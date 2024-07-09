https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/imfnin-en-buyuk-borclu-ulkeleri-hangileri-1085695152.html

IMF'nin en büyük borçlu ülkeleri hangileri?

IMF'nin en büyük borçlu ülkeleri hangileri?

Sputnik Türkiye

2 Temmuz 2024 itibariyle tüm ülkelerin Uluslararası Para Fonu'na (IMF) toplam borcu 150 milyar dolara yükseldi. 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T15:28+0300

2024-07-09T15:28+0300

2024-07-09T15:28+0300

multimedya

infografik

uluslararası para fonu (imf)

borç

arjantin

ukrayna

mısır

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Toplamda 94 ülkenin borcu olmasına rağmen, IMF'nin en büyük 10 borçlusu hala ödenmemiş bakiyenin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor. IMF verilerine göre, Arjantin toplam 41,7 milyar dolarlık ödenmemiş borcuyla en büyük borçluyken, Ukrayna 13 milyar 600 milyon dolarlık borca sahip Mısır’ı geçerek IMF’nin en büyük borçluları listesinde ikinciliğe yükseldi. IMF'ye en çok borcu olan 10 ülke, Sputnik'in infografiğinde.

arjantin

ukrayna

mısır

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2024

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Sputnik Türkiye

infografik, uluslararası para fonu (imf), borç, arjantin, ukrayna, mısır, инфографика