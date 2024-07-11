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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
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Emekli maaşları için Beştepe’de zirve
Emekli maaşları için Beştepe’de zirve
Sputnik Türkiye
Beştepe'de yapılacak olan emekli maaşlarıyla ilgili görüşmeye dair değerlendirmelerde bulunan Güçlü Özgan, konuya dair "Olağanüstü toplantılar, son dakikaya... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T09:05+0300
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Emekli maaşları için Beştepe’de zirve
Sputnik Türkiye
Emekli maaşları için Beştepe’de zirve
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığında artış yapılmasına ilişkin düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın da katılımıyla gelecek günlerde bir toplantı yapacaklarını söyledi.Beştepe’deki gündemi Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında değerlendiren Güçlü Özgan, “Farklı bilgiler geliyor aslında ama beklenti emekli maaşlarına yapılacak 2 bin TL’lik zam. Gerçi AK Parti’den gelen bazı bilgilerde de deniyor ki, bu mesele konuşulmayacak, ekonomi dünyasına yönelik başka başlıklar konuşulacak” dedi.Özgan devamında şunları söyledi:
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Güçlü Özgan
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аудио, radyo, radyo, ekonomi, beştepe, emekli maaşı, zam
аудио, radyo, radyo, ekonomi, beştepe, emekli maaşı, zam

Emekli maaşları için Beştepe’de zirve

09:05 11.07.2024 (güncellendi: 13:51 11.07.2024)
YERİ VE ZAMANI
Emekli maaşları için Beştepe’de zirve
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Güçlü Özgan
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Beştepe'de yapılacak olan emekli maaşlarıyla ilgili görüşmeye dair değerlendirmelerde bulunan Güçlü Özgan, konuya dair "Olağanüstü toplantılar, son dakikaya bırakmalar, sanki bir serbest düşüşe bırakılmış gibi bir ekonomi yönetimi anlayışı olduğu imajı veriyordu" dedi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığında artış yapılmasına ilişkin düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın da katılımıyla gelecek günlerde bir toplantı yapacaklarını söyledi.
Beştepe’deki gündemi Radyo Sputnik’te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında değerlendiren Güçlü Özgan, “Farklı bilgiler geliyor aslında ama beklenti emekli maaşlarına yapılacak 2 bin TL’lik zam. Gerçi AK Parti’den gelen bazı bilgilerde de deniyor ki, bu mesele konuşulmayacak, ekonomi dünyasına yönelik başka başlıklar konuşulacak” dedi.
Özgan devamında şunları söyledi:
Enflasyon verilerinin bugünkü rakamlara ulaşacağı aslında zaten biliniyordu. Olağanüstü toplantılar, son dakikaya bırakmalar, sanki bir serbest düşüşe bırakılmış gibi bir ekonomi yönetimi anlayışı olduğu imajı veriyordu. Ekonomi yönetimi dediğin şey böyle mi yapılır? Bu veriler, bu zam oranları üç aşağı beş yukarı daha bir yıl öncesinden belliydi. Şaşırtıcı değildi. Emeklilere yüzde 25 zam olacağını sağır sultan bile biliyordu. Böylesine kritik kararların, milyonların hayatını ilgilendiren kararların son dakikaya bırakılmış olması da doğrusu ekonomi bir serbest düşüşe bırakılmış durumda teorisini akıllara getiriyor. Ekonomideki kaotik ortam, sürekli bir beklenti yaratma kurgulu bir ekonomi anlayışı, algı üzerinden hayata geçirilmeye çalışılan politikalar, sonrasında da bunlarla karşı karşıya kalıyoruz.
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