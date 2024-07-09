Moskova yakınlarında düzenlenen gayriresmi Putin-Modi görüşmesinden kareler
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve dün Moskova'ya ziyaretle gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Putin’in Moskova yakınlarında bulunan Novo-Ogarevo’daki başkanlık konutunda gayrı resmi bir toplantı gerçekleştirdi.
Modi'nin Rusya ziyareti, Haziran başında sona eren parlamento seçimlerinden sonra yaptığı ilk yurt dışı seyahati olarak kayda geçti. İki liderin çay içerek sohbet ettiği, kendilerine yapılan atlı gösterileri izlediği görüşmenin görüntüleri, Sputnik'in seçkisinde.
© Sputnik / Sergey Bobylev / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Moskova yakınlarındaki Novo-Ogarevo Rezidansı’nda gayri resmi görüşme gerçekleştirdi
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© Sputnik / Sergey Bobylev/
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Moskova yakınlarındaki Novo-Ogarevo Rezidansı’nda gayri resmi görüşme gerçekleştirdi
© Sputnik / Gavriil Grigorov/POOL / Multimedya arşivine gidinPutin ve Modi, Novo-Ogarevo Rezidansı’nda çay içerek sohbet etti
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Putin ve Modi, Novo-Ogarevo Rezidansı’nda çay içerek sohbet etti
© Sputnik / Gavriil Grigorov/POOL / Multimedya arşivine gidinPutin'in Modi'yi karşılama töreninden bir kare
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Putin'in Modi'yi karşılama töreninden bir kare
© Sputnik / Gavriil Grigorov/POOL / Multimedya arşivine gidinPutin, Modi'yi Moskova yakınlarındaki Novo-Ogarevo Rezidansının yerleşkesinde elektrikli bir arabayla gezdirdi
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Putin, Modi'yi Moskova yakınlarındaki Novo-Ogarevo Rezidansının yerleşkesinde elektrikli bir arabayla gezdirdi
© Sputnik / Gavriil Grigorov/POOL / Multimedya arşivine gidinRusya ve Hindistan'ın liderleri ahırları ziyaret ederek atlar hakkında bilgi aldı
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Rusya ve Hindistan'ın liderleri ahırları ziyaret ederek atlar hakkında bilgi aldı
© Sputnik / Gavriil Grigorov/POOL / Multimedya arşivine gidinPutin ve Modi, atlı gösterileri izlerken
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Putin ve Modi, atlı gösterileri izlerken
© Sputnik / Gavriil Grigorov/POOL / Multimedya arşivine gidinPutin ve Modi'nin gayri resmi görüşmesinden bir kare
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Putin ve Modi'nin gayri resmi görüşmesinden bir kare