https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/imfnin-en-buyuk-borclu-ulkeleri-hangileri-1085695152.html
IMF'nin en büyük borçlu ülkeleri hangileri?
IMF'nin en büyük borçlu ülkeleri hangileri?
Sputnik Türkiye
2 Temmuz 2024 itibariyle tüm ülkelerin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) toplam borcu 150 milyar dolara yükseldi. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T15:28+0300
2024-07-09T15:28+0300
2024-07-09T15:28+0300
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uluslararası para fonu (imf)
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Toplamda 94 ülkenin borcu olmasına rağmen, IMF'nin en büyük 10 borçlusu hala ödenmemiş bakiyenin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor. IMF verilerine göre, Arjantin toplam 41,7 milyar dolarlık ödenmemiş borcuyla en büyük borçluyken, Ukrayna 13 milyar 600 milyon dolarlık borca sahip Mısır’ı geçerek IMF’nin en büyük borçluları listesinde ikinciliğe yükseldi. IMF'ye en çok borcu olan 10 ülke, Sputnik'in infografiğinde.
arjantin
ukrayna
mısır
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infografik, uluslararası para fonu (imf), borç, arjantin, ukrayna, mısır, инфографика
infografik, uluslararası para fonu (imf), borç, arjantin, ukrayna, mısır, инфографика
IMF'nin en büyük borçlu ülkeleri hangileri?
2 Temmuz 2024 itibariyle tüm ülkelerin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) toplam borcu 150 milyar dolara yükseldi.
Toplamda 94 ülkenin borcu olmasına rağmen, IMF'nin en büyük 10 borçlusu hala ödenmemiş bakiyenin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.
IMF verilerine göre, Arjantin toplam 41,7 milyar dolarlık ödenmemiş borcuyla en büyük borçluyken, Ukrayna 13 milyar 600 milyon dolarlık borca sahip Mısır’ı geçerek IMF’nin en büyük borçluları listesinde ikinciliğe yükseldi. IMF'ye en çok borcu olan 10 ülke, Sputnik'in infografiğinde.