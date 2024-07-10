https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/bbp-genel-baskani-mustafa-desticiden-asgari-ucret-aciklamasi-net-21-bin-205-lira-olmali-1085736288.html

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den asgari ücret açıklaması: 'Net 21 bin 205 lira olmalı'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den asgari ücret açıklaması: 'Net 21 bin 205 lira olmalı'

Sputnik Türkiye

BBP Genel Başkanı Destici emeklinin ve kamu çalışanlarının maaşlarının 6 ayda bir artırıldığı gibi asgari ücretin de bu aydan itibaren artırılarak, net 21 bin... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T16:50+0300

2024-07-10T16:50+0300

2024-07-10T16:50+0300

türkiye

bbp

büyük birlik partisi (bbp)

mustafa destici

mehmet şimşek

asgari ücret

emekli maaşı

özgür özel

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Devlet ticaretteki vurgunculuğa, ahlaksızlığa göz yummamalı, seyretmemeli, gereği neyse onu yapmalıdır" dedi.Destici, BBP heyetinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüğünü anımsattı.Adil bir vergi düzenlemesine acilen ihtiyaç olduğunu, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacak şekilde düzenleme yapılması gerektiğini ifade eden Destici, belirli bir seviyenin altında olandan da hiç vergi alınmaması gerektiğini kaydetti.Kayıt dışının ve vergi kaçakçılığın önüne mutlaka geçilmesi gerektiğini söyleyen Destici, şöyle devam etti:'Asgari ücret net 21 bin 205 lira olmalı'Destici, emeklinin ve kamu çalışanlarının maaşlarının 6 ayda bir artırıldığı gibi asgari ücretin de bu aydan itibaren artırılarak, net 21 bin 205 lira olması, en düşük emekli aylığının da bu rakam düzeyine getirilmesi gerektiğini söyledi.Gıda maddelerindeki fiyat artışında devletin daha sert tedbirler alması gerektiğini kaydeden Destici, "Burada bir pazar problemi var, bu ticarette ahlaki bir problem var, ahlaksızlık var. Devlet ticaretteki vurgunculuğa, ahlaksızlığa göz yummamalı, seyretmemeli, gereği neyse onu yapmalıdır" ifadesini kullandı.Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Ya seçim, ya geçim' açıklamasına ilişkin soru üzerine, seçimlerin martta yapıldığını, şu anda Türkiye'nin birlik, beraberliğe, huzur ve istikrara ihtiyacı olduğunu söyledi.Mustafa Destici, şöyle devam etti:

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bbp, büyük birlik partisi (bbp), mustafa destici, mehmet şimşek, asgari ücret, emekli maaşı, özgür özel