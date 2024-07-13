Bakan Şimşek'ten 'vergi denetimi' açıklaması
© AA / Arif Hüdaverdi YamanMehmet Şimşek
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz" ifadelerini kullandı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platfromu X üzerinden Vergi Denetim Kurulu'nun (VDK) vergi denetimine ilişkin açıklama yaptı.
'Aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olup gelir beyan etmeyenler vergilendirilecek'
Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürdüğünü ifade eden Bakan Şimşek, şu bilgileri paylaştı:
Aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz.
IBAN veya “mail order” ödeme yönetimi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor.
Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz.
Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 13, 2024
Aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz.
IBAN veya “mail order” ödeme… https://t.co/nYYIF8b6w2