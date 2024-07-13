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Bitkin bulunan kukumav yavruları tedavilerinin ardından doğaya salındı
Bitkin bulunan kukumav yavruları tedavilerinin ardından doğaya salındı
Sputnik Türkiye
Düzce'de bitkin bulunan kukumav yavruları tedavilerinin ardından doğaya salındı. Vali Aslan "Doğal yaşamın çeşitliliği, renkliliği açısından tüm... 13.07.2024, Sputnik Türkiye
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фото, düzce, baykuş, yavru, yavru, fotoğraf, doğa koruma ve milli parklar (dkmp), kukumav kuşu
фото, düzce, baykuş, yavru, yavru, fotoğraf, doğa koruma ve milli parklar (dkmp), kukumav kuşu

Bitkin bulunan kukumav yavruları tedavilerinin ardından doğaya salındı

02:51 13.07.2024
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Düzce'de bitkin bulunan kukumav yavruları tedavilerinin ardından doğaya salındı. Vali Aslan "Doğal yaşamın çeşitliliği, renkliliği açısından tüm vatandaşlarımızı aynı duyarlılığı göstermeye, yaban hayatını, doğal yaşamı korumaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
© AA / Ömer Ürer

Düzce'de uçma denemeleri sırasında yuvalarına ulaşamadıkları değerlendirilen 4 kukumav yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Düzce Şube Müdürlüğündeki tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam ortamlarına bırakıldı.

Düzce&#x27;de uçma denemeleri sırasında yuvalarına ulaşamadıkları değerlendirilen 4 kukumav yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Düzce Şube Müdürlüğündeki tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam ortamlarına bırakıldı. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Ömer Ürer

Düzce'de uçma denemeleri sırasında yuvalarına ulaşamadıkları değerlendirilen 4 kukumav yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Düzce Şube Müdürlüğündeki tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam ortamlarına bırakıldı.

© AA / Ömer Ürer

Kentteki ormanlık alanda yaklaşık 1.5 ay önce bir vatandaş tarafından bitkin bulunduktan sonra DKMP Şube Müdürlüğüne teslim edilen baykuşgiller familyasından kukumav yavrularının tedavisi tamamlandı.

Kentteki ormanlık alanda yaklaşık 1.5 ay önce bir vatandaş tarafından bitkin bulunduktan sonra DKMP Şube Müdürlüğüne teslim edilen baykuşgiller familyasından kukumav yavrularının tedavisi tamamlandı. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Ömer Ürer

Kentteki ormanlık alanda yaklaşık 1.5 ay önce bir vatandaş tarafından bitkin bulunduktan sonra DKMP Şube Müdürlüğüne teslim edilen baykuşgiller familyasından kukumav yavrularının tedavisi tamamlandı.

© AA / Ömer Ürer

Müdürlük veterinerleri Zeynep Hızal ve Murat Ünlü'nün ilgilendiği yavrular, Vali Selçuk Aslan ile DKMP Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek'in katılımıyla doğaya salındı.

Müdürlük veterinerleri Zeynep Hızal ve Murat Ünlü&#x27;nün ilgilendiği yavrular, Vali Selçuk Aslan ile DKMP Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek&#x27;in katılımıyla doğaya salındı. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Ömer Ürer

Müdürlük veterinerleri Zeynep Hızal ve Murat Ünlü'nün ilgilendiği yavrular, Vali Selçuk Aslan ile DKMP Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek'in katılımıyla doğaya salındı.

© AA / Ömer Ürer

Vali Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, baykuş yavrularının bakım süreçlerinin ardından kendi başlarına uçabilecek hale geldiklerini belirtti.

Vali Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, baykuş yavrularının bakım süreçlerinin ardından kendi başlarına uçabilecek hale geldiklerini belirtti. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Ömer Ürer

Vali Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, baykuş yavrularının bakım süreçlerinin ardından kendi başlarına uçabilecek hale geldiklerini belirtti.

© AA / Ömer Ürer

Aslan, "Bu kukumav kuşları, tabii ki doğal yaşamın bir parçası. Artık kendi hayatlarını idare edebilecek seviyeye geldikleri için bu kuşlarımızı tekrar doğaya salıyoruz. Kanatları güçlü olsun, ömürleri uzun olsun. Doğal yaşamın çeşitliliği, renkliliği açısından tüm vatandaşlarımızı aynı duyarlılığı göstermeye, yaban hayatını, doğal yaşamı korumaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Aslan, &quot;Bu kukumav kuşları, tabii ki doğal yaşamın bir parçası. Artık kendi hayatlarını idare edebilecek seviyeye geldikleri için bu kuşlarımızı tekrar doğaya salıyoruz. Kanatları güçlü olsun, ömürleri uzun olsun. Doğal yaşamın çeşitliliği, renkliliği açısından tüm vatandaşlarımızı aynı duyarlılığı göstermeye, yaban hayatını, doğal yaşamı korumaya davet ediyoruz&quot; ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Ömer Ürer

Aslan, "Bu kukumav kuşları, tabii ki doğal yaşamın bir parçası. Artık kendi hayatlarını idare edebilecek seviyeye geldikleri için bu kuşlarımızı tekrar doğaya salıyoruz. Kanatları güçlü olsun, ömürleri uzun olsun. Doğal yaşamın çeşitliliği, renkliliği açısından tüm vatandaşlarımızı aynı duyarlılığı göstermeye, yaban hayatını, doğal yaşamı korumaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

© AA / Ömer ÜrerDüzce'de bitkin bulunan kukumav yavruları tedavilerinin ardından doğaya salındı
Düzce'de bitkin bulunan kukumav yavruları tedavilerinin ardından doğaya salındı - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Ömer Ürer
Düzce'de bitkin bulunan kukumav yavruları tedavilerinin ardından doğaya salındı
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