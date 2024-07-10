https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/rus-hava-indirme-birlikleri-ukrayna-ordusunun-robotik-platformu-ve-uydu-istasyonunu-yok-etti-1085708669.html
Rus hava indirme birlikleri, Ukrayna ordusunun robotik platformu ve uydu istasyonunu yok etti
Rus hava indirme birlikleri, Ukrayna ordusunun robotik platformu ve uydu istasyonunu yok etti
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan Rus hava indirme birlikleri, Zaporojye bölgesinin Orehovo istikametinde Ukrayna ordusuna ait Starlink robotik... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T12:21+0300
2024-07-10T12:21+0300
2024-07-10T12:21+0300
ukrayna krizi
video
rusya
ukrayna
zaporojye
starlink
insansız hava aracı (iha)
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, platform ve istasyonun yüksek patlayıcı parçalanma mühimmatı taşıyan İHA ile imha edildiği belirtildi.
rusya
ukrayna
zaporojye
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Rus hava indirme birlikleri, Ukrayna ordusunun robotik platformu ve uydu istasyonunu yok etti
Sputnik Türkiye
Rus hava indirme birlikleri, Ukrayna ordusunun robotik platformu ve uydu istasyonunu yok etti
2024-07-10T12:21+0300
true
PT0M35S
Sputnik Türkiye
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video, rusya, ukrayna, zaporojye, starlink, insansız hava aracı (iha), rusya savunma bakanlığı, видео
video, rusya, ukrayna, zaporojye, starlink, insansız hava aracı (iha), rusya savunma bakanlığı, видео
Rus hava indirme birlikleri, Ukrayna ordusunun robotik platformu ve uydu istasyonunu yok etti
Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılan Rus hava indirme birlikleri, Zaporojye bölgesinin Orehovo istikametinde Ukrayna ordusuna ait Starlink robotik platformu ve uydu istasyonunu yok etti.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, platform ve istasyonun yüksek patlayıcı parçalanma mühimmatı taşıyan İHA ile imha edildiği belirtildi.