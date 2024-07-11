https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/abnin-nufusu-4492-milyona-yukseldi-1085766349.html
AB'nin nüfusu 449.2 milyona yükseldi
AB'nin nüfusu 449.2 milyona yükseldi
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkenin toplam nüfusu 2024 yılı itibarıyla 449.2 milyon oldu. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T14:46+0300
2024-07-11T14:46+0300
2024-07-11T14:46+0300
yaşam
nüfus
nüfus sayımı
avrupa
avrupa birliği
avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)
almanya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/13/1085006628_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_5b4c9c732475ff42f6f7d68f5ef3b90f.jpg
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 1 Ocak 2024 tarihindeki nüfus verilerini yayımlayan Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2023 yılı başında 447.6 milyon olan AB üyesi 27 ülkenin toplam nüfusunun 2024'de 449.2 milyona çıktığını kaydetti.Almanya, 83.4 milyonluk nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olurken, onu 68.4 milyonla Fransa, 59 milyonla İtalya, 48.6 milyonla İspanya, 36.6 milyonla Polonya, 19 milyonla Romanya, 17.9 milyonla Hollanda ve 11.8 milyonla Belçika izledi.AB'nin nüfusu en az ülkeleri 563 binle Malta ve 672 binle Lüksemburg oldu.AB'nin nüfus artışı COVID-19 salgını sonrası artan göç ve Rusya-Ukrayna gerilimi sonucu olarak AB ülkelerinde geçici koruma statüsü alan Ukraynalılardan kaynaklandı.Söz konusu dönemde Türkiye'de toplam nüfus 85 milyon 372 bin olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/dogurganlik-hizi-dusuyor-turkiye-nufusu-2100de-50-milyonun-altina-dusebilir-1085735874.html
avrupa birliği
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/13/1085006628_85:0:2814:2047_1920x0_80_0_0_6f929ac568e339fa1d9e8f12b6229dae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nüfus, nüfus sayımı, avrupa, avrupa birliği, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat), almanya
nüfus, nüfus sayımı, avrupa, avrupa birliği, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat), almanya
AB'nin nüfusu 449.2 milyona yükseldi
Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkenin toplam nüfusu 2024 yılı itibarıyla 449.2 milyon oldu.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin 1 Ocak 2024 tarihindeki nüfus verilerini yayımlayan Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2023 yılı başında 447.6 milyon olan AB üyesi 27 ülkenin toplam nüfusunun 2024'de 449.2 milyona çıktığını kaydetti.
Almanya, 83.4 milyonluk nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olurken, onu 68.4 milyonla Fransa, 59 milyonla İtalya, 48.6 milyonla İspanya, 36.6 milyonla Polonya, 19 milyonla Romanya, 17.9 milyonla Hollanda ve 11.8 milyonla Belçika izledi.
AB'nin nüfusu en az ülkeleri 563 binle Malta ve 672 binle Lüksemburg oldu.
AB'nin nüfus artışı COVID-19 salgını sonrası artan göç ve Rusya-Ukrayna gerilimi sonucu olarak AB ülkelerinde geçici koruma statüsü alan Ukraynalılardan kaynaklandı.
Söz konusu dönemde Türkiye'de toplam nüfus 85 milyon 372 bin olarak belirlendi.