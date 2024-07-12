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Yeniden Refah Partili Kılıç: En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir
Yeniden Refah Partili Kılıç: En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yüzde 75'e yakın enflasyonun olduğu bir ülkede en düşük emekli maaşı ve asgari ücreti zamsız... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
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Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Kılıç, Türkiye'nin öncelikli gündeminin ekonomi olduğunu, 4 milyon 278 bin hanenin devlet ve belediyelerin yardımıyla geçimini sürdürdüğünü söyledi.Bu yılın beş aylık döneminde 9 milyondan fazla vatandaşın sosyal güvenlik primlerini ödeyemediğini ileri süren Kılıç, 10 milyondan fazla kişinin işsiz olduğunu savundu.'En düşük emekli aylığını yükseltmek çözüm değildir'Emeklilere yapılacak zamla ilgili açıklamayı merakla beklediklerini söyleyen Kılıç, "En düşük emekli aylığını yükseltmek çözüm değildir. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir. Diğer tüm emeklilerin maaşları da orantılı olarak buradan yukarıya doğru kademeli olarak yükseltilmelidir" diye konuştu.''Para yok' diyerek bu işten kurtulmak mümkün değil'Muhalefetin asgari ücretle ilgili söylem birliğine sahip olmasının normal olduğunu belirten Kılıç, "Yüzde 75'e yakın enflasyonun olduğu bir ülkede en düşük emekli ve asgari ücreti zamsız sürdürmek mümkün değil. Başta ekonomi yönetimi olmak üzere hükümet yetkililerinin tamamını adil, vicdani bir çözüm için elini taşın altına koymaya davet ediyoruz. 'Para yok' diyerek bu işten kurtulmak mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/en-dusuk-emekli-maasina-zam-karari-kok-maas-uzerinden-bir-duzenleme-yapilacak-1085642918.html
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yeniden refah partisi, suat kılıç, asgari ücret, emekli, emekli ikramiyesi
yeniden refah partisi, suat kılıç, asgari ücret, emekli, emekli ikramiyesi

Yeniden Refah Partili Kılıç: En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir

00:30 12.07.2024
© İHAYeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© İHA
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yüzde 75'e yakın enflasyonun olduğu bir ülkede en düşük emekli maaşı ve asgari ücreti zamsız sürdürmenin mümkün olmadığını belirterek, "En düşük emekli aylığını yükseltmek çözüm değildir. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir" dedi.
Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kılıç, Türkiye'nin öncelikli gündeminin ekonomi olduğunu, 4 milyon 278 bin hanenin devlet ve belediyelerin yardımıyla geçimini sürdürdüğünü söyledi.
Bu yılın beş aylık döneminde 9 milyondan fazla vatandaşın sosyal güvenlik primlerini ödeyemediğini ileri süren Kılıç, 10 milyondan fazla kişinin işsiz olduğunu savundu.

'En düşük emekli aylığını yükseltmek çözüm değildir'

Emeklilere yapılacak zamla ilgili açıklamayı merakla beklediklerini söyleyen Kılıç, "En düşük emekli aylığını yükseltmek çözüm değildir. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir. Diğer tüm emeklilerin maaşları da orantılı olarak buradan yukarıya doğru kademeli olarak yükseltilmelidir" diye konuştu.

''Para yok' diyerek bu işten kurtulmak mümkün değil'

Muhalefetin asgari ücretle ilgili söylem birliğine sahip olmasının normal olduğunu belirten Kılıç, "Yüzde 75'e yakın enflasyonun olduğu bir ülkede en düşük emekli ve asgari ücreti zamsız sürdürmek mümkün değil. Başta ekonomi yönetimi olmak üzere hükümet yetkililerinin tamamını adil, vicdani bir çözüm için elini taşın altına koymaya davet ediyoruz. 'Para yok' diyerek bu işten kurtulmak mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu.
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EKONOMİ
En düşük emekli maaşına zam kararı: Kök maaş üzerinden bir düzenleme yapılacak
8 Temmuz, 11:13
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