https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/gurcistan-cumhurbaskani-abnin-yaptirimi-sonrasi-kendi-ulkesini-elestirdi-1085695281.html
Gürcistan Cumhurbaşkanı, AB'nin yaptırımı sonrası kendi ülkesini eleştirdi
Gürcistan Cumhurbaşkanı, AB'nin yaptırımı sonrası kendi ülkesini eleştirdi
Sputnik Türkiye
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yabancı ajan yasasını Batı'nın tüm baskısına rağmen yürürlüğe koyan hükümete yaptırım uygulayan ABD ve AB’ye karşı... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T14:49+0300
2024-07-09T14:49+0300
2024-07-09T14:49+0300
dünya
gürcistan
salome zurabişvili
avrupa
avrupa birliği
abd
antony blinken
irakli kobakhidze
yabancı nüfuzun şeffaflığı
rusya
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X Sosyal medya hesabında AB'nin yaptırım kararını değerlendiren Gürcistan Cumhurbaşkanı, hükümetin Avrupa ve Batı karşıtı söylemleri nedeniyle ABD ve Avrupa Birliği'nin Tiflis'e karşı kısıtlamalara gittiğini hatırlatırken, "ABD ile ortak tatbikatın iptal edilmesini, AB'nin savunma için öngörülen 30 milyon euroyu dondurma kararı izledi. Bu, mevcut hükümetin Avrupa ve Batı karşıtı söylem ve eylemlerine bir yanıttır. Bu, tüm tavsiye ve uyarılarının yanıtsız kalmasına bir cevaptır" diye konuştu.ABD ve Gürcistan Silahlı Kuvvetlerinin 2024 yazında yapılması planlanan ortak tatbikatı, stratejik ilişkilerin gözden geçirilmesi nedeniyle süresiz olarak ertelenmişti.Pentagon’dan yapılan açıklamada, “ABD, Gürcistan ile stratejik ikili ilişkilerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirmeye başlamıştır. Bu bağlamda, ABD, Gürcistan’da 25 Temmuz – 6 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılması planlanan Noble Partner tatbikatını süresiz olarak erteleyecektir” denilirken, devamında, Gürcistan hükümetinin ABD'nin kendilerine Ukrayna'ya destek için yeni bir cephe açma yönünde baskı uyguladığı ve iktidar partisine ‘darbe girişiminde’ bulunduğu şeklinde "asılsız" iddialar ortaya atmasının ardından 30 Mayıs'ta ikili ilişkileri kapsamlı şekilde gözden geçirme kararı aldığı kaydedildi.Bununla birlikte Avrupa Birliği’nin (AB) Gürcistan Büyükelçisi Paweł Herczyński, Gürcistan’ın AB’ye entegrasyon sürecinin askıya alındığını duyurdu.Geçtiğimiz aylarda, birliğin ülkeyi Avrupa entegrasyonu yolunda ilerletmek için bugüne kadar demokratik yollarla seçilmiş tüm Gürcistan hükümetleriyle birlikte çalışmaya devam edeceğini söyleyen Herczyński, şimdi ise farklı konuşurken, "Mevcut Gürcistan hükümetinin niyetleri AB liderleri için belirsiz. Yabancı etkinin şeffaflığına ilişkin yasa bariz bir şekilde geriye doğru atılmış bir adım” açıklamasında bulundu.AB liderlerinin, Gürcistan’ın savunma kapasitesini güçlendirme amacıyla bu ülkenin savunma bakanlığına gönderilmesi planlanan 30 milyon euro'yu dondurma kararının alındığı bildirildi.AB'nin kararının ABD'nin Gürcistan'a yaptırım kararı sonrası gelmesi de dikkat çekti.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gürcistan genelinde haftalar süren kitlesel protestoları tetikleyen ve muhalefetin 'Rus yasası' olarak tanımladığı kanunun kabulünün ardından Washington'ın Tiflis'le ilişkileri gözden geçireceğini belirtmişti.AB üyeliği mi? Ukraynalaşma yolu mu?Gürcistan’da tartışmalara ve protesto gösterilerine neden olan ve ‘yabancı ajan’ yasası, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) tüm baskı ve yaptırım tehditlerine rağmen bu ayın başında yürürlüğe girmişti.2030'da Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayı