https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/trumptan-suikast-girisiminin-ardindan-ilk-aciklama-geldi-1085852614.html
Trump’tan suikast girişiminin ardından ilk açıklama geldi
Trump’tan suikast girişiminin ardından ilk açıklama geldi
Sputnik Türkiye
ABD'de Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada suikast girişiminde bulunulan eski Başkan Donald Trump, "Birlik olmamız ve... 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T16:14+0300
2024-07-14T16:14+0300
2024-07-14T16:14+0300
dünya
abd
abd başkanlık seçimleri
donald trump
pensilvanya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083347460_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fae662a39024b9c68861383679a07f37.jpg
Kendisine yönelik suikast girişimine ilişkin Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, düşünce ve dualar için herkese teşekkür ederken, düşünülemez olanın gerçekleşmesini yalnızca Tanrı'nın engelleyebileceğini belirtti.Trump, "Korkmayacağız, aksine kötülük karşısında meydan okumamızı ve inancımızdaki karalılığımızı koruyacağız" ifadesini kullandı.Yaralananların iyileşmesi için dua ettiğini ve saldırıda öldürülen vatandaşın anısını kalbinde taşıdığını belirten Trump, "Birlik olmamız ve Amerikalılar olarak, güçlü ve kararlı kalarak, kötülüğün kazanmasına izin vermeyerek gerçek karakterimizi göstermemiz her zamankinden daha önemli" değerlendirmesine yer verdi.Trump, bu hafta Wisconsin'den ABD'lilere seslenmek için sabırsızlandığını kaydetti.Daha önce Fox News TV kanalı, ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi'nin, eski Başkan Donald Trump'ın suikast girişiminden kısa bir süre önce güvenliğinin artırılmasına izin verilmediğine dair haberleri kontrol edeceğini bildirmişti.New York Post ayrıca Trump'ın ekibinin kendisini güvende tutmak için yeterli kaynağa sahip olmadığını ve siyasetçi için daha fazla koruma talebinin kabul edilmediğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/basarisiz-suikast-girisimi-trumpin-zaferi-olacak-1085848124.html
abd
pensilvanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083347460_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_23c8742074999d1b3bd0e73106524e77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, pensilvanya
abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, pensilvanya
Trump’tan suikast girişiminin ardından ilk açıklama geldi
ABD'de Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada suikast girişiminde bulunulan eski Başkan Donald Trump, "Birlik olmamız ve Amerikalılar olarak, güçlü ve kararlı kalarak, kötülüğün kazanmasına izin vermeyerek gerçek karakterimizi göstermemiz her zamankinden daha önemli" ifadesini kullandı.
Kendisine yönelik suikast girişimine ilişkin Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, düşünce ve dualar için herkese teşekkür ederken, düşünülemez olanın gerçekleşmesini yalnızca Tanrı'nın engelleyebileceğini belirtti.
Trump, "Korkmayacağız, aksine kötülük karşısında meydan okumamızı ve inancımızdaki karalılığımızı koruyacağız" ifadesini kullandı.
Yaralananların iyileşmesi için dua ettiğini ve saldırıda öldürülen vatandaşın anısını kalbinde taşıdığını belirten Trump, "Birlik olmamız ve Amerikalılar olarak, güçlü ve kararlı kalarak, kötülüğün kazanmasına izin vermeyerek gerçek karakterimizi göstermemiz her zamankinden daha önemli" değerlendirmesine yer verdi.
Trump, bu hafta Wisconsin'den ABD'lilere seslenmek için sabırsızlandığını kaydetti.
Daha önce Fox News TV kanalı, ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi'nin, eski Başkan Donald Trump'ın suikast girişiminden kısa bir süre önce güvenliğinin artırılmasına izin verilmediğine dair haberleri kontrol edeceğini bildirmişti.
New York Post ayrıca Trump'ın ekibinin kendisini güvende tutmak için yeterli kaynağa sahip olmadığını ve siyasetçi için daha fazla koruma talebinin kabul edilmediğini bildirdi.