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Moskova yakınlarında düzenlenen gayriresmi Putin-Modi görüşmesinden kareler
Moskova yakınlarında düzenlenen gayriresmi Putin-Modi görüşmesinden kareler
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve dün Moskova'ya ziyaretle gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Putin’in Moskova yakınlarında bulunan... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
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Modi'nin Rusya ziyareti, Haziran başında sona eren parlamento seçimlerinden sonra yaptığı ilk yurt dışı seyahati olarak kayda geçti. İki liderin çay içerek sohbet ettiği, kendilerine yapılan atlı gösterileri izlediği görüşmenin görüntüleri, Sputnik'in seçkisinde.
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фото, vladimir putin, narendra modi, fotoğraf, rusya, hindistan
фото, vladimir putin, narendra modi, fotoğraf, rusya, hindistan

Moskova yakınlarında düzenlenen gayriresmi Putin-Modi görüşmesinden kareler

19:20 09.07.2024
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve dün Moskova'ya ziyaretle gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Putin’in Moskova yakınlarında bulunan Novo-Ogarevo’daki başkanlık konutunda gayrı resmi bir toplantı gerçekleştirdi.
Modi'nin Rusya ziyareti, Haziran başında sona eren parlamento seçimlerinden sonra yaptığı ilk yurt dışı seyahati olarak kayda geçti. İki liderin çay içerek sohbet ettiği, kendilerine yapılan atlı gösterileri izlediği görüşmenin görüntüleri, Sputnik'in seçkisinde.
© Sputnik / Sergey Bobylev / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Moskova yakınlarındaki Novo-Ogarevo Rezidansı’nda gayri resmi görüşme gerçekleştirdi
Putin ve Modi, Novo-Ogarevo Rezidansı’nda görüştü - Sputnik Türkiye
1/7
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Multimedya arşivine gidin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Moskova yakınlarındaki Novo-Ogarevo Rezidansı’nda gayri resmi görüşme gerçekleştirdi
© Sputnik / Gavriil Grigorov/POOL / Multimedya arşivine gidinPutin ve Modi, Novo-Ogarevo Rezidansı’nda çay içerek sohbet etti
Putin ve Modi, Novo-Ogarevo Rezidansı’nda görüştü - Sputnik Türkiye
2/7
© Sputnik / Gavriil Grigorov/POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Putin ve Modi, Novo-Ogarevo Rezidansı’nda çay içerek sohbet etti
© Sputnik / Gavriil Grigorov/POOL / Multimedya arşivine gidinPutin'in Modi'yi karşılama töreninden bir kare
Putin ve Modi, Novo-Ogarevo Rezidansı’nda görüştü - Sputnik Türkiye
3/7
© Sputnik / Gavriil Grigorov/POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Putin'in Modi'yi karşılama töreninden bir kare
© Sputnik / Gavriil Grigorov/POOL / Multimedya arşivine gidinPutin, Modi'yi Moskova yakınlarındaki Novo-Ogarevo Rezidansının yerleşkesinde elektrikli bir arabayla gezdirdi
Putin ve Modi, Novo-Ogarevo Rezidansı’nda görüştü - Sputnik Türkiye
4/7
© Sputnik / Gavriil Grigorov/POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Putin, Modi'yi Moskova yakınlarındaki Novo-Ogarevo Rezidansının yerleşkesinde elektrikli bir arabayla gezdirdi
© Sputnik / Gavriil Grigorov/POOL / Multimedya arşivine gidinRusya ve Hindistan'ın liderleri ahırları ziyaret ederek atlar hakkında bilgi aldı
Putin ve Modi, Novo-Ogarevo Rezidansı’nda görüştü - Sputnik Türkiye
5/7
© Sputnik / Gavriil Grigorov/POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Rusya ve Hindistan'ın liderleri ahırları ziyaret ederek atlar hakkında bilgi aldı
© Sputnik / Gavriil Grigorov/POOL / Multimedya arşivine gidinPutin ve Modi, atlı gösterileri izlerken
Putin ve Modi, Novo-Ogarevo Rezidansı’nda görüştü - Sputnik Türkiye
6/7
© Sputnik / Gavriil Grigorov/POOL
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Multimedya arşivine gidin
Putin ve Modi, atlı gösterileri izlerken
© Sputnik / Gavriil Grigorov/POOL / Multimedya arşivine gidinPutin ve Modi'nin gayri resmi görüşmesinden bir kare
Putin ve Modi, Novo-Ogarevo Rezidansı’nda görüştü - Sputnik Türkiye
7/7
© Sputnik / Gavriil Grigorov/POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Putin ve Modi'nin gayri resmi görüşmesinden bir kare
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