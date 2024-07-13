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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam: Şu an dünyanın en gelişmiş siyaset sistemi Türkiye'dedir
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam: Şu an dünyanın en gelişmiş siyaset sistemi Türkiye'dedir
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin kendi altyapısını güçlendirecek yoğun bir çalışma... 13.07.2024, Sputnik Türkiye
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Kastamonu’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenlenen '15 Temmuz: Musibet ve Nasihat' konferansına konuşmacı olarak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam katıldı. Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta konuşan Bakan Yardımcısı Çam, 15 Temmuz darbe girişiminin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini kaydetti.15 Temmuz darbe girişimi sırasında çok büyük acıların yaşandığını belirten Çam, “Sadece bir buluşma değil, aynı zamanda o gecenin anlamı, önemini hatırlamakla birlikte dersler çıkartmak adına da bir çalışma, çaba içinde oluyoruz. O günün ruhaniyetini hatırlayarak feyiz, bereket içine giriyoruz. Çünkü çok büyük bir acı yaşandı. Büyük bir maneviyat gecesiydi. Büyük bir huzurla, büyük bir mücadeleye kalkışmanın bugünkü tazeliğiyle hatırlıyoruz. Ama hiçbir zaman unutulmaması lazım. Çünkü pek çok mesele hızlı bir şekilde geliyor geçiyor, hayatımızın basit detayı gibi kalıyor ve film sahnesi gibi kalıyor. Önemli olaylar, büyük anma törenleri yapılmasa da hatırlanması gereken günlerdir. Dünyada da pek çok acılar yaşanmıştır ve hiçbir zaman da vazgeçilmemiştir. Bunu sulandırmak isteyenler olabiliyor. Ülkemizde tasarruf tedbirleri falan deyip vazgeçenler oluyor” dedi.'En gelişmiş sistem Türkiye'de'Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyanın en gelişmiş siyaset sistemini, hükümet sistemini kurduğunu belirten Çam, “2002’den başlatacak olursak, ondan sonraki süreçte Cumhuriyet mitingleri, bir takım kargaşalar, çatışmalar, saldırılar, sonrasında işte 27 Nisan muhtırası, Gezi Parkı olayları, uçak düşürme hadisesi ve çukur siyaseti, çukur terörü, 17-25 saldırıları ve en sonunda gelen 15 Temmuz bizi adım adım bir yere hazırladı. Güçlü bir siyasi irade, güçlü bir halk iradesi olmasaydı çok korkunç sonuçlarla karşı karşıya kalacaktık. Bundan sonraki süreçte her şey çok daha farklı olacaktı. Allah bizi o acı tablolardan korudu ve bize büyük bir alan açtı. Ondan sonraki süreçte her şey çok daha tersine döndü. O gün bugündür, 8 senedir devletimiz kendi altyapısını güçlendirecek, sistemini güçlendirecek yoğun bir çalışma yürütüyor. Şu anda dünyanın en gelişmiş siyaset sistemini, hükümet sistemini Türkiye Cumhuriyeti kurdu. Evet, eksiklikleri vardır, belki geliştirilmesi gereken taraflar var ama başı belli, sonu belli bir devlet yapısı içinde, seçim sonucunda hangi irade geliyorsa güçlü bir şekilde gelip, devleti teslim alıp, bu milleti başkalarının müdahale etmesine fırsat vermeyecek şekilde parlamentosuyla, yürütmesiyle, yasamasıyla yönetme hakkına kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı..
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ak parti, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, iktidar, serdar çam, kültür ve turizm bakanlığı
ak parti, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, iktidar, serdar çam, kültür ve turizm bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam: Şu an dünyanın en gelişmiş siyaset sistemi Türkiye'dedir

21:08 13.07.2024
© FotoğrafSerdar Çam
Serdar Çam - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
© Fotoğraf
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin kendi altyapısını güçlendirecek yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade ederek, “Şu anda dünyanın en gelişmiş siyaset sistemini, hükümet sistemini Türkiye Cumhuriyeti kurdu” dedi.
Kastamonu’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenlenen '15 Temmuz: Musibet ve Nasihat' konferansına konuşmacı olarak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam katıldı. Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta konuşan Bakan Yardımcısı Çam, 15 Temmuz darbe girişiminin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini kaydetti.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında çok büyük acıların yaşandığını belirten Çam, “Sadece bir buluşma değil, aynı zamanda o gecenin anlamı, önemini hatırlamakla birlikte dersler çıkartmak adına da bir çalışma, çaba içinde oluyoruz. O günün ruhaniyetini hatırlayarak feyiz, bereket içine giriyoruz. Çünkü çok büyük bir acı yaşandı. Büyük bir maneviyat gecesiydi. Büyük bir huzurla, büyük bir mücadeleye kalkışmanın bugünkü tazeliğiyle hatırlıyoruz. Ama hiçbir zaman unutulmaması lazım. Çünkü pek çok mesele hızlı bir şekilde geliyor geçiyor, hayatımızın basit detayı gibi kalıyor ve film sahnesi gibi kalıyor. Önemli olaylar, büyük anma törenleri yapılmasa da hatırlanması gereken günlerdir. Dünyada da pek çok acılar yaşanmıştır ve hiçbir zaman da vazgeçilmemiştir. Bunu sulandırmak isteyenler olabiliyor. Ülkemizde tasarruf tedbirleri falan deyip vazgeçenler oluyor” dedi.

'En gelişmiş sistem Türkiye'de'

Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyanın en gelişmiş siyaset sistemini, hükümet sistemini kurduğunu belirten Çam, “2002’den başlatacak olursak, ondan sonraki süreçte Cumhuriyet mitingleri, bir takım kargaşalar, çatışmalar, saldırılar, sonrasında işte 27 Nisan muhtırası, Gezi Parkı olayları, uçak düşürme hadisesi ve çukur siyaseti, çukur terörü, 17-25 saldırıları ve en sonunda gelen 15 Temmuz bizi adım adım bir yere hazırladı. Güçlü bir siyasi irade, güçlü bir halk iradesi olmasaydı çok korkunç sonuçlarla karşı karşıya kalacaktık. Bundan sonraki süreçte her şey çok daha farklı olacaktı. Allah bizi o acı tablolardan korudu ve bize büyük bir alan açtı. Ondan sonraki süreçte her şey çok daha tersine döndü. O gün bugündür, 8 senedir devletimiz kendi altyapısını güçlendirecek, sistemini güçlendirecek yoğun bir çalışma yürütüyor. Şu anda dünyanın en gelişmiş siyaset sistemini, hükümet sistemini Türkiye Cumhuriyeti kurdu. Evet, eksiklikleri vardır, belki geliştirilmesi gereken taraflar var ama başı belli, sonu belli bir devlet yapısı içinde, seçim sonucunda hangi irade geliyorsa güçlü bir şekilde gelip, devleti teslim alıp, bu milleti başkalarının müdahale etmesine fırsat vermeyecek şekilde parlamentosuyla, yürütmesiyle, yasamasıyla yönetme hakkına kavuşmuş olacak” ifadelerini kullandı..
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