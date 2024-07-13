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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/bakan-tunctan-kerem-kinikin-kizinin-olumlu-kazasiyla-ilgili-aciklama-hata-varsa-duzeltilir-1085825918.html
Bakan Tunç'tan Kerem Kınık'ın kızının ölümlü kazasıyla ilgili açıklama: 'Hata varsa düzeltilir'
Bakan Tunç'tan Kerem Kınık'ın kızının ölümlü kazasıyla ilgili açıklama: 'Hata varsa düzeltilir'
Sputnik Türkiye
SETA tarafından düzenlenen 15 Temmuz Sempozyumu’na katılan Adalet Bakanı Tunç, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tunç... 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T13:30+0300
2024-07-13T13:30+0300
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adalet bakanlığı
adalet bakanı
yılmaz tunç
kızılay
kerem kınık
9. yargı paketi
ata emre akman
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Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızının otomobiliyle seyir halinde bir motosiklete çarpmasına ilişkin soruları da cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Değerli arkadaşlar dosyayla ilgili benim bu konuda henüz bir bilgim yok. Ama şuna bakalım. Eğer dosyanın içeriğinde bir hata varsa mutlaka bu itiraz yoluyla düzeltilir. Yani bu konuda dosyayla ilgili yargının vereceği kararla ilgili bizim şu anda buradan bir yorum yapmamız doğru olmaz. Ama hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur” şeklinde konuştu.'9’uncu Yargı Paketi görüşmeleri tamamlandı'Bakan Tunç, TBMM Adalet Komisyonu'nda 9’uncu Yargı Paketi görüşmeleri tamamlandığını belirterek, “Cuma günü sabaha karşı ben buradan tüm komisyon başkanımız başta olmak üzere tüm komisyon üyelerimize, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. 9’uncu Yargı Paketi’nde sadece kadının soyadı ile ilgili madde yok. Otuzdan fazla madde var. Özellikle yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da artırmaya yönelik, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden daha etkin, verimli bir şekilde faydalanmasını sağlamaya yönelik, yargının hızlandırılmasına, adil bir şekilde tecelli etmesine yönelik önemli düzenlemeler var. Başta alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi olmak üzere, ara buluculuk gibi. Yine istinaf sürecinde dosyaların, davaların gecikmemesi için hızlı bir şekilde sonuçlanmasına yönelik bir takım düzenlemeler var. Yine sosyal medya ve görüntülü ya da yazılı basın yoluyla hakaret suçlarını en aza indirmek için özellikle bu suçlarla mücadeleye yönelik de önemli düzenlemeler var. Ve yine usule ilişkin gerek icra ihtilası sistemimizdeki elektronik satışa ilişkin birçok husus var” açıklamasında bulundu.'Eğer kadın isterse kocasının soyadıyla beraber kendi kızlık soyadını da kullanabilir'Süreç içerisinde Anayasa Mahkemesi’nin medeni kanuna ilişkin iptal ettiği düzenlemeler olduğunu da ifade eden Tunç, “Bunlardan bir tanesi kadının soyadına ilişkin. Tabi medeni kanunumuza göre kadın evlenmekle kocasının soyadını alır. Eğer kadın isterse kocasının soyadıyla beraber kendi kızlık soyadını da kullanabilir. Mevcut düzenlememiz bu şekilde medeni kanunda. Anayasa Mahkemesi burada bir iptal kararı verdi ve bu iptal kararı sonrasında o boşluğun yeniden düzenlenmesi gerekti. Taslak çalışmamızı biz Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuza ilettik ve onlar da değerlendirmelerde bulundular. Komisyonda da mevcut düzenleme, kadın evlenmekle kocasının soyadını alır. İsterse kızlık soyadını da bununla beraber kullanabilir hükmü Adalet Komisyonu'nda aynı şekilde korundu ama anayasa mahkememizin gerekçelerine de atıf yapılarak yeni bir düzenleme gerçekleştirildi. Durum bundan ibaret arkadaşlar” ifadelerini kullandı.'Balıkesir'deki cinayet hunharca işlenmiş bir cinayet'Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı 25 yerinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Tunç, “Balıkesir'deki cinayet hunharca işlenmiş bir cinayet. Hepimizi derinden yaralayan bir cinayet. Temennimiz bu tür suçların olmaması ülkemizde. Tabii suçu işlediği zaman da gerekli cezaya çarptırılması lazım. Bağımsız ve tarafsız yargımız gerekli cezayı verdi. Tabii 18 yaşından küçük olması nedeniyle 24 yıl ceza vermek durumunda kaldı. Azmettiricinin beraat etmesiyle ilgili bir karar söz konusu oldu. Cumhuriyet Başsavcısı da bu açıdan mütalaaya aykırı karar verildiği için temiz etti. Bağımsız ve tarafsız yargı süreci içerisinde devam edecek. Yani istinaf incelemesi var. Yargıtay incelemesi var. Dolayısıyla yargının kararını bu konuda beklememiz gerekiyor” diye konuştu.'Hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur'Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızının otomobiliyle seyir halinde bir motosiklete çarpmasına ilişkin soruları da cevaplayan Tunç, “Değerli arkadaşlar dosyayla ilgili benim bu konuda henüz bir bilgim yok. Ama şuna bakalım. Eğer dosyanın içeriğinde bir hata varsa mutlaka bu itiraz yoluyla düzeltilir. Yani bu konuda dosyayla ilgili yargının vereceği kararla ilgili bizim şu anda buradan bir yorum yapmamız doğru olmaz. Ama hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/kizilayin-eski-baskani-kerem-kinikin-kizi-motosiklete-carpti-1-kisi-hayatini-kaybetti-2-yarali-1085821551.html
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adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, kızılay, kerem kınık, 9. yargı paketi, ata emre akman
adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, kızılay, kerem kınık, 9. yargı paketi, ata emre akman

