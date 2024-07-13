https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/istanbulda-iki-organize-suc-orgutune-yonelik-operasyon-46-supheli-tutuklandi-1085822557.html

İstanbul'da iki organize suç örgütüne yönelik operasyon: 46 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da iki organize suç örgütüne yönelik operasyon: 46 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da birbirlerine yönelik saldırı düzenledikleri belirlenen iki organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 47 zanlıdan 46'sı tutuklandı. 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T11:00+0300

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2024-07-13T11:00+0300

türkiye

istanbul

istanbul organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü

operasyon

organize suç örgütü

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerinin tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.Esenler ve çevresinde faaliyet gösteren R.T. ve A.Ç'nin elebaşısı olduğu iki suç örgütünün karşılıklı 30 saldırı eylemi gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için belirlenen adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda gözaltına alınan 47 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme' ve 'tehlikeli madde bulundurma' suçlarından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden biri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı, 46'sı tutuklandı.

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istanbul, istanbul organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü, operasyon, organize suç örgütü