https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/lukasenko-ukrayna-belarus-sinirina-konuslandirdigi-birliklerini-geri-cekti-1085838184.html

Lukaşenko: Ukrayna, Belarus sınırına konuşlandırdığı birliklerini geri çekti

Lukaşenko: Ukrayna, Belarus sınırına konuşlandırdığı birliklerini geri çekti

Sputnik Türkiye

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Ukrayna’nın Belarus sınırına konuşlandırdığı askeri birliklerini geri çektiğini duyurdu. 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T20:45+0300

2024-07-13T20:45+0300

2024-07-13T20:45+0300

dünya

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

ukrayna

sınır

askeri birlik

ukrayna silahlı kuvvetleri

belarus

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko yaptığı açıklamada, Belarus-Ukrayna sınırındaki gerilimin ortadan kalktığını, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin birliklerini geri çektiğini belirtti.Lukaşenko, “Ukraynalılar daha önce sınırımıza naklettikleri silahlı kuvvetlerini ve ek birliklerini geri çekti ve genel olarak Belarus-Ukrayna sınır bölgesinden çekildi” dedi.Belarus lideri, şu anda Ukrayna ile herhangi bir sorun olmadığını belirterek, “Ukrayna'da bize ne kadar yan gözle bakarlarsa baksınlar, bize ne kadar kötülük yaparlarsa yapsınlar, biz Ukraynalıların düşmanı değiliz. Bunu defalarca söyledim. Bunlar bizim insanlarımız. Tıpkı bizim gibi, Ruslar gibi Rusyalılar gibi bizim insanlarımız” diye konuştu.Lukaşenko ayrıca, son gelişmelerin ‘bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu’ gösterdiğini vurguladı.Öte yandan Belta haber ajansı, Belarus liderinin güney sınırlarındaki askeri birliklerin kalıcı konuşlanma yerlerine çekilmesi emrini verdiğini aktardı.

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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, ukrayna, sınır, askeri birlik, ukrayna silahlı kuvvetleri, belarus