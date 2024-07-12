https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/yeniden-refah-partili-kilic-en-dusuk-emekli-ayligi-asgari-ucret-duzeyine-yukseltilmelidir-1085783667.html

Yeniden Refah Partili Kılıç: En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir

Yeniden Refah Partili Kılıç: En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yüzde 75'e yakın enflasyonun olduğu bir ülkede en düşük emekli maaşı ve asgari ücreti zamsız... 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T00:30+0300

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2024-07-12T00:30+0300

türkiye

yeniden refah partisi

suat kılıç

asgari ücret

emekli

emekli ikramiyesi

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Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Kılıç, Türkiye'nin öncelikli gündeminin ekonomi olduğunu, 4 milyon 278 bin hanenin devlet ve belediyelerin yardımıyla geçimini sürdürdüğünü söyledi.Bu yılın beş aylık döneminde 9 milyondan fazla vatandaşın sosyal güvenlik primlerini ödeyemediğini ileri süren Kılıç, 10 milyondan fazla kişinin işsiz olduğunu savundu.'En düşük emekli aylığını yükseltmek çözüm değildir'Emeklilere yapılacak zamla ilgili açıklamayı merakla beklediklerini söyleyen Kılıç, "En düşük emekli aylığını yükseltmek çözüm değildir. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir. Diğer tüm emeklilerin maaşları da orantılı olarak buradan yukarıya doğru kademeli olarak yükseltilmelidir" diye konuştu.''Para yok' diyerek bu işten kurtulmak mümkün değil'Muhalefetin asgari ücretle ilgili söylem birliğine sahip olmasının normal olduğunu belirten Kılıç, "Yüzde 75'e yakın enflasyonun olduğu bir ülkede en düşük emekli ve asgari ücreti zamsız sürdürmek mümkün değil. Başta ekonomi yönetimi olmak üzere hükümet yetkililerinin tamamını adil, vicdani bir çözüm için elini taşın altına koymaya davet ediyoruz. 'Para yok' diyerek bu işten kurtulmak mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/en-dusuk-emekli-maasina-zam-karari-kok-maas-uzerinden-bir-duzenleme-yapilacak-1085642918.html

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Sputnik Türkiye

yeniden refah partisi, suat kılıç, asgari ücret, emekli, emekli ikramiyesi