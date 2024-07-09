https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/hindistanin-en-zengin-is-insani-dugune-justin-bieberi-getirdi-fiyati-dudak-ucuklatti--1085710041.html
Hindistan'ın en zengin iş insanı düğüne Justin Bieber'ı getirdi: Fiyatı dudak uçuklattı
Hindistan'ın en zengin iş insanı düğüne Justin Bieber'ı getirdi: Fiyatı dudak uçuklattı
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın en zengin iş insanı Mukesh Ambani, 29 yaşındaki oğlu için dünyanın en pahalı düğününü hazırlıyor. Düğünün ilk sürprizi dünyaca ünlü şarkıcı Justin... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T23:01+0300
2024-07-09T23:01+0300
2024-07-09T23:01+0300
yaşam
hindistan
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şarkıcı
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eğlence
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Hindistan’ın en zengin iş insanı Mukesh Ambani, 29 yaşındaki oğlu Anant Ambani için dünyanın en pahalı düğününü düzenliyor. Bu düğünün ilk sürprizi, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’ın özel bir konser vermesi oldu. Bieber, bu performansından 10 milyon dolar kazandı. Geçen yıl çiftin düğün öncesi eğlencesinde Rihanna konser vermiş ve 6 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.Justin Bieber, Hindistan’ın en zengin adamının oğlunun düğününe performans sergilemek üzere Mumbai’ye uçtu. Anant Ambani ve Radhika Merchant için performans sergileyen Kanadalı şarkıcı, çiftin daha önceki düğün etkinliklerinde sahne alan Rihanna, Backstreet Boys, Katy Perry ve Andrea Bocelli gibi isimlerin ardından beklentileri karşılamak zorundaydı. Hafta sonu gerçekleşecek asıl düğünde kimin sahne alacağı büyük merak konusu.Mukesh Ambani’nin en küçük oğlunun düğünü, Hindistan’ın en gösterişli düğünlerini bile gölgede bırakıyor. Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen sangeet töreninde, Ambani ailesi Bollywood yıldızı Shah Rukh Khan’ın hit şarkısı 'Deewangi Deewangi' eşliğinde sahne aldı.Düğün, Hindistan’ın en ünlü moda tasarımcılarının imzasını taşıyan elbiselerle adeta bir podyuma dönüştü. Üç partinin maliyeti bilinmemekle birlikte, Rihanna’nın performansından 7 milyon dolar, Justin Bieber’ın ise 10 milyon dolar kazandığı iddia ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220812/justin-bieber-videosunu-paylasti-semdinlili-halay-basi-sofi-omere-teklif-yagiyor-1059837684.html
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hindistan, justin bieber, şarkıcı, düğün, eğlence
hindistan, justin bieber, şarkıcı, düğün, eğlence
Hindistan'ın en zengin iş insanı düğüne Justin Bieber'ı getirdi: Fiyatı dudak uçuklattı
Hindistan'ın en zengin iş insanı Mukesh Ambani, 29 yaşındaki oğlu için dünyanın en pahalı düğününü hazırlıyor. Düğünün ilk sürprizi dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber oldu
Hindistan’ın en zengin iş insanı Mukesh Ambani, 29 yaşındaki oğlu Anant Ambani için dünyanın en pahalı düğününü düzenliyor. Bu düğünün ilk sürprizi, dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’ın özel bir konser vermesi oldu. Bieber, bu performansından 10 milyon dolar kazandı. Geçen yıl çiftin düğün öncesi eğlencesinde Rihanna konser vermiş ve 6 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.
Justin Bieber, Hindistan’ın en zengin adamının oğlunun düğününe performans sergilemek üzere Mumbai’ye uçtu. Anant Ambani ve Radhika Merchant için performans sergileyen Kanadalı şarkıcı, çiftin daha önceki düğün etkinliklerinde sahne alan Rihanna, Backstreet Boys, Katy Perry ve Andrea Bocelli gibi isimlerin ardından beklentileri karşılamak zorundaydı. Hafta sonu gerçekleşecek asıl düğünde kimin sahne alacağı büyük merak konusu.
Mukesh Ambani’nin en küçük oğlunun düğünü, Hindistan’ın en gösterişli düğünlerini bile gölgede bırakıyor. Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen sangeet töreninde, Ambani ailesi Bollywood yıldızı Shah Rukh Khan’ın hit şarkısı 'Deewangi Deewangi' eşliğinde sahne aldı.
Düğün, Hindistan’ın en ünlü moda tasarımcılarının imzasını taşıyan elbiselerle adeta bir podyuma dönüştü. Üç partinin maliyeti bilinmemekle birlikte, Rihanna’nın performansından 7 milyon dolar, Justin Bieber’ın ise 10 milyon dolar kazandığı iddia ediliyor.