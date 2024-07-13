https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/eski-ortaginin-ciftligini-basti-esegi-bicaklayarak-atlari-zehirleyerek-oldurduler-1085829426.html

Eski ortağının çiftliğini bastı: Eşeği bıçaklayarak, atları zehirleyerek öldürdüler

Eski ortağının çiftliğini bastı: Eşeği bıçaklayarak, atları zehirleyerek öldürdüler

Sputnik Türkiye

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, iddiaya göre, eski ortağının çiftliğini basan şahıslar, bir eşeği canlı canlı keserken 5 atı da zehirleyerek öldürdü. 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T15:39+0300

2024-07-13T15:39+0300

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türkiye

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eşek

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zehir

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İddiaya göre, 2 kişi, eski ortağının Subaşı Mahallesindeki çiftliğini bastı. Eşeği bıçakladıktan sonra can çekişirken kesen bir kişi, daha sonra çiftlikte bulunan 5 atı da zehirleyerek öldürdü. Hızını alamayan şahıslar, çiftlikte bulunan su kuyusunu da ateşe vererek kayıplara karıştı. Gördükleri manzara karşısında dehşete düşen çiftlik sahipleri jandarmaya giderek şikayetçi oldu.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın eşeği bıçaklayarak öldürmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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