https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/bbp-genel-baskani-mustafa-desticiden-asgari-ucret-aciklamasi-net-21-bin-205-lira-olmali-1085736288.html
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den asgari ücret açıklaması: 'Net 21 bin 205 lira olmalı'
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den asgari ücret açıklaması: 'Net 21 bin 205 lira olmalı'
Sputnik Türkiye
BBP Genel Başkanı Destici emeklinin ve kamu çalışanlarının maaşlarının 6 ayda bir artırıldığı gibi asgari ücretin de bu aydan itibaren artırılarak, net 21 bin... 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T16:50+0300
2024-07-10T16:50+0300
2024-07-10T16:50+0300
türkiye
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büyük birlik partisi (bbp)
mustafa destici
mehmet şimşek
asgari ücret
emekli maaşı
özgür özel
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devlet ticaretteki vurgunculuğa, ahlaksızlığa göz yummamalı, seyretmemeli, gereği neyse onu yapmalıdır" dedi.Destici, BBP heyetinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüğünü anımsattı.Adil bir vergi düzenlemesine acilen ihtiyaç olduğunu, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacak şekilde düzenleme yapılması gerektiğini ifade eden Destici, belirli bir seviyenin altında olandan da hiç vergi alınmaması gerektiğini kaydetti.Kayıt dışının ve vergi kaçakçılığın önüne mutlaka geçilmesi gerektiğini söyleyen Destici, şöyle devam etti:'Asgari ücret net 21 bin 205 lira olmalı'Destici, emeklinin ve kamu çalışanlarının maaşlarının 6 ayda bir artırıldığı gibi asgari ücretin de bu aydan itibaren artırılarak, net 21 bin 205 lira olması, en düşük emekli aylığının da bu rakam düzeyine getirilmesi gerektiğini söyledi.Gıda maddelerindeki fiyat artışında devletin daha sert tedbirler alması gerektiğini kaydeden Destici, "Burada bir pazar problemi var, bu ticarette ahlaki bir problem var, ahlaksızlık var. Devlet ticaretteki vurgunculuğa, ahlaksızlığa göz yummamalı, seyretmemeli, gereği neyse onu yapmalıdır" ifadesini kullandı.Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Ya seçim, ya geçim' açıklamasına ilişkin soru üzerine, seçimlerin martta yapıldığını, şu anda Türkiye'nin birlik, beraberliğe, huzur ve istikrara ihtiyacı olduğunu söyledi.Mustafa Destici, şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/dogurganlik-hizi-dusuyor-turkiye-nufusu-2100de-50-milyonun-altina-dusebilir-1085735874.html
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bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, mehmet şimşek, asgari ücret, emekli maaşı, özgür özel
bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, mehmet şimşek, asgari ücret, emekli maaşı, özgür özel
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den asgari ücret açıklaması: 'Net 21 bin 205 lira olmalı'
BBP Genel Başkanı Destici emeklinin ve kamu çalışanlarının maaşlarının 6 ayda bir artırıldığı gibi asgari ücretin de bu aydan itibaren artırılarak, net 21 bin 205 lira olması, en düşük emekli aylığının da bu rakam düzeyine getirilmesi gerektiğini söyledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devlet ticaretteki vurgunculuğa, ahlaksızlığa göz yummamalı, seyretmemeli, gereği neyse onu yapmalıdır" dedi.
Destici, BBP heyetinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüğünü anımsattı.
Adil bir vergi düzenlemesine acilen ihtiyaç olduğunu, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacak şekilde düzenleme yapılması gerektiğini ifade eden Destici, belirli bir seviyenin altında olandan da hiç vergi alınmaması gerektiğini kaydetti.
Kayıt dışının ve vergi kaçakçılığın önüne mutlaka geçilmesi gerektiğini söyleyen Destici, şöyle devam etti:
Bu dediğimizi yaparlarsa hiç kaynak sıkıntısı çekilmez. 'Kaynağı nereden bulacağız?' cevabını beğenmiyorum. Faiz ödemeleri için 'Kaynağı nereden bulacağız?' demiyorsunuz. Tıkır tıkır ödüyorsunuz. O zaman emeklinin hakkını da tıkır tıkır ödeyeceksiniz. Siz hiç faiz ödemeleri için 'Kaynak yok, ödeyemiyoruz' denildiğini duydunuz mu? Faize kaynak nasıl varsa emekliye, işçiye, memura da o kaynak bulunacak.
'Asgari ücret net 21 bin 205 lira olmalı'
Destici, emeklinin ve kamu çalışanlarının maaşlarının 6 ayda bir artırıldığı gibi asgari ücretin de bu aydan itibaren artırılarak, net 21 bin 205 lira olması, en düşük emekli aylığının da bu rakam düzeyine getirilmesi gerektiğini söyledi.
Gıda maddelerindeki fiyat artışında devletin daha sert tedbirler alması gerektiğini kaydeden Destici, "Burada bir pazar problemi var, bu ticarette ahlaki bir problem var, ahlaksızlık var. Devlet ticaretteki vurgunculuğa, ahlaksızlığa göz yummamalı, seyretmemeli, gereği neyse onu yapmalıdır" ifadesini kullandı.
Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Ya seçim, ya geçim' açıklamasına ilişkin soru üzerine, seçimlerin martta yapıldığını, şu anda Türkiye'nin birlik, beraberliğe, huzur ve istikrara ihtiyacı olduğunu söyledi.
Mustafa Destici, şöyle devam etti:
Biz seçimlerin sanki zamanında yapılacakmış gibi, ülkemizin istikrarla yoluna devam etmesinden yanayız. Elbette ki demokrasilerde Cumhuriyet rejimi ile yönetilen ülkelerde irade milletindir, milletimiz karar verir neyin olup olmayacağına. Ama bundan 1 ay önce erken seçim cümlesini ağzına almaktan imtina eden Özgür Özel'in bugün 'Seçim, seçim' demesi, kendi parti teşkilatından çok medya mensuplarının kendisini zorlaması sonucu söylenmiş bir sözdür. Çünkü daha önce 'Seçime biz değil, millet karar verir' diyordu. Bence o cümlesinde durması demokrasi açısından da çok kıymetlidir.