Emekli maaşları için Beştepe’de zirve

Enflasyon verilerinin bugünkü rakamlara ulaşacağı aslında zaten biliniyordu. Olağanüstü toplantılar, son dakikaya bırakmalar, sanki bir serbest düşüşe bırakılmış gibi bir ekonomi yönetimi anlayışı olduğu imajı veriyordu. Ekonomi yönetimi dediğin şey böyle mi yapılır? Bu veriler, bu zam oranları üç aşağı beş yukarı daha bir yıl öncesinden belliydi. Şaşırtıcı değildi. Emeklilere yüzde 25 zam olacağını sağır sultan bile biliyordu. Böylesine kritik kararların, milyonların hayatını ilgilendiren kararların son dakikaya bırakılmış olması da doğrusu ekonomi bir serbest düşüşe bırakılmış durumda teorisini akıllara getiriyor. Ekonomideki kaotik ortam, sürekli bir beklenti yaratma kurgulu bir ekonomi anlayışı, algı üzerinden hayata geçirilmeye çalışılan politikalar, sonrasında da bunlarla karşı karşıya kalıyoruz.