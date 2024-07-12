https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/iyi-parti-batman-il-baskaninin-oglu-batman-cayinda-boguldu-1085814268.html

İYİ Parti Batman İl Başkanının oğlu Batman Çayı'nda boğuldu

İYİ Parti Batman İl Başkanının oğlu Batman Çayı'nda boğuldu

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Batman İl Başkanı Şehmus Uras'ın 23 yaşındaki oğlu, serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda boğuldu. 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T23:44+0300

2024-07-12T23:44+0300

2024-07-13T00:47+0300

türkiye

iyi parti

batman

batman

batman

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Batman'da serinlemek için çaya giren genç hayatını kaybetti.Merkeze bağlı Şerbetli köyü mevkisinde serinlemek için Batman Çayı'na giren 23 yaşındaki Taha Yasin Uras, bir süre sonra suda gözden kayboldu.Durumu fark eden babası ve çevredeki vatandaşlarca sudan çıkarılan genç, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Taha Yasin Uras, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Uras'ın İYİ Parti Batman İl Başkanı Şehmus Uras'ın oğlu olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/iyi-parti-genel-baskani-dervisoglu-yolumuzdan-saparsak-da-bizi-uyaracaksiniz-1085808688.html

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