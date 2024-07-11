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Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı
Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 yıl önce dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T00:23+0300
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Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 12 Haziran'daki karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan polis memurları S.T, F.T. ve M.S'nin üzerine atılı suçtan beraatine ilişkin gerekçeli karar yazıldı.Gerekçeli kararda, sanıklar ve tanıkların soruşturma ve dava aşamasındaki ifadelerine yer verildi.Gerekçeli kararın değerlendirme ve sonuç kısmında şöyle denildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/bakan-tunctan-tahir-elci-davasinda-3-polise-beraat-verilmesi-hakkinda-aciklama-1084777644.html
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tahir elçi, tahir elçi cinayeti, diyarbakır, mahkeme, gerekçeli karar
tahir elçi, tahir elçi cinayeti, diyarbakır, mahkeme, gerekçeli karar

Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

00:23 11.07.2024
© AATahir Elçi
Tahir Elçi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© AA
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 yıl önce dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan yargılanan ve beraat eden 3 sanık hakkında gerekçeli karar hazırlandı.
Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 12 Haziran'daki karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan polis memurları S.T, F.T. ve M.S'nin üzerine atılı suçtan beraatine ilişkin gerekçeli karar yazıldı.
Gerekçeli kararda, sanıklar ve tanıkların soruşturma ve dava aşamasındaki ifadelerine yer verildi.
Gerekçeli kararın değerlendirme ve sonuç kısmında şöyle denildi:
"Sanıkların üzerine atılı 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan cezalandırılmaları istemi ile mahkememizde kamu davası açılmıştır. Maktul Tahir Elçi'nin ölümüne sebebiyet veren atışın kimin silahından atıldığının tespit olunamadığı ve üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak kanaat elde edilemediği anlaşılmıştır. Sanıklar, S.T, F.T. ve M.S'nin maktul Elçi'ye yönelik 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan cezalandırılmaları istemi ile mahkememizde kamu davası açılmış ise de sanıkların eyleminin sabit olmaması nedeniyle CMK'nin 223/2-e maddesi gereğince müsnet suçtan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiştir."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
TÜRKİYE
Bakan Tunç’tan Tahir Elçi davasında 3 polise beraat verilmesi hakkında açıklama
12 Haziran , 22:20
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