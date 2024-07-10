https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/avrupa-birligi-cografi-isaretli-ilk-bal-tescilli-urun-sayisi-23e-yukseldi-1085725936.html

Avrupa Birliği coğrafi işaretli ilk bal: Türkiye'nin tescilli ürün sayısı 23'e yükseldi

Avrupa Birliği coğrafi işaretli ilk bal: Türkiye'nin tescilli ürün sayısı 23'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bingöl balı ve Osmaniye yer fıstığının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasıyla ilgili, coğrafi... 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T11:34+0300

2024-07-10T11:34+0300

2024-07-10T11:35+0300

türkiye

bingöl

bal

osmaniye

yer fıstığı

tescil

avrupa birliği

ibrahim yumaklı

rifat hisarcıklıoğlu

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bingöl balı ve Osmaniye yer fıstığının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasıyla ilgili, coğrafi işaretli ürün sayısını artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceklerini belirtti.Yumaklı, söz konusu gelişmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Bakan Yumaklı, "Günümüze iki müjde ile başlıyoruz. AB'den coğrafi işaret tescili alan Bingöl balı ve Osmaniye yer fıstığı ile tescilli ürün sayımız 23'e yükseldi. Paydaş kurumlarımızla işbirliğinde coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.'AB coğrafi işaretli ilk bal'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bingöl balı, AB coğrafi işaretli ilk balımız. AB'den coğrafi işaret tescili alan 23. ürünümüz Bingöl balı oldu" dedi.TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bingöl balı, AB coğrafi işaretli ilk balımız. AB'den coğrafi işaret tescili alan 23. ürünümüz Bingöl balı oldu. Ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Avrupa Birliği süreci devam eden 53 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.Osmaniye yer fıstığının da Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan 22. ürün olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Osmaniye’ye ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Osmaniye Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Sait Çenet’i, Osmaniye Ticaret Borsası Yönetim Kurulunu, Meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Avrupa Birliği süreci devam eden 53 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240321/araban-sarimsagi-abden-cografi-isaret-tescili-aldi-urun-sayisi-21e-yukseldi-1081912854.html

türkiye

bingöl

osmaniye

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bingöl, bal, osmaniye, yer fıstığı, tescil, avrupa birliği, ibrahim yumaklı, rifat hisarcıklıoğlu