https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/istanbulda-iki-organize-suc-orgutune-yonelik-operasyon-46-supheli-tutuklandi-1085822557.html
İstanbul'da iki organize suç örgütüne yönelik operasyon: 46 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da iki organize suç örgütüne yönelik operasyon: 46 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da birbirlerine yönelik saldırı düzenledikleri belirlenen iki organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 47 zanlıdan 46'sı tutuklandı. 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T11:00+0300
2024-07-13T11:00+0300
2024-07-13T11:00+0300
türkiye
istanbul
istanbul organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü
operasyon
organize suç örgütü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/13/1067234574_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_55ca6fb01e937b6cdd1695a768837071.jpg
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerinin tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.Esenler ve çevresinde faaliyet gösteren R.T. ve A.Ç'nin elebaşısı olduğu iki suç örgütünün karşılıklı 30 saldırı eylemi gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için belirlenen adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda gözaltına alınan 47 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme' ve 'tehlikeli madde bulundurma' suçlarından adliyeye sevk edildi.Şüphelilerden biri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı, 46'sı tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/kizilayin-eski-baskani-kerem-kinikin-kizi-motosiklete-carpti-1-kisi-hayatini-kaybetti-2-yarali-1085821551.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/13/1067234574_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_9c5023067099da687e4b35ffd88450bc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbul, istanbul organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü, operasyon, organize suç örgütü
istanbul, istanbul organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü, operasyon, organize suç örgütü
İstanbul'da iki organize suç örgütüne yönelik operasyon: 46 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da birbirlerine yönelik saldırı düzenledikleri belirlenen iki organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 47 zanlıdan 46'sı tutuklandı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde faaliyet gösteren suç örgütlerinin tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Esenler ve çevresinde faaliyet gösteren R.T. ve A.Ç'nin elebaşısı olduğu iki suç örgütünün karşılıklı 30 saldırı eylemi gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, zanlıların yakalanması için belirlenen adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 47 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme' ve 'tehlikeli madde bulundurma' suçlarından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden biri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı, 46'sı tutuklandı.