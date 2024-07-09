https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/moskova-yakinlarinda-duzenlenen-gayriresmi-putin-modi-gorusmesinden-kareler-1085690494.html

Moskova yakınlarında düzenlenen gayriresmi Putin-Modi görüşmesinden kareler

Moskova yakınlarında düzenlenen gayriresmi Putin-Modi görüşmesinden kareler

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve dün Moskova'ya ziyaretle gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Putin’in Moskova yakınlarında bulunan... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T19:20+0300

2024-07-09T19:20+0300

2024-07-09T19:20+0300

multimedya

vladimir putin

narendra modi

fotoğraf

rusya

hindistan

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Modi'nin Rusya ziyareti, Haziran başında sona eren parlamento seçimlerinden sonra yaptığı ilk yurt dışı seyahati olarak kayda geçti. İki liderin çay içerek sohbet ettiği, kendilerine yapılan atlı gösterileri izlediği görüşmenin görüntüleri, Sputnik'in seçkisinde.

rusya

hindistan

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2024

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

фото, vladimir putin, narendra modi, fotoğraf, rusya, hindistan