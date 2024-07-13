https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/lukasenko-ukrayna-belarus-sinirina-konuslandirdigi-birliklerini-geri-cekti-1085838184.html
Lukaşenko: Ukrayna, Belarus sınırına konuşlandırdığı birliklerini geri çekti
Lukaşenko: Ukrayna, Belarus sınırına konuşlandırdığı birliklerini geri çekti
Sputnik Türkiye
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Ukrayna’nın Belarus sınırına konuşlandırdığı askeri birliklerini geri çektiğini duyurdu. 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T20:45+0300
2024-07-13T20:45+0300
2024-07-13T20:45+0300
dünya
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
ukrayna
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askeri birlik
ukrayna silahlı kuvvetleri
belarus
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yaptığı açıklamada, Belarus-Ukrayna sınırındaki gerilimin ortadan kalktığını, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birliklerini geri çektiğini belirtti.Lukaşenko, “Ukraynalılar daha önce sınırımıza naklettikleri silahlı kuvvetlerini ve ek birliklerini geri çekti ve genel olarak Belarus-Ukrayna sınır bölgesinden çekildi” dedi.Belarus lideri, şu anda Ukrayna ile herhangi bir sorun olmadığını belirterek, “Ukrayna'da bize ne kadar yan gözle bakarlarsa baksınlar, bize ne kadar kötülük yaparlarsa yapsınlar, biz Ukraynalıların düşmanı değiliz. Bunu defalarca söyledim. Bunlar bizim insanlarımız. Tıpkı bizim gibi, Ruslar gibi Rusyalılar gibi bizim insanlarımız” diye konuştu.Lukaşenko ayrıca, son gelişmelerin ‘bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu’ gösterdiğini vurguladı.Öte yandan Belta haber ajansı, Belarus liderinin güney sınırlarındaki askeri birliklerin kalıcı konuşlanma yerlerine çekilmesi emrini verdiğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/rus-uzman-nato-2026da-dunya-savasi-baslatmaya-hazirlaniyor-1085816369.html
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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, ukrayna, sınır, askeri birlik, ukrayna silahlı kuvvetleri, belarus
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, ukrayna, sınır, askeri birlik, ukrayna silahlı kuvvetleri, belarus
Lukaşenko: Ukrayna, Belarus sınırına konuşlandırdığı birliklerini geri çekti
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Ukrayna’nın Belarus sınırına konuşlandırdığı askeri birliklerini geri çektiğini duyurdu.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yaptığı açıklamada, Belarus-Ukrayna sınırındaki gerilimin ortadan kalktığını, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birliklerini geri çektiğini belirtti.
Lukaşenko, “Ukraynalılar daha önce sınırımıza naklettikleri silahlı kuvvetlerini ve ek birliklerini geri çekti ve genel olarak Belarus-Ukrayna sınır bölgesinden çekildi” dedi.
Belarus lideri, şu anda Ukrayna ile herhangi bir sorun olmadığını belirterek, “Ukrayna'da bize ne kadar yan gözle bakarlarsa baksınlar, bize ne kadar kötülük yaparlarsa yapsınlar, biz Ukraynalıların düşmanı değiliz. Bunu defalarca söyledim. Bunlar bizim insanlarımız. Tıpkı bizim gibi, Ruslar gibi Rusyalılar gibi bizim insanlarımız” diye konuştu.
Lukaşenko ayrıca, son gelişmelerin ‘bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu’ gösterdiğini vurguladı.
Öte yandan Belta haber ajansı, Belarus liderinin güney sınırlarındaki askeri birliklerin kalıcı konuşlanma yerlerine çekilmesi emrini verdiğini aktardı.