hedeflediklerini ve tam da bu yüzden açıklık ve şeffaflık için mücadele verdiklerine dikkati çeken Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze şunları kaydetmişti:Yasaya tepki veren ABD'nin, Gürcistan hükümeti yetkililerine yönelik vize kısıtlaması getirilmesine yönelik kararını da değerlendiren Kobakhidze, "Yaptırımlar konusu bizim için kesinlikle ciddi değil. Gürcü halkına ve Gürcü halkının seçtiği hükümete yaptırım veya benzeri tedbirlerle şantaj yapma girişimi ciddi değildir. Hiç kimse Gürcü halkını cezalandıramaz ve hiç kimse Gürcü halkının seçtiği hükümeti cezalandıramaz" dedi.Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Zurabişvili'yi vatana ihanetle suçlamıştıHükümet olarak ülkenin egemenliğini kararlı şekilde korumaya devam edeceklerini vurgulayan Kobakhidze, "Gürcistan'ın yakın tarihi ve modern dünyadaki mevcut süreçler, egemenliğin, ülke güvenliğinin en etkili garantisi olduğunu bize açıkça göstermiştir" ifadelerini kullanırken, ülkesinin son 34 yılda çok şey yaşadığını, egemenliğini ve bağımsızlığını zayıflatmaya yönelik sayısız girişimden kurtulduğunu, ancak hala zorluklarla karşı karşıya olduğunu söylemiştiCumhurbaşkanı Zurabişvili’yi ima eden Kobakhidze, konuşmasında, “Varoluşsal tehditlere ve Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın ihaneti de dahil olmak üzere çok sayıda ihanete rağmen geçtiğimiz iki yıl boyunca ülkede barışı korumamızı sağlayan, halkın ve onların seçilmiş yetkililerinin birlikteliği ve makul adımları olmuştur” ifadelerini kullanmıştı.
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gürcistan, salome zurabişvili, avrupa, avrupa birliği, abd, antony blinken, irakli kobakhidze, yabancı nüfuzun şeffaflığı, rusya
gürcistan, salome zurabişvili, avrupa, avrupa birliği, abd, antony blinken, irakli kobakhidze, yabancı nüfuzun şeffaflığı, rusya
Gürcistan Cumhurbaşkanı, AB'nin yaptırımı sonrası kendi ülkesini eleştirdi
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yabancı ajan yasasını Batı'nın tüm baskısına rağmen yürürlüğe koyan hükümete yaptırım uygulayan ABD ve AB’ye karşı kendi ülkesini savunmak yerine eleştirmeyi tercih etti.
X Sosyal medya hesabında AB'nin yaptırım kararını değerlendiren Gürcistan Cumhurbaşkanı, hükümetin Avrupa ve Batı karşıtı söylemleri nedeniyle ABD ve Avrupa Birliği'nin Tiflis'e karşı kısıtlamalara gittiğini hatırlatırken, "ABD ile ortak tatbikatın iptal edilmesini, AB'nin savunma için öngörülen 30 milyon euroyu dondurma kararı izledi. Bu, mevcut hükümetin Avrupa ve Batı karşıtı söylem ve eylemlerine bir yanıttır. Bu, tüm tavsiye ve uyarılarının yanıtsız kalmasına bir cevaptır" diye konuştu.
ABD ve Gürcistan Silahlı Kuvvetlerinin 2024 yazında yapılması planlanan ortak tatbikatı, stratejik ilişkilerin gözden geçirilmesi nedeniyle süresiz olarak ertelenmişti.
Pentagon’dan yapılan açıklamada, “ABD, Gürcistan ile stratejik ikili ilişkilerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirmeye başlamıştır. Bu bağlamda, ABD, Gürcistan’da 25 Temmuz – 6 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılması planlanan Noble Partner tatbikatını süresiz olarak erteleyecektir” denilirken, devamında, Gürcistan hükümetinin ABD'nin kendilerine Ukrayna'ya destek için yeni bir cephe açma yönünde baskı uyguladığı ve iktidar partisine ‘darbe girişiminde’ bulunduğu şeklinde "asılsız" iddialar ortaya atmasının ardından 30 Mayıs'ta ikili ilişkileri kapsamlı şekilde gözden geçirme kararı aldığı kaydedildi.
