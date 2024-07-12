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Belediye, ihalenin iptali için dava açmıştı: Plaj halka açılıyor
Belediye, ihalenin iptali için dava açmıştı: Plaj halka açılıyor
Sputnik Türkiye
Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili kurulunun yaklaşık 10 gündür tartışmaların... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T23:21+0300
2024-07-12T23:21+0300
antalya
muratpaşa belediyesi
ümit uysal
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
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Muratpaşa merkezinde yer alan ve "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" statüsünde olan Bambus plajı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kasım 2022’de ihaleye çıkarıldı.İhaleyi, yıllık 1 milyon 910 bin lira kira bedeliyle özel bir şirket kazandı. Ancak Muratpaşa Belediyesi, ihalenin iptali için dava açtı ve Ankara 6. İdare Mahkemesi ihaleyi iptal etti.Uysal, 1 Temmuz’da açıklamıştıBaşkan Uysal, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda belediyenin 5 falez plajı için düzenlenen mavi bayrak töreninde Bambus plajının halka açılacağını ilan etti. Belediye, alanda temizlik ve düzenleme çalışmalarına başladı. İptal edilen ihaleyi kazanan şirket, alana giriş çıkışları otomobillerle ve tırlarla kapatmaya çalıştı ancak belediyenin çalışmalarını durduramadı. Belediye, alanın tahsisi için de başvuruda bulundu.Belediyeye tahsis edildiAntalya 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, başvuruyu kabul etti ve Bambus plajını belediyeye tahsis etti. Başkan Uysal, komisyonun aldığı kararı CHP Antalya İl Danışma Kurulu toplantısında açıkladı. Bambus plajının kent hafızasının bir parçası olduğunu belirten Başkan Uysal, "Ben çocukluğumda önünde karpuz sattım. Öyle bir plaj. 30 yıldır kamusal kullanımın dışındaydı. Biraz önce aldığım duyuma göre ilgili kurul halka açmak üzere bize tahsisine karar vermiş" dedi. Başkan Uysal'ın açıklaması alkışlarla karşılandı. Bambus plajı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930'da Antalya'yı ilk ziyaretinde "Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir" dediği Erenkuş mevkiinde yer alıyor.
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antalya, muratpaşa belediyesi, ümit uysal, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
antalya, muratpaşa belediyesi, ümit uysal, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

Belediye, ihalenin iptali için dava açmıştı: Plaj halka açılıyor

23:21 12.07.2024
© İHAAntalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili kurulunun yaklaşık 10 gündür tartışmaların odağındaki Bambus plajını halka açılmak üzere Muratpaşa Belediyesi'ne tahsis kararı aldığını açıkladı.
Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili kurulunun yaklaşık 10 gündür tartışmaların odağındaki Bambus plajını halka açılmak üzere Muratpaşa Belediyesi'ne tahsis kararı aldığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© İHA
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Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili kurulunun yaklaşık 10 gündür tartışmaların odağındaki Bambus plajını halka açılmak üzere Muratpaşa Belediyesi'ne tahsis kararı aldığını açıkladı.
Muratpaşa merkezinde yer alan ve "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" statüsünde olan Bambus plajı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kasım 2022’de ihaleye çıkarıldı.
İhaleyi, yıllık 1 milyon 910 bin lira kira bedeliyle özel bir şirket kazandı. Ancak Muratpaşa Belediyesi, ihalenin iptali için dava açtı ve Ankara 6. İdare Mahkemesi ihaleyi iptal etti.

Uysal, 1 Temmuz’da açıklamıştı

Başkan Uysal, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda belediyenin 5 falez plajı için düzenlenen mavi bayrak töreninde Bambus plajının halka açılacağını ilan etti.
Belediye, alanda temizlik ve düzenleme çalışmalarına başladı. İptal edilen ihaleyi kazanan şirket, alana giriş çıkışları otomobillerle ve tırlarla kapatmaya çalıştı ancak belediyenin çalışmalarını durduramadı. Belediye, alanın tahsisi için de başvuruda bulundu.

Belediyeye tahsis edildi

Antalya 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, başvuruyu kabul etti ve Bambus plajını belediyeye tahsis etti. Başkan Uysal, komisyonun aldığı kararı CHP Antalya İl Danışma Kurulu toplantısında açıkladı.
Bambus plajının kent hafızasının bir parçası olduğunu belirten Başkan Uysal, "Ben çocukluğumda önünde karpuz sattım. Öyle bir plaj. 30 yıldır kamusal kullanımın dışındaydı. Biraz önce aldığım duyuma göre ilgili kurul halka açmak üzere bize tahsisine karar vermiş" dedi. Başkan Uysal'ın açıklaması alkışlarla karşılandı.
Bambus plajı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930'da Antalya'yı ilk ziyaretinde "Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir" dediği Erenkuş mevkiinde yer alıyor.
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