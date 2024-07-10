https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/ukrayna-natoya-davet-edilmeyecek-olmasi-nedeniyle-rahatsiz-1085717694.html

'Ukrayna, NATO’ya davet edilmeyecek olmasından rahatsız’

'Ukrayna, NATO’ya davet edilmeyecek olmasından rahatsız’

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, NATO’nun Washington’daki zirvenin ardından Kiev’e ittifaka katılması için resmi davet göndermeyeceğinden ve... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T09:04+0300

2024-07-10T09:04+0300

2024-07-10T09:12+0300

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Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Washington’daki NATO zirvesinde Ukrayna’nın ittifaktan davet alma şansının neredeyse sıfır olduğunu bildirdi. CNN de zirvedeki ortak bildirinin taslak metninde Ukrayna’nın NATO üyeliğine giden yolun ‘geri döndürülemez’ olarak tanımlandığına dikkat çekti.Bloomberg, kaynaklara dayandırdığı haberinde, “Zelenskiy’in ekibi, bu yaklaşımdan memnun değil ve ülkenin istediği bir şey varsa onun da ittifaka resmi davet olduğunu söylüyor” diye yazdı.Haberde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin NATO zirvesini ‘Amerikan liderinin başarısı’ ve iktidardaki dört yılı içinde müttefiklerle ilişkileri nasıl düzelttiğinin bir göstergesi olarak sunmaya çalıştığı kaydedildi.Ukrayna: ABD silahıyla Rusya’ya saldırı düzenlememize yönelik yasağın kalkması için çalışacağızUkrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, Politico’ya demecinde, NATO Zirvesi’nde Biden yönetimine, ABD’nin sağladığı silahların Rusya topraklarına yönelik kullanımıyla ilgili tüm kısıtlamaları kaldırması için baskıyı arttırmayı planladıklarını söyledi.Politico, Ukrayna’nın çok sayıda toplantı ve telefon görüşmesinde ABD'den ATACMS füzelerinin kullanımına yönelik kısıtlamaları kaldırmasını talep ettiği ama başarısız olduğunu yazdı.Konuyu NATO zirvesinde tekrar gündeme getirme niyetinde olduklarını kaydeden Yermak, ayrıca ABD’nin Ukrayna’ya sağlamayı planladığı silah miktarı ve sevkiyat tarihlerine ilişkin bilgiye de ihtiyaçları olduğunu belirterek şunu dedi:Geçtiğimiz şubat ayındaki konuşmasında, ülkesinin bu zirvede NATO'ya davet edilmeyi beklediğinin altını çizen Yermak, “Avrupa ve dünyanın kendisini güvenlikte hissetmesi, yalnızca Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesiyle sağlanabilir. Kiev, bu üyeliği 2024 yazında Washington'da yapılacak Kuzey Atlantik İttifakı zirvesinde elde etmek istiyor” diye konuşmuştu.‘NATO zirvesinde, Ukrayna için silah üretiminde yavaş oldukları itiraf edilecek’The Wall Street Journal (WSJ), Washington’daki NATO zirvesinde, Avrupa ve ABD’nin, Ukrayna’nın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak silahların üretiminde yavaş olduğu itiraf edileceğini yazdı.Habere göre, ABD Savunma Bakanlığı ve savunma şirketleri yetkilileri dahil pek çok kişinin, Ukrayna’ya gerekli silahların üretimini ne kadar hızlı artırabilecekleri konusunda yaptıkları ilk tahminlerin fazla iyimser olduğunu kabul ediyorlar.Tedarik zincirindeki aksaklıklar ve işgücü sıkıntısının, Javelin güdümlü tanksavar füze üretiminin iki katına çıkarılmasının dört yıl alacağı anlamına geldiği belirtilirken bunun başlarda beklenenden iki kat daha uzun bir süre olduğu kaydedildi.WSJ, finansmanla ilgili sorunların yanı sıra, ‘bürokratik zorluklara’ da dikkat çekiyor.‘Tarihi önemde yeni askeri destek sağlanacak’Biden, NATO zirvesinin ilk gününde yaptığı konuşmada, Rusya’ya karşı Ukrayna'ya hava savunma sistemlerini içeren “tarihi önemde bir destek” sağlayacaklarını açıklamıştı.Andrew W. Mellon Oditoryumu'nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Biden, NATO'nun hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu savunurken, bu yıl 23 müttefikin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 2'sini savunmaya ayırdığını hatırlattı.Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'da durmayacağını" iddia ederek, "Ancak şunu bilin ki, Ukrayna özellikle bizim ortak desteğimiz sayesinde Putin'i durduracaktır" ifadelerini kullandı.“Bugün NATO tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü” diyen Biden, “Bugün Ukrayna'ya hava savunması için tarihi önemde bir destek sağlayacağımızı duyurmak istiyorum. ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya, Ukrayna'ya ilave 5 stratejik hava savunma sistemi için teçhizat sağlayacak. Gelecek aylarda ise ABD ve ortakları, Ukrayna'ya onlarca ilave taktik hava savunma sistemi sağlayacak" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/eski-nato-generali-kujat-ukraynaya-verilen-umut-batinin-olumcul-hatasi-1083266775.html

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