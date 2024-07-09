https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/tuik-dunya-nufus-gununde-turkiye-verilerini-yayimladi-turkiye-18-sirada-yer-aldi-1085679765.html

TÜİK, Dünya Nüfus Günü'nde Türkiye verilerini yayımladı: Türkiye 18. sırada

TÜİK, Dünya Nüfus Günü'nde Türkiye verilerini yayımladı: Türkiye 18. sırada

Sputnik Türkiye

Türkiye, 85 milyon 372 bin 377 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken çocuk ve genç nüfus oranında Avrupa ortalamasını aştı. 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T10:56+0300

2024-07-09T10:56+0300

2024-07-09T10:59+0300

dünya

dünya nüfusu

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avrupa birliği

afrika

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun, 'Dünya Nüfus Günü 2024' bültenine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı tarafından 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı 11 Temmuz 1987 tarihi 'Dünya Nüfus Günü' olarak kabul edildi. Bu özel günde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusa ilişkin öne çıkan konuları ele alan bir tema belirlenerek, buna ilişkin farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.BM nüfus tahminlerine göre 2023'te en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 428 milyon 627 bin 663 kişi ile Hindistan olurken bu ülkeyi 1 milyar 425 milyon 671 bin 352 kişi ile Çin, 339 milyon 996 bin 563 kişi ile ABD izledi. Bu 3 ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 39.7'sini oluşturdu.Türkiye 85 milyon 372 bin 377 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken dünya toplam nüfusundan yüzde 1.1 pay aldı.Çocuk nüfus oranında Nijer ve Orta Afrika Cumhuriyeti liste başındaÜlkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş grubu çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2023'te en yüksek çocuk nüfus oranına sahip ülke yüzde 55.5'er ile Nijer ve Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeleri yüzde 54.2 ile Çad ve yüzde 54 ile Mali takip etti.Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke yüzde 13.9 ile Güney Kore olarak belirlenirken bu ülkeyi yüzde 14.1 ile Japonya, yüzde 14.2 ile Singapur izledi.Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması 2023 yılında yüzde 29.8 oldu. Türkiye'deki çocuk nüfus oranının yüzde 26 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldığı tespit edildi.Türkiye'nin çocuk nüfus oranı AB ülkelerinden yüksekAvrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip ülkelerin sırasıyla yüzde 23.3 ile İrlanda, yüzde 21 ile İsveç ve yüzde 20.7 ile Fransa olduğu belirlendi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 15.1 ile İtalya, yüzde 15.6 ile Malta ve yüzde 16 ile Portekiz olarak sıralandı.Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 26 ile AB ülkelerinin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.Genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülke SuriyeÜlkelerin toplam nüfusları içindeki 15-24 yaş grubu genç nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip ülke yüzde 24.1 ile Suriye oldu. Bu ülkeyi yüzde 22.3'er ile Orta Afrika Cumhuriyeti ve Doğu Timor, yüzde 22.1 ile Eritre izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler de yüzde 6.8 ile Ukrayna, yüzde 7.6 ile Katar, yüzde 8.5 ile Monako olarak belirlendi.Genç nüfus oranı dünya ortalaması 2023 yılında yüzde 15.5 oldu. Türkiye'nin genç nüfus oranı yüzde 15.1 ile dünya genç nüfus ortalamasının hemen altında kaldı.Türkiye'nin genç nüfus oranı AB ülkelerinden yüksekAB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip ülkelerin sırasıyla yüzde 13.1 ile İrlanda, yüzde 12 ile Danimarka ve yüzde 11.9 Hollanda olduğu tespit edildi.En düşük genç nüfus oranına sahip ülkelerin ise sırasıyla yüzde 9 ile Malta, yüzde 9.4 ile Litvanya, yüzde 9.5 ile Bulgaristan ve Slovenya olduğu hesaplandı.Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 15.1 ile AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu belirlendi.Monako yaşlı nüfus oranı en yüksek ülkeÜlkelerin toplam nüfusları içindeki 65 ve daha yukarı yaştaki yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, geçen yıl en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülke yüzde 35.8 ile Monako çıktı.Bu ülkeyi yüzde 30.1 ile Japonya, yüzde 24.5 ile İtalya izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 1.6 ile Katar oldu. Bu ülkeyi yüzde 1.7 ile Uganda, yüzde ile Zambiya izledi.Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması, 2023 yılında yüzde 10 oldu. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının yüzde 10.2 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının hemen üzerinde olduğu görüldü.AB üyesi 27 ülke arasında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkeler sırasıyla yüzde 24.5 ile İtalya, yüzde 23.6 ile Finlandiya ve yüzde 23.3 ile Portekiz oldu. En düşük yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise yüzde 15.2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 15.4 ile Lüksemburg, yüzde 15.5 ile İrlanda olduğu tespit edildi.Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı yüzde 10.2 ile AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük seviyede kaldı.Türkiye'nin erkek ve kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu belirtildi.Toplam doğurganlık hızında Türkiye AB ortalamasının altındaÜlkelerin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2023'te en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülke 6.67 çocuk ile Nijer oldu. Bu ülkeyi 6.12 çocuk ile Çad ve 6.1 çocuk ile Somali izledi. Toplam doğurganlık hızı en düşük ülke 0.88 çocuk ile Güney Kore oldu. Bu ülkeyi 1.04 çocuk ile Singapur ve 1.14 çocuk ile Andorra ve San Marino izledi.Toplam doğurganlık hızı dünya ortalaması, 2023'te 2.31 çocuk oldu. Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının 1.51 çocukla dünya ortalamasının altında kaldığı görüldü.AB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2023'te en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülke, 1.79 çocuk ile Fransa oldu. Bu ülkeyi 1.76 çocuk ile İrlanda ve 1.74 çocuk ile Romanya takip etti. Toplam doğurganlık hızının en düşük ülke, 1.22 çocuk ile Malta olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeyi 1.29 çocuk ile İspanya ve 1.30 çocuk ile İtalya izledi.Toplam doğurganlık hızı 2023'te 1.51 olan Türkiye'nin, AB üyesi 27 ülke ortalamasının altında kaldığı görüldü.Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek Monako'daBirleşmiş Milletler (BM) dünya nüfus tahminlerine göre 2023 için doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya genelinde 73.4 yıl, erkekler için 70.8 yıl ve kadınlar için 76 yıl olduğu görüldü. Ülkelerin 2023 yılı için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek ülke 85.2 yıl ile Monako olarak kayıtlara geçti.Bu ülkeyi 83.2 ile Lihtenştayn ve 82.6 ile İsviçre izledi. Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi en düşük ülke 52 ile Çad oldu.Bu ülkenin ardından 52.1 ile Lesotho ve 53.4 ile Orta Afrika Cumhuriyeti geldi.Türkiye'nin erkekler için 74.8 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.AB üyesi 27 ülkenin erkekler için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, erkekler için 2023'te doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek ülke 82.1 ile İtalya ve İsveç oldu. Bu ülkeyi 81.8 ile Malta ve 81.4 ile İspanya takip etti.Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke 69.5 yıl ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi 71.7 ile Letonya ve Romanya, 72.3 ile Litvanya izledi.Türkiye'nin erkekler için 74.8 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin AB üye ülkeleri ortalamasından düşük olduğu belirlendi.Ülkelerin 2023'te doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek ülke 89 yıl ile Monako oldu. Bu ülkenin ardından 88 ile Japonya ve 87.2 ile Güney Kore geldi.Doğuşta beklenen yaşam süresi en düşük ülke 54.2 yıl ile Nijerya oldu. Bu ülkeyi 55.4 ile Çad ve 57.7 yıl ile Orta Afrika Cumhuriyeti takip etti.Türkiye'nin kadınlar için 80.3 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu AB ülkesi İspanya olduBM'nin dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, kadınlar için 2023'te doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek ülke 86,7 yıl ile İspanya oldu.Bu ülkeyi 86.1 ile İtalya ve Fransa, 85.8 ile Malta takip etti. Doğuşta beklenen yaşam süresi en düşük ülkenin 76.4 yıl ile Bulgaristan olduğu tespit edildi. Bu ülkeyi 78.6 ile Romanya ve 80.2 ile Letonya izledi.Türkiye'nin kadınlar için 80.3 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin AB üye ülkeleri ortalamasından düşük olduğu görüldü.

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