https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/trumptan-suikast-girisiminin-ardindan-ilk-aciklama-geldi-1085852614.html

Trump’tan suikast girişiminin ardından ilk açıklama geldi

Trump’tan suikast girişiminin ardından ilk açıklama geldi

Sputnik Türkiye

ABD'de Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada suikast girişiminde bulunulan eski Başkan Donald Trump, "Birlik olmamız ve... 14.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-14T16:14+0300

2024-07-14T16:14+0300

2024-07-14T16:14+0300

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Kendisine yönelik suikast girişimine ilişkin Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, düşünce ve dualar için herkese teşekkür ederken, düşünülemez olanın gerçekleşmesini yalnızca Tanrı'nın engelleyebileceğini belirtti.Trump, "Korkmayacağız, aksine kötülük karşısında meydan okumamızı ve inancımızdaki karalılığımızı koruyacağız" ifadesini kullandı.Yaralananların iyileşmesi için dua ettiğini ve saldırıda öldürülen vatandaşın anısını kalbinde taşıdığını belirten Trump, "Birlik olmamız ve Amerikalılar olarak, güçlü ve kararlı kalarak, kötülüğün kazanmasına izin vermeyerek gerçek karakterimizi göstermemiz her zamankinden daha önemli" değerlendirmesine yer verdi.Trump, bu hafta Wisconsin'den ABD'lilere seslenmek için sabırsızlandığını kaydetti.Daha önce Fox News TV kanalı, ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi'nin, eski Başkan Donald Trump'ın suikast girişiminden kısa bir süre önce güvenliğinin artırılmasına izin verilmediğine dair haberleri kontrol edeceğini bildirmişti.New York Post ayrıca Trump'ın ekibinin kendisini güvende tutmak için yeterli kaynağa sahip olmadığını ve siyasetçi için daha fazla koruma talebinin kabul edilmediğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/basarisiz-suikast-girisimi-trumpin-zaferi-olacak-1085848124.html

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