https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/uzmanlardan-sifa-kuru-7-gun-boyunca-kereviz-suyu-icerseniz-ne-olur-1085727716.html

Uzmanlardan şifa kürü: 7 gün boyunca kereviz suyu içerseniz ne olur?

Uzmanlardan şifa kürü: 7 gün boyunca kereviz suyu içerseniz ne olur?

Sputnik Türkiye

Diyet beslenmesinde önemli bir yere sahip olan kereviz suyunun içerisindeki 4 fitobesin sağlık için çok faydalıymış. Dr. Eric Berg, içerdiği 4 doğal kimyasal... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T12:23+0300

2024-07-10T12:23+0300

2024-07-10T12:23+0300

sağlık

yaşam

kereviz

meyve suyu

meyve suyu

doktor

uzman

uzman yorumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0a/1085727962_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_edcf38e95dee4e44af5e996f3e239f9d.jpg

Günümüzün en güçlü ilaçlarından biri olduğu söylenen kereviz suyu içerdiği 4 bitkisel besin ile faydasını gözler önüne seriyor. Dr. Eric Berg'e göre 7 gün boyunca kereviz suyu tükettiğinizde vücuttaki değişimleri gözlemlemek mümkün. Bakın nasıl etkiliyor.Kan akışının düzenlenmesine yarayan kereviz suyu, içerisindeki 3-n-bütilftalid bileşeni sayesinde felçten kaynaklanan hasarı onarmada etkili faydalar sağlar. Beyindeki sinir hücrelerinin işlevini engelleyerek hastalık riskini azaltır. Ayrıca, vücutta pıhtılaşmanın önüne geçer.Mikro dolaşımı etkileyen bu bileşenin faydalarını kereviz suyu tüketerek kazanabilirsiniz. Aynı zamanda antioksidan, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Vücudunuzun ödem tuttuğunu fark ediyorsanız 7 gün boyunca kereviz suyu tüketmeyi deneyin.Dr. Eric Berg, kereviz suyunun bir çeşit kas gevşetici görevi üstleneceğini belirtiyor. İçerisindeki apigenin bileşeni en çok araştırılan ve incelenen antioksidan etkili bileşenlerden biridir. Ayrıca maydanoz, soğan, portakal, kekik ve fesleğende de bulunur.Kas gevşetici özelliklere sahip olan apigenin maddesi, kan basıncını düşürerek uyku problemlerine iyi gelir. Gün içerisinde uyku kalitesini artıran düzenlemelere rağmen rahat bir uykuya sahip değilseniz kereviz suyunu deneyebilirsiniz. Kereviz suyunun hafıza kaybı olan kişiler için yararlı olduğu gösterilmiştir.Yapılan araştırmalara göre kereviz suyunun hormonlar üzerinde belirli etkileri olduğu belirtiliyor. Özellikle üreme hormonları üzerinde etkileri olan faydalı bitki, hamile kalmak isteyen kadınların bir numaralı içeceğidir.İçerisindeki kumarik asit, midedeki fazla asidi nötrleştirerek hızlı bir şekilde rahatlama sağlayabilir. Mide ağrıları, gaz, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sorunları çekiyorsanız bu anti-ülser etkiden faydalanabilirsiniz. Ancak uzun süreli kullanımda etkileri azalabilir.Kan şekerinin dengelenmesini sağlayan kereviz suyu, artrit gibi romatizmal rahatsızlıklara iyi gelebilir. Özellikle iltihap söktürücü etkisiyle eklem ağrılarının önüne geçebilir. Berg'e göre kereviz suyu sabahları aç karnına tüketilmelidir. Hazırlamak için organik kereviz seçmek ve içerisine limon eklemek yeterli olacaktır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/dunyanin-merkezine-yolculuk-tesadufen-kesfettigi-odanin-magmaya-indigi-ortaya-cikti-1085715875.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sağlık, kereviz, meyve suyu, meyve suyu, doktor, uzman, uzman yorumu