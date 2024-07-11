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Bakan Bayraktar'dan Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun özelleştirileceği iddialarına yanıt
Bakan Bayraktar'dan Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun özelleştirileceği iddialarına yanıt
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) özelleştirileceğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
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alparslan bayraktar
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun özelleştirileceğine dair iddialara yanıt olarak "Köklü ve milli bir değer olarak hizmet veren TTK, faaliyetlerine devam edecektir" dedi.Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zonguldak, Bartın ve Karabük milletvekilleri, AK Parti il başkanları ve Genel Maden İş Sendikası heyetiyle Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirtti.Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/bakan-bayraktardan-turkiye-taskomuru-kurumunun-ozellestirilecegi-iddialarina-yanit-1085780903.html
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alparslan bayraktar, türkiye taşkömürü kurumu (ttk), iddia
alparslan bayraktar, türkiye taşkömürü kurumu (ttk), iddia

Bakan Bayraktar'dan Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun özelleştirileceği iddialarına yanıt

21:51 11.07.2024 (güncellendi: 21:53 11.07.2024)
© AA / Erçin ErtürkEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© AA / Erçin Ertürk
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) özelleştirileceğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun özelleştirileceğine dair iddialara yanıt olarak "Köklü ve milli bir değer olarak hizmet veren TTK, faaliyetlerine devam edecektir" dedi.
Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zonguldak, Bartın ve Karabük milletvekilleri, AK Parti il başkanları ve Genel Maden İş Sendikası heyetiyle Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirtti.
Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Gerçekleştirdiğimiz toplantıda Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun mevcut durumu, madencilerimizin çalışma koşulları ve bölgenin ekonomik kalkınması gibi konuları ele aldık. Kamuoyunu bir süredir meşgul eden TTK'nin özelleştirileceğine dair haberlerin de gerçeği yansıtmadığını bildirmek isterim. Köklü ve milli bir değer olarak hizmet veren TTK, faaliyetlerine devam edecektir."
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
TÜRKİYE
Bakan Bayraktar'dan Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun özelleştirileceği iddialarına yanıt
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