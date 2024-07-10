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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdürüyor.Erdoğan, zirve kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da bir araya geldi.Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç yer aldı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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recep tayyip erdoğan, abd, abd, nato
recep tayyip erdoğan, abd, abd, nato

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

23:11 10.07.2024 (güncellendi: 23:38 10.07.2024)
© Cumhurbaşkanlığı İletişim BaşkanlığıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2024
© Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, zirve kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da bir araya geldi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için gittiği Vaşington’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Türkiye'nin Yunanistan ile iyi komşuluk esasına dayalı, dayanışma ruhunu geliştirme gayretlerine devam ettiğini bunların artarak süreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Filistin'deki çatışmaların sona ermesi için müspet çabaların artırılması gerektiğini, tüm bölge ülkelerinin bu coğrafyalarda barışın hakim olması için çalışmasının yararlı olacağını da belirtti.
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