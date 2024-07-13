Endonezya'daki Solo Batik Karnavalı ile Mataram Krallığı anılıyor

Solo Batik Karnavalı, Endonezya'nın Orta Java Eyaleti'ndeki Surakarta kentinde düzenlendiği sırada renkli görüntülere sahne oldu..
Solo Batik Karnavalı, Endonezya'nın Orta Java Eyaleti'ndeki Surakarta kentinde düzenlendiği sırada renkli görüntülere sahne oldu..
Karnaval, geleneksel batik elbiseleri giyen grupların katılımıyla dikkat çekiyor.
Karnaval, geleneksel batik elbiseleri giyen grupların katılımıyla dikkat çekiyor.
Karnavalın bir amacı da Solo kentini turistik bir destinasyon olarak tanıtmak.
Karnavalın bir amacı da Solo kentini turistik bir destinasyon olarak tanıtmak.
Etkinlik, yerel batik zanaatlarından Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin canlanmasını teşvik ediyor.
Etkinlik, yerel batik zanaatlarından Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin canlanmasını teşvik ediyor.
Karnaval, kültürel mirası ve geleneksel el sanatlarını kutlamak için düzenleniyor.
Karnaval, kültürel mirası ve geleneksel el sanatlarını kutlamak için düzenleniyor.
Solo Batik Karnavalı, yerel halk ve turistler için büyük bir çekim merkezi oluşturuyor.
Solo Batik Karnavalı, yerel halk ve turistler için büyük bir çekim merkezi oluşturuyor.
Etkinlik, Surakarta'daki kültürel çeşitliliği ve zenginliği sergilemeyi amaçlıyor.
Etkinlik, Surakarta'daki kültürel çeşitliliği ve zenginliği sergilemeyi amaçlıyor.