https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/yokten-yeni-pazar-universitesi-ile-ilgili-aciklama-1085823817.html

YÖK'ten 'Yeni Pazar Üniversitesi' ile ilgili açıklama

YÖK'ten 'Yeni Pazar Üniversitesi' ile ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

YÖK "Yeni Pazar Üniversitesi" olarak yer alan suistimallere ilişkin yaklaşık bir yıl önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç ihbarında bulunulduğunu... 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T12:06+0300

2024-07-13T12:06+0300

2024-07-13T12:30+0300

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

ankara cumhuriyet başsavcılığı

​ankara cumhuriyet başsavcılığı

üniversite

türkiye

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), son günlerde bazı yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarında yer alan "hayali üniversite" haberleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, kendi imkanları ile yükseköğretim görmek isteyen adayların YÖK'ün iznine veya bilgisine ihtiyaçlarının olmadığı belirtildi.Yurt dışında üniversite okumak isteyen adayların, mezun olduktan sonra herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve insanların üniversite hayallerini suistimal eden, onları dolandıran kişi ve kurumların ağına düşmemeleri için Yükseköğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın internet sayfasındaki bilgilendirmeler ile tanınan üniversiteleri kontrol etmeleri ve ona göre yurt dışı yükseköğretim kurumlarına kayıt olmaları önem arz ettiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/yok-baskani-ozvar-turkiye-dunyada-en-fazla-uluslararasi-ogrenciye-sahip-ilk-10-ulke-arasinda-1085771806.html

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yök, yükseköğretim kurulu (yök), ankara cumhuriyet başsavcılığı, ​ankara cumhuriyet başsavcılığı, üniversite