Bakan Tunç'tan Kerem Kınık'ın kızının ölümlü kazasıyla ilgili açıklama: 'Hata varsa düzeltilir'

13:30 13.07.2024
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - SERKAN ÇETİNKAYA - UMUTCAN İŞLEDİCİ-Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - SERKAN ÇETİNKAYA - UMUTCAN İŞLEDİCİ-
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SETA tarafından düzenlenen 15 Temmuz Sempozyumu’na katılan Adalet Bakanı Tunç, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızının karıştığı kaza, 9’uncu Yargı Paketi’nin içeriği ve son durumunu ayrıca Balıkesir’de öldürülen kurye olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızının otomobiliyle seyir halinde bir motosiklete çarpmasına ilişkin soruları da cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Değerli arkadaşlar dosyayla ilgili benim bu konuda henüz bir bilgim yok. Ama şuna bakalım. Eğer dosyanın içeriğinde bir hata varsa mutlaka bu itiraz yoluyla düzeltilir. Yani bu konuda dosyayla ilgili yargının vereceği kararla ilgili bizim şu anda buradan bir yorum yapmamız doğru olmaz. Ama hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur” şeklinde konuştu.

'9’uncu Yargı Paketi görüşmeleri tamamlandı'

Bakan Tunç, TBMM Adalet Komisyonu'nda 9’uncu Yargı Paketi görüşmeleri tamamlandığını belirterek, “Cuma günü sabaha karşı ben buradan tüm komisyon başkanımız başta olmak üzere tüm komisyon üyelerimize, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. 9’uncu Yargı Paketi’nde sadece kadının soyadı ile ilgili madde yok. Otuzdan fazla madde var. Özellikle yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da artırmaya yönelik, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden daha etkin, verimli bir şekilde faydalanmasını sağlamaya yönelik, yargının hızlandırılmasına, adil bir şekilde tecelli etmesine yönelik önemli düzenlemeler var. Başta alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi olmak üzere, ara buluculuk gibi. Yine istinaf sürecinde dosyaların, davaların gecikmemesi için hızlı bir şekilde sonuçlanmasına yönelik bir takım düzenlemeler var. Yine sosyal medya ve görüntülü ya da yazılı basın yoluyla hakaret suçlarını en aza indirmek için özellikle bu suçlarla mücadeleye yönelik de önemli düzenlemeler var. Ve yine usule ilişkin gerek icra ihtilası sistemimizdeki elektronik satışa ilişkin birçok husus var” açıklamasında bulundu.

'Eğer kadın isterse kocasının soyadıyla beraber kendi kızlık soyadını da kullanabilir'

Süreç içerisinde Anayasa Mahkemesi’nin medeni kanuna ilişkin iptal ettiği düzenlemeler olduğunu da ifade eden Tunç, “Bunlardan bir tanesi kadının soyadına ilişkin. Tabi medeni kanunumuza göre kadın evlenmekle kocasının soyadını alır. Eğer kadın isterse kocasının soyadıyla beraber kendi kızlık soyadını da kullanabilir. Mevcut düzenlememiz bu şekilde medeni kanunda. Anayasa Mahkemesi burada bir iptal kararı verdi ve bu iptal kararı sonrasında o boşluğun yeniden düzenlenmesi gerekti. Taslak çalışmamızı biz Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuza ilettik ve onlar da değerlendirmelerde bulundular. Komisyonda da mevcut düzenleme, kadın evlenmekle kocasının soyadını alır. İsterse kızlık soyadını da bununla beraber kullanabilir hükmü Adalet Komisyonu'nda aynı şekilde korundu ama anayasa mahkememizin gerekçelerine de atıf yapılarak yeni bir düzenleme gerçekleştirildi. Durum bundan ibaret arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

'Balıkesir'deki cinayet hunharca işlenmiş bir cinayet'

Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı 25 yerinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Tunç, “Balıkesir'deki cinayet hunharca işlenmiş bir cinayet. Hepimizi derinden yaralayan bir cinayet. Temennimiz bu tür suçların olmaması ülkemizde. Tabii suçu işlediği zaman da gerekli cezaya çarptırılması lazım. Bağımsız ve tarafsız yargımız gerekli cezayı verdi. Tabii 18 yaşından küçük olması nedeniyle 24 yıl ceza vermek durumunda kaldı. Azmettiricinin beraat etmesiyle ilgili bir karar söz konusu oldu. Cumhuriyet Başsavcısı da bu açıdan mütalaaya aykırı karar verildiği için temiz etti. Bağımsız ve tarafsız yargı süreci içerisinde devam edecek. Yani istinaf incelemesi var. Yargıtay incelemesi var. Dolayısıyla yargının kararını bu konuda beklememiz gerekiyor” diye konuştu.

'Hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur'

Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızının otomobiliyle seyir halinde bir motosiklete çarpmasına ilişkin soruları da cevaplayan Tunç, “Değerli arkadaşlar dosyayla ilgili benim bu konuda henüz bir bilgim yok. Ama şuna bakalım. Eğer dosyanın içeriğinde bir hata varsa mutlaka bu itiraz yoluyla düzeltilir. Yani bu konuda dosyayla ilgili yargının vereceği kararla ilgili bizim şu anda buradan bir yorum yapmamız doğru olmaz. Ama hatalı bir işlem varsa da bu itiraz yoluyla düzeltilebilecek bir durumdur” şeklinde konuştu.
Beykoz'da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.Z.K., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
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Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı
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