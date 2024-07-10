https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/biden-secilirse-ikinci-donem-baskanlik-suresini-tamamlayacak-1085727510.html

'Biden seçilirse ikinci dönem başkanlık süresini tamamlayacak'

'Biden seçilirse ikinci dönem başkanlık süresini tamamlayacak'

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın kasımda yeniden seçilmesi halinde ikinci başkanlık dönemini tamamlayacağını açıkladı. 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T12:08+0300

2024-07-10T12:08+0300

2024-07-10T12:08+0300

dünya

abd başkanlık seçimleri

joe biden

beyaz saray

washington dc

karine jean-pierre

donald trump

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Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sözcü Jean-Pierre, Biden'ın adaylıktan çekilmesi çağrılarının karşısında birçok Kongre üyesinin Başkan'ı desteklediğini belirtti.Biden'ın kasımda yeniden seçilmesi halinde ikinci dört yıllık başkanlık dönemini tamamlayıp tamamlamayacağına ilişkin soru üzerine Jean-Pierre, "Evet tamamlayacak" dedi.Biden canlı yayın performansı nedeniyle eleştirilmiştiBaşkan Biden, Trump ile 27 Haziran'da yaptığı canlı yayın tartışmasında ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin Demokrat Üyesi Lloyd Doggett, 2 Temmuz'da Biden'a "başkanlık yarışından çekilmesi" çağrısında bulunarak bu çağrıyı yapan ilk Demokrat Partili Kongre üyesi olmuştu.Beyaz Saray 3 Temmuz'da, Biden'ın başkanlık yarışından "kesinlikle" çekilmeyeceğini bildirmişti.Trump ise 4 Temmuz'da, canlı yayın tartışmasındaki performansını eleştirdiği rakibi Biden'ın "yarıştan çekileceğini" öne sürmüştü. Biden, Kongre'deki Demokratlara 8 Temmuz'da gönderdiği mektupta, sağlığı ile ilgili tartışmaları ve adaylıktan çekilme çağrılarını reddetmiş, Trump'ı "yenmekte kararlı" olduğunu kaydetmişti.Eski ABD Başkanı Donald Trump ise, halefi Joe Biden'ın egosunun kendisini yarışın dışında tutan tek şey olduğuna inanırken, "Adaylıktan baskı yoluyla çekilmek kabullenilmesi zor bir şey" değerlendirmesinde bulundu.Sözcü Jean-Pierre, 8 Temmuz'da, Biden'da herhangi bir seviyede Parkinson hastalığı olmadığını, görev süresi boyunca yıllık sağlık kontrolü çerçevesinde şu ana kadar sadece 3 defa nörolog tarafından muayene edildiğini açıklamıştı.ABD Temsilciler Meclisinde görev yapan Demokrat Parti üyeleri dün Biden'ın sağlık durumu nedeniyle başkanlık seçimlerinden çekilip çekilmemesini tartışmak üzere grup toplantısında bir araya gelmişti.ABD'li Demokrat Senatör'den, ‘Trump, seçimi açık ara kazanabilir’ yorumuABD'de Demokrat Senatör Michael Bennet, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ın kasım seçimlerini "açık ara kazanabileceğini" söyledi.Bennet, CNN'e verdiği röportajda, gidişatın "oldukça endişe verici" olduğunu ifade ederek, Demokrat Partinin adayı Başkan Joe Biden'ın adaylığının sürmesi halinde demokratların Temsilciler Meclisi, Senato ve Beyaz Saray'ı kaybedebileceğini belirtti."20 yıldan uzun bir süredir ilk defa" bir Cumhuriyetçi başkan adayının seçim kampanyası sürecinde önde olduğu yorumunu yapan Bennet, "Trump, seçimi kazanma yolunda ilerliyor ve belki de açık ara kazanacak." dedi.Bennet, Biden'ın adaylıktan çekilmesine yönelik açık çağrıda bulunmazken Biden'ın kampanya ekibinin seçimi kazanma yolunda planları olduğunu göstermek için "hiçbir şey yapmadığını" savundu.Seçimlerin ülkenin geleceği için ahlaki bir mesele olduğunu söyleyen Bennet, "Birlikte bu ülkeyi Trump'ı tekrar seçme yoluna sokarsak neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/abdde-demokratlar-kapali-kapilar-ardindan-bidenin-saglik-durumunu-gorustu-1085709743.html

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