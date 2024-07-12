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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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TCMB ödemeler dengesi verilerini açıkladı: Cari işlemler hesabı 1 milyar 235 milyon dolar açık verdi
TCMB ödemeler dengesi verilerini açıkladı: Cari işlemler hesabı 1 milyar 235 milyon dolar açık verdi
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin cari işlemler hesabı Mayıs'ta 1 milyar 235 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 263 milyon... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T11:13+0300
2024-07-12T11:13+0300
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Türkiye'nin cari işlemler hesabı Mayıs'ta 1 milyar 235 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 263 milyon dolarlık fazla oluştu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mayıs 2024'te cari işlemler hesabı 1 milyar 235 milyon dolar açık verdi.Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, Mayıs'ta 4 milyar 199 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 4 milyar 724 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 3 milyar 915 milyon dolar olarak gerçekleşti.Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 607 milyon dolar ve ikincil gelir dengesi kaleminde de 153 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.Mayıs'ta yıllıklandırılmış cari açık ise 25 milyar 191 milyon dolara inerken, yıllıklandırılmış cari açıktaki son 1 yıllık iyileşme 31 milyar 831 milyon dolara işaret etti.Öte yandan, cari açığın milli gelire oranı 2023 sonu milli geliri dikkate alındığında yaklaşık yüzde 2.25'e indi.Mayıs'ta doğrudan yatırımlar kaynaklı 361 milyon dolar, portföy yatırımlarında 5 milyar 637 milyon dolarlık net giriş oldu.Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 529 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde 6 milyar 51 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 452 milyon dolar ve diğer sektörler 270 milyon dolar net borçlandı.Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 254 milyon dolar azalış gösterdi.Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları yabancı para cinsinden 368 milyon dolar azalırken, Türk lirası cinsinden 1 milyar 107 milyon dolar artış olmak üzere toplam 739 milyon dolar net artış kaydetti.Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyar 420 milyon dolar ve 356 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet 26 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.Resmi rezervlerde Mayıs'ta 17 milyar 593 milyon dolarlık net artış oldu.
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merkez bankası, cari işlemler hesabı, mayıs ayı cari açık
merkez bankası, cari işlemler hesabı, mayıs ayı cari açık

TCMB ödemeler dengesi verilerini açıkladı: Cari işlemler hesabı 1 milyar 235 milyon dolar açık verdi

11:13 12.07.2024
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Türkiye'nin cari işlemler hesabı Mayıs'ta 1 milyar 235 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 263 milyon dolarlık fazla oluştu.
Türkiye'nin cari işlemler hesabı Mayıs'ta 1 milyar 235 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 263 milyon dolarlık fazla oluştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mayıs 2024'te cari işlemler hesabı 1 milyar 235 milyon dolar açık verdi.
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, Mayıs'ta 4 milyar 199 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 4 milyar 724 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 3 milyar 915 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 607 milyon dolar ve ikincil gelir dengesi kaleminde de 153 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.
Mayıs'ta yıllıklandırılmış cari açık ise 25 milyar 191 milyon dolara inerken, yıllıklandırılmış cari açıktaki son 1 yıllık iyileşme 31 milyar 831 milyon dolara işaret etti.
Öte yandan, cari açığın milli gelire oranı 2023 sonu milli geliri dikkate alındığında yaklaşık yüzde 2.25'e indi.
Mayıs'ta doğrudan yatırımlar kaynaklı 361 milyon dolar, portföy yatırımlarında 5 milyar 637 milyon dolarlık net giriş oldu.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 529 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde 6 milyar 51 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 452 milyon dolar ve diğer sektörler 270 milyon dolar net borçlandı.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 254 milyon dolar azalış gösterdi.
Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları yabancı para cinsinden 368 milyon dolar azalırken, Türk lirası cinsinden 1 milyar 107 milyon dolar artış olmak üzere toplam 739 milyon dolar net artış kaydetti.
Bu dönemde sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 3 milyar 420 milyon dolar ve 356 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet 26 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde Mayıs'ta 17 milyar 593 milyon dolarlık net artış oldu.
otomotiv - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
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