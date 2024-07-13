https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/eski-ortaginin-ciftligini-basti-esegi-bicaklayarak-atlari-zehirleyerek-oldurduler-1085829426.html
Eski ortağının çiftliğini bastı: Eşeği bıçaklayarak, atları zehirleyerek öldürdüler
Eski ortağının çiftliğini bastı: Eşeği bıçaklayarak, atları zehirleyerek öldürdüler
Sputnik Türkiye
Kayseri'nin İncesu ilçesinde, iddiaya göre, eski ortağının çiftliğini basan şahıslar, bir eşeği canlı canlı keserken 5 atı da zehirleyerek öldürdü. 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T15:39+0300
2024-07-13T15:39+0300
2024-07-13T15:39+0300
türkiye
kayseri
incesu
eşek
at
çiftlik
zehir
bıçak
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İddiaya göre, 2 kişi, eski ortağının Subaşı Mahallesindeki çiftliğini bastı. Eşeği bıçakladıktan sonra can çekişirken kesen bir kişi, daha sonra çiftlikte bulunan 5 atı da zehirleyerek öldürdü. Hızını alamayan şahıslar, çiftlikte bulunan su kuyusunu da ateşe vererek kayıplara karıştı. Gördükleri manzara karşısında dehşete düşen çiftlik sahipleri jandarmaya giderek şikayetçi oldu.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın eşeği bıçaklayarak öldürmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/adanada-klimasi-olmayan-araclara-ev-tipi-klima-1085827181.html
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kayseri, incesu, eşek, at, çiftlik, zehir, bıçak
kayseri, incesu, eşek, at, çiftlik, zehir, bıçak
Eski ortağının çiftliğini bastı: Eşeği bıçaklayarak, atları zehirleyerek öldürdüler
Kayseri'nin İncesu ilçesinde, iddiaya göre, eski ortağının çiftliğini basan şahıslar, bir eşeği canlı canlı keserken 5 atı da zehirleyerek öldürdü.
İddiaya göre, 2 kişi, eski ortağının Subaşı Mahallesindeki çiftliğini bastı. Eşeği bıçakladıktan sonra can çekişirken kesen bir kişi, daha sonra çiftlikte bulunan 5 atı da zehirleyerek öldürdü.
Hızını alamayan şahıslar, çiftlikte bulunan su kuyusunu da ateşe vererek kayıplara karıştı. Gördükleri manzara karşısında dehşete düşen çiftlik sahipleri jandarmaya giderek şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın eşeği bıçaklayarak öldürmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.