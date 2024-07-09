https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/marti-kurucusu-oguz-alper-oktem-davalari-takir-takir-kazaniyoruz-1085689027.html

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem: 'Davaları takır takır kazanıyoruz'

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem: 'Davaları takır takır kazanıyoruz'

Sputnik Türkiye

Martı CEO'su ve kurucusu Oğuz Alper Öktem sosyal medya hesabından ''Davaları takır takır kazanmaya devam ediyoruz. Taksi lobisi bizi yormak için onlarca dava... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T13:39+0300

2024-07-09T13:39+0300

2024-07-09T13:42+0300

türkiye

martı

oğuz alper öktem

taksi sürücüleri

sarı taksi

sarı taksi plakası

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Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul İdari Mahkemesi’nin Martı TAG sürücüsüne yazılan cezayı bozmasının ardından, “Davaları takır takır kazanmaya devam ediyoruz” dedi.Öktem, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Martı'nın yasal mücadelesine vurgu yaptı. Antalya ve Bursa’dan sonra İstanbul İdari Mahkemesi de Martı TAG sürücüsüne yazılan cezayı bozdu.Kararı sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyuran Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Davaları takır takır kazanmaya devam ediyoruz. Antalya 2. İdari Mahkemesi, Bursa 2. İdare Mahkemesi ve İstanbul İdari Mahkemesi, ‘Martı TAG yasaldır’ diyerek sürücülerimize yazılan cezaları bozdular. Ayrıca Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi de taksicilerin itirazlarını reddetti ve Martı TAG reklamları ‘haksız rekabet yaratmıyor’ dedi. Onu da biz kazandık.''

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/sariyerdeki-luks-daire-yuzunden-anlasamadilar-oyuncu-sarp-apak-kiracisiyla-davalik-oldu-1085685900.html

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martı, oğuz alper öktem, taksi sürücüleri, sarı taksi, sarı taksi plakası