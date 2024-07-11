https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/abnin-nufusu-4492-milyona-yukseldi-1085766349.html

AB'nin nüfusu 449.2 milyona yükseldi

AB'nin nüfusu 449.2 milyona yükseldi

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkenin toplam nüfusu 2024 yılı itibarıyla 449.2 milyon oldu. 11.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-11T14:46+0300

2024-07-11T14:46+0300

2024-07-11T14:46+0300

yaşam

nüfus

nüfus sayımı

avrupa

avrupa birliği

avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)

almanya

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 1 Ocak 2024 tarihindeki nüfus verilerini yayımlayan Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2023 yılı başında 447.6 milyon olan AB üyesi 27 ülkenin toplam nüfusunun 2024'de 449.2 milyona çıktığını kaydetti.Almanya, 83.4 milyonluk nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olurken, onu 68.4 milyonla Fransa, 59 milyonla İtalya, 48.6 milyonla İspanya, 36.6 milyonla Polonya, 19 milyonla Romanya, 17.9 milyonla Hollanda ve 11.8 milyonla Belçika izledi.AB'nin nüfusu en az ülkeleri 563 binle Malta ve 672 binle Lüksemburg oldu.AB'nin nüfus artışı COVID-19 salgını sonrası artan göç ve Rusya-Ukrayna gerilimi sonucu olarak AB ülkelerinde geçici koruma statüsü alan Ukraynalılardan kaynaklandı.​​​​​​​Söz konusu dönemde Türkiye'de toplam nüfus 85 milyon 372 bin olarak belirlendi.

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nüfus, nüfus sayımı, avrupa, avrupa birliği, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat), almanya