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Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni dönem yönetim kurulu üyeleri belli oldu
Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni dönem yönetim kurulu üyeleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Bankalar Birliği 67. Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde Birliğin yeni dönem yönetim kurulu belli oldu. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T23:27+0300
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TBB açıklamasına göre, Birliğin 67. Genel Kurulu, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Genel Müdürlük Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.Seçimli gerçekleştirilen toplantının kesin olmayan sonuçlarına göre TBB Yönetim Kurulu, "Akbank, Citibank, HSBC Bank, ING Bank, Odea Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türk Eximbank, Ziraat Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası"ndan oluştu.TBB Yönetim Kurulu Denetçi Üyeliğine ise Fibabanka, QNB Finansbank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası seçildi.Açıklamada, TBB Yönetim Kurulu Başkanı ile Başkan Vekilinin yeni yönetim kurulunun yapacağı ilk toplantıda belirleneceği bildirildi.
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türkiye bankalar birliği (tbb), tbb, türkiye barolar birliği (tbb), akbank, citibank, hsbc, hsbc bank, ing bank
türkiye bankalar birliği (tbb), tbb, türkiye barolar birliği (tbb), akbank, citibank, hsbc, hsbc bank, ing bank

Türkiye Bankalar Birliği'nin yeni dönem yönetim kurulu üyeleri belli oldu

23:27 11.07.2024
© WikipediaTürkiye Bankalar Birliği
Türkiye Bankalar Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© Wikipedia
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Türkiye Bankalar Birliği 67. Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde Birliğin yeni dönem yönetim kurulu belli oldu.
TBB açıklamasına göre, Birliğin 67. Genel Kurulu, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Genel Müdürlük Oditoryumu'nda gerçekleştirildi.
Seçimli gerçekleştirilen toplantının kesin olmayan sonuçlarına göre TBB Yönetim Kurulu, "Akbank, Citibank, HSBC Bank, ING Bank, Odea Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türk Eximbank, Ziraat Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ile Yapı ve Kredi Bankası"ndan oluştu.
TBB Yönetim Kurulu Denetçi Üyeliğine ise Fibabanka, QNB Finansbank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası seçildi.
Açıklamada, TBB Yönetim Kurulu Başkanı ile Başkan Vekilinin yeni yönetim kurulunun yapacağı ilk toplantıda belirleneceği bildirildi.
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