Bununla birlikte Avrupa Birliği’nin (AB) Gürcistan Büyükelçisi Paweł Herczyński, Gürcistan’ın AB’ye entegrasyon sürecinin askıya alındığını duyurdu.
Geçtiğimiz aylarda, birliğin ülkeyi Avrupa entegrasyonu yolunda ilerletmek için bugüne kadar demokratik yollarla seçilmiş tüm Gürcistan hükümetleriyle birlikte çalışmaya devam edeceğini söyleyen Herczyński, şimdi ise farklı konuşurken, "Mevcut Gürcistan hükümetinin niyetleri AB liderleri için belirsiz. Yabancı etkinin şeffaflığına ilişkin yasa bariz bir şekilde geriye doğru atılmış bir adım” açıklamasında bulundu.
AB liderlerinin, Gürcistan’ın savunma kapasitesini güçlendirme amacıyla bu ülkenin savunma bakanlığına gönderilmesi planlanan 30 milyon euro'yu dondurma kararının alındığı bildirildi.
AB'nin kararının ABD'nin Gürcistan'a yaptırım kararı sonrası gelmesi de dikkat çekti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gürcistan genelinde haftalar süren kitlesel protestoları tetikleyen ve muhalefetin 'Rus yasası' olarak tanımladığı kanunun kabulünün ardından Washington'ın Tiflis'le ilişkileri gözden geçireceğini belirtmişti.
AB üyeliği mi? Ukraynalaşma yolu mu?
Gürcistan’da tartışmalara ve protesto gösterilerine neden olan ve ‘yabancı ajan’ yasası, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) tüm baskı ve yaptırım tehditlerine rağmen bu ayın başında yürürlüğe girmişti.
2030'da Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayı hedeflediklerini ve tam da bu yüzden açıklık ve şeffaflık için mücadele verdiklerine dikkati çeken Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze şunları kaydetmişti:
Burada şeffaflık sağlanmazsa, her yıl bir devrim girişimi altında kalırsak, böyle bir dönemde inanın 2030'da değil 2040'ta bile Avrupa Birliği'ne üye olamayabiliriz. Bakın, Ukrayna ile ilgili olarak Almanya Şansölyesi, ülkenin (Ukrayna) 30 yıl daha NATO üyesi olmayacağını söyledi. 'Ukraynalaşmayı' istemiyoruz. Şeffaflık yoksa 'Ukraynalaşma' riski yüksektir.
Yasaya tepki veren ABD'nin, Gürcistan hükümeti yetkililerine yönelik vize kısıtlaması getirilmesine yönelik kararını da değerlendiren Kobakhidze, "Yaptırımlar konusu bizim için kesinlikle ciddi değil. Gürcü halkına ve Gürcü halkının seçtiği hükümete yaptırım veya benzeri tedbirlerle şantaj yapma girişimi ciddi değildir. Hiç kimse Gürcü halkını cezalandıramaz ve hiç kimse Gürcü halkının seçtiği hükümeti cezalandıramaz" dedi.
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Zurabişvili'yi vatana ihanetle suçlamıştı
Hükümet olarak ülkenin egemenliğini kararlı şekilde korumaya devam edeceklerini vurgulayan Kobakhidze, "Gürcistan'ın yakın tarihi ve modern dünyadaki mevcut süreçler, egemenliğin, ülke güvenliğinin en etkili garantisi olduğunu bize açıkça göstermiştir" ifadelerini kullanırken, ülkesinin son 34 yılda çok şey yaşadığını, egemenliğini ve bağımsızlığını zayıflatmaya yönelik sayısız girişimden kurtulduğunu, ancak hala zorluklarla karşı karşıya olduğunu söylemişti
Cumhurbaşkanı Zurabişvili’yi ima eden Kobakhidze, konuşmasında, “Varoluşsal tehditlere ve Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın ihaneti de dahil olmak üzere çok sayıda ihanete rağmen geçtiğimiz iki yıl boyunca ülkede barışı korumamızı sağlayan, halkın ve onların seçilmiş yetkililerinin birlikteliği ve makul adımları olmuştur” ifadelerini kullanmıştı.