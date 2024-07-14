https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/izmirde-2-kisinin-akima-kapilip-olmesiyle-ilgili-elektrik-dagitim-sirketinden-yeni-aciklama-1085846372.html

İzmir'de 2 kişinin akıma kapılıp ölmesiyle ilgili elektrik dağıtım şirketinden yeni açıklama

İzmir'de 2 kişinin akıma kapılıp ölmesiyle ilgili elektrik dağıtım şirketinden yeni açıklama

Sputnik Türkiye

İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili elektrik dağıtım şirketi Gdz Elektrik, bölgedeki elektrik şebekesi üzerine ilgili altyapı... 14.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-14T11:34+0300

2024-07-14T11:34+0300

2024-07-14T11:34+0300

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belediye

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Şirketten yapılan açıklamada, sağanak sırasında İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in elektrik akımına kapılarak vefat etmelerinin ardından yetkili kurumlarca yürütülen olay yeri incelemelerinin tamamlandığı ifade edildi.'Herhangi bir şikayet gelmedi'Olayın geçtiği bölgeye dair son 6 ayda kendilerine CİMER, çağrı merkezi veya sosyal medya yoluyla herhangi bir şikayet gelmediğinin ifade edildiği açıklamada, "Bölge sakinlerinin konuşmalarında uzun süredir iletildiği söylenen şikayetler, doğrudan sorumlu olan diğer kurumlara yapılmıştır. Öte yandan 9 Ocak tarihinde bölgeden farklı bir şebeke unsuruna ilişkin arıza kaydı alınmış ve ekipler tarafından sorun çözülerek kayıt kapatılmıştır." denildi.'Onayımız olmadan yapılmış'Şebeke derinliğinin mevzuatlara uygun olmadığına yönelik iddialara da dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada yerel bir gazetenin 19 Ocak 2019'ta bölgedeki elektrik kaçağını haberleştirmesiyle ilgili de bilgi verildi.Yayımlanan haber üzerine ekiplerin bölgeye müdahalede bulunduğu ve sorunun hızlıca giderildiğinin belirtildiği açıklamada, aynı gazetenin 21 Ocak 2019 tarihinde sorunun çözüldüğüne dair bir haber de yayımladığı kaydedildi.

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Sputnik Türkiye

inanç güngen , özge ceren deniz, elektrik, elektrik kesintisi, elektrik hattı, izmir, ihmal, gdz elektrik, kaçak, belediye, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)