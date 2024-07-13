Bitkin bulunan kukumav yavruları tedavilerinin ardından doğaya salındı

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Aslan, "Bu kukumav kuşları, tabii ki doğal yaşamın bir parçası. Artık kendi hayatlarını idare edebilecek seviyeye geldikleri için bu kuşlarımızı tekrar doğaya salıyoruz. Kanatları güçlü olsun, ömürleri uzun olsun. Doğal yaşamın çeşitliliği, renkliliği açısından tüm vatandaşlarımızı aynı duyarlılığı göstermeye, yaban hayatını, doğal yaşamı korumaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.