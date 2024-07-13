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Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin duyurdu: 'Türkiye-Suriye görüşmesine Bağdat ev sahipliği yapacak'
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin duyurdu: 'Türkiye-Suriye görüşmesine Bağdat ev sahipliği yapacak'
Sputnik Türkiye
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye ile iki ülke yetkilileri arasında Bağdat'ta bir toplantı yapılması konusunda ön anlaşmaya... 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T12:23+0300
2024-07-13T12:23+0300
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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin toplantı tarihinin Washington'dan Bağdat'a döndükten sonra belirleneceğini söyledi.Hüseyin, Irak'ın 'Ankara ve Şam arasında arabuluculuk yapmak için inisiyatif aldığını' ve iki taraf arasındaki iletişimin devam ettiğini belirterek görüşmeyi ayarlamak için Çarşamba günü Washington'da Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile bir araya geldiğini de sözlerine ekledi.Dışişleri Bakanı Hüseyin, görüşmelerde arabuluculuk yapma kararının Irak'a ait olduğunu ve Irak'ın iç ya da dış politikasında başkalarından icazet almadığını belirterek attıkları adımlarda, -özellikle de bölgenin güvenlik ve istikrarıyla ilgili olanlarda- dost ve müttefiklerine danıştıklarını vurguladı.Hüseyin açıklamasında ayrıca, arabuluculuk konusunda başarıya ulaşılmasının 'iki tarafın önemli sonuçlara ulaşması ve sorunları askeri çözümlerle değil barışçıl yollarla ve müzakerelerle çözmesi halinde Irak üzerinde olumlu bir etki yaratacağını' da sözlerine ekledi.'Talimat verdim'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinden dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşar Esad yönetimiyle yakınlaşmaya yönelik açıklamalarını sürdürerek şunları söylemişti:'Tüm girişimlere açığız'Suriye Devlet Başkanı Esad bir süre önce yaptığı açıklamada, kendilerinin tavrının Türkiye ile ilişkileri normalleştirme konusunda 'olumlu' olduğunu belirterek Şam'ın bu yöndeki girişimleri memnuniyetle karşıladığının altını çizmişti.Suriye lideri Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve beraberindeki heyetin Şam'daki kabulü sırasında yaptığı açıklamada, Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu vurgulamıştı.
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irak, fuad hüseyin, türkiye, hakan fidan, bağdat, recep tayyip erdoğan, suriye, esad, arabuluculuk, türkiye-suriye ilişkileri
irak, fuad hüseyin, türkiye, hakan fidan, bağdat, recep tayyip erdoğan, suriye, esad, arabuluculuk, türkiye-suriye ilişkileri

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin duyurdu: 'Türkiye-Suriye görüşmesine Bağdat ev sahipliği yapacak'

12:23 13.07.2024
© AP Photo / Johanna GeronIrak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Johanna Geron
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Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye ile iki ülke yetkilileri arasında Bağdat'ta bir toplantı yapılması konusunda ön anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin toplantı tarihinin Washington'dan Bağdat'a döndükten sonra belirleneceğini söyledi.
Hüseyin, Irak'ın 'Ankara ve Şam arasında arabuluculuk yapmak için inisiyatif aldığını' ve iki taraf arasındaki iletişimin devam ettiğini belirterek görüşmeyi ayarlamak için Çarşamba günü Washington'da Türk mevkidaşı Hakan Fidan ile bir araya geldiğini de sözlerine ekledi.
Dışişleri Bakanı Hüseyin, görüşmelerde arabuluculuk yapma kararının Irak'a ait olduğunu ve Irak'ın iç ya da dış politikasında başkalarından icazet almadığını belirterek attıkları adımlarda, -özellikle de bölgenin güvenlik ve istikrarıyla ilgili olanlarda- dost ve müttefiklerine danıştıklarını vurguladı.
Hüseyin açıklamasında ayrıca, arabuluculuk konusunda başarıya ulaşılmasının 'iki tarafın önemli sonuçlara ulaşması ve sorunları askeri çözümlerle değil barışçıl yollarla ve müzakerelerle çözmesi halinde Irak üzerinde olumlu bir etki yaratacağını' da sözlerine ekledi.

'Talimat verdim'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinden dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşar Esad yönetimiyle yakınlaşmaya yönelik açıklamalarını sürdürerek şunları söylemişti:

Görevi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a verdim. Dışişleri Bakanım da şu anda muhataplarıyla görüşmek suretiyle işin bütün yol haritasını belirleyecekler. Ona göre de inşallah adımı atacağız. Biz Suriye'de adil bir barışın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün bizim de çıkarımıza olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Suriye'de inşa edilecek hakkaniyetli bir barış, en çok bize fayda sağlayacak. Bu inşa sürecinin en önemli adımı da Suriye ile yeni bir dönem başlatmaktan geçtiğini söylüyoruz. Şu ana kadar bu süreç olumlu istikamette gelişti. Temenni ediyorum ki yakın bir zamanda somut adımları da atarız.

'Tüm girişimlere açığız'

Suriye Devlet Başkanı Esad bir süre önce yaptığı açıklamada, kendilerinin tavrının Türkiye ile ilişkileri normalleştirme konusunda 'olumlu' olduğunu belirterek Şam'ın bu yöndeki girişimleri memnuniyetle karşıladığının altını çizmişti.
Suriye lideri Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve beraberindeki heyetin Şam'daki kabulü sırasında yaptığı açıklamada, Suriye'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğunu vurgulamıştı.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
DÜNYA
Suriye Devlet Başkanı Esad'dan Türkiye mesajı: 'Tüm girişimlere açığız'
27 Haziran , 12:37
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