https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/uzungolde-halati-kopan-insan-sapani-muhurlendi-bir-kadin-asili-kalmisti-1085742673.html

Uzungöl'de halatı kopan 'insan sapanı' mühürlendi: Bir kadın asılı kalmıştı

Uzungöl'de halatı kopan 'insan sapanı' mühürlendi: Bir kadın asılı kalmıştı

Sputnik Türkiye

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de, halatı koptuğu için bir kişinin tehlike atlattığı "insan sapanı" mühürlendi. 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T20:34+0300

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türkiye

uzungöl

mühür

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Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de, halatı koptuğu için bir kadının tehlike atlattığı 'insan sapanı' mühürlendi.Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Uzungöl'de, insan sapanını kullanan kadın, halatlardan birinin kopması üzerine bir süre asılı kaldı.Kadının kontrolsüz şekilde yere düştüğü bu olaya ait görüntüler sosyal medyada yer buldu.Çaykara Belediyesi, insan sapanını 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 6. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle mühürleyerek kullanıma kapattı.Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Anadolu Ajansı muhabirine, sosyal medyada bir kişinin insan sapanında eğlenirken halatının koptuğunu gördüklerini, bunun üzerine hemen harekete geçtiklerini anlattı.Vatandaşın sağlığının iyi olduğunu, yaralanmadığını öğrendiklerini belirten Tok, "Hemen sapanı mühürledik, kullanıma kapattık. Diğer eğlence araçlarımızın kontrolü devam etmekte. Belediye olarak ilçemize turistlerin güvenle gelip gitmeleri, burada sağlıklı zaman geçirmeleri için üzerimize düşen her şeyi yerine getiriyoruz" dedi.Tok, Uzungöl'ün turizm potansiyeline işaret ederek, "Buraya yurtiçinden ve yurtdışından binlerce turistimiz geliyor. Hepsi bizim misafirimiz ve onların buradan en iyi şekilde ayrılması için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.İnsan sapanı nedir?İki direk arasında gerdirilen esnek halatlara bağlı şekilde yere sabitlenmiş kullanıcının, serbest bırakılarak hızla yukarı fırlamasını sağlayan düzenek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/uzungolde-insan-sapaninda-yurekleri-agza-getiren-kaza-1085729128.html

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