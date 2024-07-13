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YÖK'ten 'Yeni Pazar Üniversitesi' ile ilgili açıklama
YÖK'ten 'Yeni Pazar Üniversitesi' ile ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
YÖK "Yeni Pazar Üniversitesi" olarak yer alan suistimallere ilişkin yaklaşık bir yıl önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç ihbarında bulunulduğunu... 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T12:06+0300
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yök
yükseköğretim kurulu (yök)
ankara cumhuriyet başsavcılığı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), son günlerde bazı yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarında yer alan "hayali üniversite" haberleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, kendi imkanları ile yükseköğretim görmek isteyen adayların YÖK'ün iznine veya bilgisine ihtiyaçlarının olmadığı belirtildi.Yurt dışında üniversite okumak isteyen adayların, mezun olduktan sonra herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve insanların üniversite hayallerini suistimal eden, onları dolandıran kişi ve kurumların ağına düşmemeleri için Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın internet sayfasındaki bilgilendirmeler ile tanınan üniversiteleri kontrol etmeleri ve ona göre yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıt olmaları önem arz ettiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/yok-baskani-ozvar-turkiye-dunyada-en-fazla-uluslararasi-ogrenciye-sahip-ilk-10-ulke-arasinda-1085771806.html
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yök, yükseköğretim kurulu (yök), ankara cumhuriyet başsavcılığı, ​ankara cumhuriyet başsavcılığı, üniversite
yök, yükseköğretim kurulu (yök), ankara cumhuriyet başsavcılığı, ​ankara cumhuriyet başsavcılığı, üniversite

YÖK'ten 'Yeni Pazar Üniversitesi' ile ilgili açıklama

12:06 13.07.2024 (güncellendi: 12:30 13.07.2024)
© AAYÖK
YÖK - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
© AA
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YÖK "Yeni Pazar Üniversitesi" olarak yer alan suistimallere ilişkin yaklaşık bir yıl önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç ihbarında bulunulduğunu belirterek, "Kurulumuz bu konularda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli bilgilendirme ve uyarıları titizlikle yapmakta ve gerekli hukuki yolları işletmektedir" ifadesini kullandı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), son günlerde bazı yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarında yer alan "hayali üniversite" haberleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, kendi imkanları ile yükseköğretim görmek isteyen adayların YÖK'ün iznine veya bilgisine ihtiyaçlarının olmadığı belirtildi.
Yurt dışında üniversite okumak isteyen adayların, mezun olduktan sonra herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve insanların üniversite hayallerini suistimal eden, onları dolandıran kişi ve kurumların ağına düşmemeleri için Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın internet sayfasındaki bilgilendirmeler ile tanınan üniversiteleri kontrol etmeleri ve ona göre yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıt olmaları önem arz ettiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kurulumuz, yurt dışında öğrenim görmek isteyen vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla tanınan yükseköğretim kurumları listesini erişime açmış olup e-Devlet sorgulamalarında veya doğrudan kurulumuza başvurularda bu konuda bilgi alınabilmektedir. Ayrıca Kurulumuz denklik birimi web sayfasında kayıt dönemlerinden önce yurt dışında eğitim görmek isteyen adayları uyarıcı ve bilgilendirici açıklamalar yapılmaktadır.
Kurulumuz, yapmış olduğu bu bilgilendirmeler dışında, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı açıklama ve ilanlarla adayları kayıt yaptırmaya teşvik eden kişi ve kurumlara karşı faaliyetlerinin engellenmesi ve cezalandırılmaları için yetkili makamlara suç duyurusunda da bulunmaktadır. Nitekim bugünlerde haberlerde 'Yeni Pazar Üniversitesi' olarak yer alan suistimallere ilişkin, yaklaşık bir yıl önce, 17 Ağustos 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç ihbarında bulunulmuştur. Kurulumuz bu konularda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli bilgilendirme ve uyarıları titizlikle yapmakta ve gerekli hukuki yolları işletmektedir."
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
TÜRKİYE
YÖK Başkanı Özvar: Türkiye, dünyada en fazla uluslararası öğrenciye sahip ilk 10 ülke arasında
11 Temmuz, 16:24
Türkiye
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