünüyoruz." dedi.
Analizler sonucu ortaya bazı rakamların çıktığını belirten Güler, "Bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Tahmin ediyorum yarın vergi mevzuatımız da var. Onlarla birlikte inşallah yarın Meclis Başkanlığımıza bunu arz etmeyi düşünüyoruz." dedi.
Emekliye zamda tablo netleşiyor: İşte masadaki rakam
10 bin liranın altında maaş alan emeklilere yapılacak zam büyük oranda netleşti.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 17 temmuz'dan itibaren ödenmeye başlanacak temmuz ayı maaşlarını yüzde 24,73 oranında zamla alacak.
Ancak herhangi bir düzenleme yapılmaması halinde bu 3.8 milyon emekliden 1 milyon 780 bini 10 bin lira almaya devam edecek.
Yani fiilen temmuz dönemini zamsız olarak geçirecek.
Ancak herhangi bir düzenleme yapılmaması halinde bu 3.8 milyon emekliden 1 milyon 780 bini 10 bin lira almaya devam edecek.
Yani fiilen temmuz dönemini zamsız olarak geçirecek.
Bu sorunun aşılması için ekonomi yönetimi bir çalışma başlatmıştı. AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullan Güler, son kararını yarın açıklayacak.
Vergi düzenlemelerini içeren yasa teklifi yarın Meclis'e sunulacak.
Güler, bu yasa teklifini açıklarken emekli maaş zammı kararını da duyuracak.
Vergi düzenlemelerini içeren yasa teklifi yarın Meclis'e sunulacak.
Güler, bu yasa teklifini açıklarken emekli maaş zammı kararını da duyuracak.
En düşük emekli maaşının kaç lira olacağına yönelik çalışmalar çok kapsamlı sürdürüldü.
11 bin 500 lira ile 12 bin 500 lira arasında rakamlar üstünden etki analizleri yapıldı.
Bu analizlerde hem oluşacak toplam maliyete hem de prim gün sayısı farkına rağmen birbirine yakın maaş alan emeklilerin durumunun oluşturacağı adaletsizliğe dikkat edildi.
11 bin 500 lira ile 12 bin 500 lira arasında rakamlar üstünden etki analizleri yapıldı.
Bu analizlerde hem oluşacak toplam maliyete hem de prim gün sayısı farkına rağmen birbirine yakın maaş alan emeklilerin durumunun oluşturacağı adaletsizliğe dikkat edildi.
NTV'nin haberine göre en düşük emekli maaşı çok yüksek ihtimalle 12 bin lira olacak.
12 bin lira olarak belirlenirse 3 milyon 200 bin kişinin maaşı 12 bin liraya tamamlanmış olacak.
Ancak kök maaş farklılıkları nedeniyle bazı emeklilere Hazine desteği 3 bin lira olurken, bazılarına 10 lira bile olabilecek.
12 bin lira olarak belirlenirse 3 milyon 200 bin kişinin maaşı 12 bin liraya tamamlanmış olacak.
Ancak kök maaş farklılıkları nedeniyle bazı emeklilere Hazine desteği 3 bin lira olurken, bazılarına 10 lira bile olabilecek.