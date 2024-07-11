Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

"Sanıkların üzerine atılı 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan cezalandırılmaları istemi ile mahkememizde kamu davası açılmıştır. Maktul Tahir Elçi'nin ölümüne sebebiyet veren atışın kimin silahından atıldığının tespit olunamadığı ve üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak kanaat elde edilemediği anlaşılmıştır. Sanıklar, S.T, F.T. ve M.S'nin maktul Elçi'ye yönelik 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan cezalandırılmaları istemi ile mahkememizde kamu davası açılmış ise de sanıkların eyleminin sabit olmaması nedeniyle CMK'nin 223/2-e maddesi gereğince müsnet suçtan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiştir."