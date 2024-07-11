https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/bakan-bayraktardan-turkiye-taskomuru-kurumunun-ozellestirilecegi-iddialarina-yanit-1085780903.html

Bakan Bayraktar'dan Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun özelleştirileceği iddialarına yanıt

Bakan Bayraktar'dan Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun özelleştirileceği iddialarına yanıt

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) özelleştirileceğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T21:51+0300

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alparslan bayraktar

türkiye

türkiye taşkömürü kurumu (ttk)

iddia

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun özelleştirileceğine dair iddialara yanıt olarak "Köklü ve milli bir değer olarak hizmet veren TTK, faaliyetlerine devam edecektir" dedi.Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zonguldak, Bartın ve Karabük milletvekilleri, AK Parti il başkanları ve Genel Maden İş Sendikası heyetiyle Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirtti.Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/bakan-bayraktardan-turkiye-taskomuru-kurumunun-ozellestirilecegi-iddialarina-yanit-1085780903.html

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alparslan bayraktar, türkiye taşkömürü kurumu (ttk), iddia