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Muharrem İnce'ye 'sosyal medya kumpası' davasında mütalaa açıklandı
Muharrem İnce'ye 'sosyal medya kumpası' davasında mütalaa açıklandı
Sputnik Türkiye
Memleket Partisi lideri İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Serim adına düzenlenen sahte dekonta ilişkin sosyal medya paylaşımlarını ve İnce'ye yönelik sahte... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T18:34+0300
2024-07-11T18:57+0300
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenen sahte dekonta ilişkin ve İnce'ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntüleri yaydıkları iddia edilen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, mahkemeden, bir kısım suçlar yönünden sanıklar üzerine atılı suçların yasal unsurları itibarıyla oluşmadığından sanıkların beraatini istedi.Savcı, suç vasfının değişme ihtimaline binaen "internet veya sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçu" yönünden dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesini, sanıklar ve müştekiler arasında uzlaşma görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması halinde sanıkların aynı suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasını, mağdurlar Kerime Oruç ve Elif Duman'a karşı "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan sanıkların cezalandırılmasını ve tutuklulukta geçirdikleri sürenin cezalarından düşürülmesini talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme, bir kısım suçların suç vasfının değişmesi ihtimaline binaen dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine, mesleki mazeret bildiren taraf vekillerinin mazeretlerinin ayrı ayrı kabulüne ve savcının mütalaasına karşı savunma yapmaları için taraf avukatlarına süre verilmesine karar verdi.Gelecek celse, 13 Kasım'da görülecek. İddianamedenAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenmiş sahte dekont" soruşturmasında 12 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.İddianamede, Muharrem İnce ile Maksut Serim müşteki, Elif Duman ile Kerime Oruç ise mağdur olarak yer aldı.İddianamede, şüpheliler Arkan G, Ethem G, Gülsün A, Kadir A, Mehmet G, Mehmet Ali C, Murat T, Mustafa Cengiz Ç, Salim Faruk K, Seyfullah T, Tekin A. ve Tülün K'nin, "sahte özel belgeyi bilerek kullanmak", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/yok-baskani-ozvar-turkiye-dunyada-en-fazla-uluslararasi-ogrenciye-sahip-ilk-10-ulke-arasinda-1085771806.html
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muharrem ince, mütalaa
muharrem ince, mütalaa

Muharrem İnce'ye 'sosyal medya kumpası' davasında mütalaa açıklandı

18:34 11.07.2024 (güncellendi: 18:57 11.07.2024)
Muharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
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Memleket Partisi lideri İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Serim adına düzenlenen sahte dekonta ilişkin sosyal medya paylaşımlarını ve İnce'ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntüleri paylaştıkları iddia edilen 12 sanığın yargılanmasında mütalaa açıklandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenen sahte dekonta ilişkin ve İnce'ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntüleri yaydıkları iddia edilen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, mahkemeden, bir kısım suçlar yönünden sanıklar üzerine atılı suçların yasal unsurları itibarıyla oluşmadığından sanıkların beraatini istedi.
Savcı, suç vasfının değişme ihtimaline binaen "internet veya sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçu" yönünden dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesini, sanıklar ve müştekiler arasında uzlaşma görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması halinde sanıkların aynı suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasını, mağdurlar Kerime Oruç ve Elif Duman'a karşı "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan sanıkların cezalandırılmasını ve tutuklulukta geçirdikleri sürenin cezalarından düşürülmesini talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme, bir kısım suçların suç vasfının değişmesi ihtimaline binaen dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine, mesleki mazeret bildiren taraf vekillerinin mazeretlerinin ayrı ayrı kabulüne ve savcının mütalaasına karşı savunma yapmaları için taraf avukatlarına süre verilmesine karar verdi.
Gelecek celse, 13 Kasım'da görülecek.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenmiş sahte dekont" soruşturmasında 12 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.
İddianamede, Muharrem İnce ile Maksut Serim müşteki, Elif Duman ile Kerime Oruç ise mağdur olarak yer aldı.
İddianamede, şüpheliler Arkan G, Ethem G, Gülsün A, Kadir A, Mehmet G, Mehmet Ali C, Murat T, Mustafa Cengiz Ç, Salim Faruk K, Seyfullah T, Tekin A. ve Tülün K'nin, "sahte özel belgeyi bilerek kullanmak", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.
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