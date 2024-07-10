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Uzmanlardan şifa kürü: 7 gün boyunca kereviz suyu içerseniz ne olur?
Uzmanlardan şifa kürü: 7 gün boyunca kereviz suyu içerseniz ne olur?
Sputnik Türkiye
Diyet beslenmesinde önemli bir yere sahip olan kereviz suyunun içerisindeki 4 fitobesin sağlık için çok faydalıymış. Dr. Eric Berg, içerdiği 4 doğal kimyasal... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T12:23+0300
2024-07-10T12:23+0300
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Günümüzün en güçlü ilaçlarından biri olduğu söylenen kereviz suyu içerdiği 4 bitkisel besin ile faydasını gözler önüne seriyor. Dr. Eric Berg'e göre 7 gün boyunca kereviz suyu tükettiğinizde vücuttaki değişimleri gözlemlemek mümkün. Bakın nasıl etkiliyor.Kan akışının düzenlenmesine yarayan kereviz suyu, içerisindeki 3-n-bütilftalid bileşeni sayesinde felçten kaynaklanan hasarı onarmada etkili faydalar sağlar. Beyindeki sinir hücrelerinin işlevini engelleyerek hastalık riskini azaltır. Ayrıca, vücutta pıhtılaşmanın önüne geçer.Mikro dolaşımı etkileyen bu bileşenin faydalarını kereviz suyu tüketerek kazanabilirsiniz. Aynı zamanda antioksidan, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Vücudunuzun ödem tuttuğunu fark ediyorsanız 7 gün boyunca kereviz suyu tüketmeyi deneyin.Dr. Eric Berg, kereviz suyunun bir çeşit kas gevşetici görevi üstleneceğini belirtiyor. İçerisindeki apigenin bileşeni en çok araştırılan ve incelenen antioksidan etkili bileşenlerden biridir. Ayrıca maydanoz, soğan, portakal, kekik ve fesleğende de bulunur.Kas gevşetici özelliklere sahip olan apigenin maddesi, kan basıncını düşürerek uyku problemlerine iyi gelir. Gün içerisinde uyku kalitesini artıran düzenlemelere rağmen rahat bir uykuya sahip değilseniz kereviz suyunu deneyebilirsiniz. Kereviz suyunun hafıza kaybı olan kişiler için yararlı olduğu gösterilmiştir.Yapılan araştırmalara göre kereviz suyunun hormonlar üzerinde belirli etkileri olduğu belirtiliyor. Özellikle üreme hormonları üzerinde etkileri olan faydalı bitki, hamile kalmak isteyen kadınların bir numaralı içeceğidir.İçerisindeki kumarik asit, midedeki fazla asidi nötrleştirerek hızlı bir şekilde rahatlama sağlayabilir. Mide ağrıları, gaz, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunları çekiyorsanız bu anti-ülser etkiden faydalanabilirsiniz. Ancak uzun süreli kullanımda etkileri azalabilir.Kan şekerinin dengelenmesini sağlayan kereviz suyu, artrit gibi romatizmal rahatsızlıklara iyi gelebilir. Özellikle iltihap söktürücü etkisiyle eklem ağrılarının önüne geçebilir. Berg'e göre kereviz suyu sabahları aç karnına tüketilmelidir. Hazırlamak için organik kereviz seçmek ve içerisine limon eklemek yeterli olacaktır.
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sağlık, kereviz, meyve suyu, meyve suyu, doktor, uzman, uzman yorumu
sağlık, kereviz, meyve suyu, meyve suyu, doktor, uzman, uzman yorumu

Uzmanlardan şifa kürü: 7 gün boyunca kereviz suyu içerseniz ne olur?

12:23 10.07.2024
© İHAKereviz suyu
Kereviz suyu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
© İHA
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Diyet beslenmesinde önemli bir yere sahip olan kereviz suyunun içerisindeki 4 fitobesin sağlık için çok faydalıymış. Dr. Eric Berg, içerdiği 4 doğal kimyasal fitobesinin vücudumuzda nasıl etkilere yol açtığını tek tek anlattı.
Günümüzün en güçlü ilaçlarından biri olduğu söylenen kereviz suyu içerdiği 4 bitkisel besin ile faydasını gözler önüne seriyor. Dr. Eric Berg'e göre 7 gün boyunca kereviz suyu tükettiğinizde vücuttaki değişimleri gözlemlemek mümkün. Bakın nasıl etkiliyor.
Kan akışının düzenlenmesine yarayan kereviz suyu, içerisindeki 3-n-bütilftalid bileşeni sayesinde felçten kaynaklanan hasarı onarmada etkili faydalar sağlar. Beyindeki sinir hücrelerinin işlevini engelleyerek hastalık riskini azaltır. Ayrıca, vücutta pıhtılaşmanın önüne geçer.
Mikro dolaşımı etkileyen bu bileşenin faydalarını kereviz suyu tüketerek kazanabilirsiniz. Aynı zamanda antioksidan, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Vücudunuzun ödem tuttuğunu fark ediyorsanız 7 gün boyunca kereviz suyu tüketmeyi deneyin.
Dr. Eric Berg, kereviz suyunun bir çeşit kas gevşetici görevi üstleneceğini belirtiyor. İçerisindeki apigenin bileşeni en çok araştırılan ve incelenen antioksidan etkili bileşenlerden biridir. Ayrıca maydanoz, soğan, portakal, kekik ve fesleğende de bulunur.
Kas gevşetici özelliklere sahip olan apigenin maddesi, kan basıncını düşürerek uyku problemlerine iyi gelir. Gün içerisinde uyku kalitesini artıran düzenlemelere rağmen rahat bir uykuya sahip değilseniz kereviz suyunu deneyebilirsiniz. Kereviz suyunun hafıza kaybı olan kişiler için yararlı olduğu gösterilmiştir.
Yapılan araştırmalara göre kereviz suyunun hormonlar üzerinde belirli etkileri olduğu belirtiliyor. Özellikle üreme hormonları üzerinde etkileri olan faydalı bitki, hamile kalmak isteyen kadınların bir numaralı içeceğidir.
İçerisindeki kumarik asit, midedeki fazla asidi nötrleştirerek hızlı bir şekilde rahatlama sağlayabilir. Mide ağrıları, gaz, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunları çekiyorsanız bu anti-ülser etkiden faydalanabilirsiniz. Ancak uzun süreli kullanımda etkileri azalabilir.
Kan şekerinin dengelenmesini sağlayan kereviz suyu, artrit gibi romatizmal rahatsızlıklara iyi gelebilir. Özellikle iltihap söktürücü etkisiyle eklem ağrılarının önüne geçebilir. Berg'e göre kereviz suyu sabahları aç karnına tüketilmelidir. Hazırlamak için organik kereviz seçmek ve içerisine limon eklemek yeterli olacaktır.
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