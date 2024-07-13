https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/musavat-dervisoglu-iyi-partinin-omru-ve-misyonunu-turk-milleti-belirler-1085827509.html

Müsavat Dervişoğlu: İYİ Parti'nin ömrü ve misyonunu Türk milleti belirler

Müsavat Dervişoğlu: İYİ Parti'nin ömrü ve misyonunu Türk milleti belirler

Sputnik Türkiye

İYİ Partinin başkanlık divanı, genel idare kurulu ve merkez disiplin kurulu üyeleri ile milletvekillerinin katıldığı, 'Her gün yeniden doğarız' sloganıyla bir... 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T14:58+0300

2024-07-13T14:58+0300

2024-07-13T14:58+0300

politika

türkiye

iyi parti

müsavat dervişoğlu

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Afyonkarahisar'da başlayan değerlendirme kampına ilişkin, "Öz eleştirileri yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Ben aynaların gücüne ve gerçekliğine inananlardanım. Aynaların kimseye torpil yapmadığını, kimseye yalan söylemediğini bilenlerdenim. Bu yüzden aile meclisimizde olacağız. Önce kendimizi konuşacağız" dedi.Dervişoğlu, kampın açılışında yaptığı konuşmada, sadece kurultay yapmakla, genel başkan veya parti kurullarının değişimiyle, milletin verdiği mesajın ve istediği değişimin hakkının verildiğinin söylenemeyeceğinin altını çizerek, "Seçimlerde aldığımız işaretlerin istişaresini yapmak zorundayız. Bizi kuran millet iradesinin özünde istişarenin yattığını hep hatırlamak zorundayız. O işaretleri sözlere, sözleri de yaşama geçirmek zorundayız" diye konuştu.Yapacaklarını millete anlatmak ve millete önerdikleri yolun onun için en iyisi olduğunu göstermek zorunluluğu bulunduğunu ifade eden Dervişoğlu, "O yolun sonunda da umudun gerçeğe dönüşeceğini Türk milletine ispat etmek zorundayız. Onun önce teveccühüne mazhar olmak sonra da oyunu ve rızasını almak zorundayız. Çünkü biz, Türkiye'nin yangınını söndürmek zorundayız. Ancak tüm bunlardan önce eski resimleri bir kenara bırakıp, aynaya bakmak durumundayız. Birbirimize ayna tutmak zorundayız" ifadelerini kullandı.Daha önce, "Öz eleştirimizi yapamadan kongre toplamak zorunda kaldık" dediğini anımsatan Dervişoğlu konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'İYİ Partinin ömrü ve misyonunu Türk milleti belirler'Hızla, sabırla ve kararlılıkla yürüyeceklerini ve muzaffer olacaklarını vurgulayan Dervişoğlu, şunları kaydetti:Dervişoğlu, 'İYİ Parti olarak ekonomiyi bataktan, adaleti vesayetten, nüfus ve sınır güvenliğini zilletten kurtardıklarında ve parlamenter sistemi yeniden tesis ettiklerinde, şehirleri, doğayı, suyu ve toprağı yeniden abat ettiklerinde, kardeşliği, cumhuriyeti, demokrasiyi, milli gurur ve birliği yeniden imar ettiklerinde görevlerini tamamlamış olacaklarını' söyledi.Müsavat Dervişoğlu, "O gün gelene kadar uzun yolları katedecek, zamanın hızına yetişeceğiz ve Türk milletine layık olacağız. Çünkü kararlıyız, mutlaka başaracağız" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/iyi-parti-genel-baskani-dervisoglu-yolumuzdan-saparsak-da-bizi-uyaracaksiniz-1085808688.html

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türkiye, iyi parti, müsavat dervişoğlu