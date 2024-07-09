https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/marti-kurucusu-oguz-alper-oktem-davalari-takir-takir-kazaniyoruz-1085689027.html
Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem: 'Davaları takır takır kazanıyoruz'
Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem: 'Davaları takır takır kazanıyoruz'
Sputnik Türkiye
Martı CEO'su ve kurucusu Oğuz Alper Öktem sosyal medya hesabından ''Davaları takır takır kazanmaya devam ediyoruz. Taksi lobisi bizi yormak için onlarca dava... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T13:39+0300
2024-07-09T13:39+0300
2024-07-09T13:42+0300
türkiye
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oğuz alper öktem
taksi sürücüleri
sarı taksi
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Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul İdari Mahkemesi’nin Martı TAG sürücüsüne yazılan cezayı bozmasının ardından, “Davaları takır takır kazanmaya devam ediyoruz” dedi.Öktem, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Martı'nın yasal mücadelesine vurgu yaptı. Antalya ve Bursa’dan sonra İstanbul İdari Mahkemesi de Martı TAG sürücüsüne yazılan cezayı bozdu.Kararı sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyuran Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Davaları takır takır kazanmaya devam ediyoruz. Antalya 2. İdari Mahkemesi, Bursa 2. İdare Mahkemesi ve İstanbul İdari Mahkemesi, ‘Martı TAG yasaldır’ diyerek sürücülerimize yazılan cezaları bozdular. Ayrıca Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi de taksicilerin itirazlarını reddetti ve Martı TAG reklamları ‘haksız rekabet yaratmıyor’ dedi. Onu da biz kazandık.''
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/sariyerdeki-luks-daire-yuzunden-anlasamadilar-oyuncu-sarp-apak-kiracisiyla-davalik-oldu-1085685900.html
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martı, oğuz alper öktem, taksi sürücüleri, sarı taksi, sarı taksi plakası
martı, oğuz alper öktem, taksi sürücüleri, sarı taksi, sarı taksi plakası
Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem: 'Davaları takır takır kazanıyoruz'
13:39 09.07.2024 (güncellendi: 13:42 09.07.2024)
Martı CEO'su ve kurucusu Oğuz Alper Öktem sosyal medya hesabından ''Davaları takır takır kazanmaya devam ediyoruz. Taksi lobisi bizi yormak için onlarca dava açıyor. Bu hukuki mücadele 3-4 yıl daha sürecek.'' açıklamasında bulundu.
Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul İdari Mahkemesi’nin Martı TAG sürücüsüne yazılan cezayı bozmasının ardından, “Davaları takır takır kazanmaya devam ediyoruz” dedi.
Öktem, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Martı'nın yasal mücadelesine vurgu yaptı.
Antalya ve Bursa’dan sonra İstanbul İdari Mahkemesi de Martı TAG sürücüsüne yazılan cezayı bozdu.
Kararı sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyuran Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Davaları takır takır kazanmaya devam ediyoruz. Antalya 2. İdari Mahkemesi, Bursa 2. İdare Mahkemesi ve İstanbul İdari Mahkemesi, ‘Martı TAG yasaldır’ diyerek sürücülerimize yazılan cezaları bozdular. Ayrıca Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi de taksicilerin itirazlarını reddetti ve Martı TAG reklamları ‘haksız rekabet yaratmıyor’ dedi. Onu da biz kazandık.''