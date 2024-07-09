https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/ersan-senden-eylem-tok-aciklamasi-pisman-oldum-o-kadar-tepki-gosterilecegini-tahmin-edemedim-1085672432.html
Ersan Şen'den Eylem Tok açıklaması: Pişman oldum, O kadar tepki gösterileceğini tahmin edemedim
Ersan Şen'den Eylem Tok açıklaması: Pişman oldum, O kadar tepki gösterileceğini tahmin edemedim
Sputnik Türkiye
ABD’ye firar eden ve Türkiye’nin iade talebi üzerine gözaltına alınıp tutuklanan Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un davasını alabileceğini söyleyen Ersan... 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T09:19+0300
2024-07-09T09:19+0300
2024-07-09T09:19+0300
türkiye
kübra par
eylem tok
timur cihantimur
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İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasından sonra 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran ve ardından Türkiye'nin talebi üzerine Boston’da yakalanan anne Eylem Tok için "Şartlar uygun olursa davayı alabilirim" diyen ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, açıklamasına gelen tepkilerlle ilgili konuştu.'Avukatlık refleksi ile cevap verdim'TV100'de katıldığı programda Kübra Par'ın "Eylem Tok’un oğlunu savunur musunuz? Diye sormuştum. Siz de “Anlaşırsak savunuruz” dediniz. İki gün boyunca linç yediniz. Eylem Tok size o programdan sonra ulaşmaya çalıştı mı?" sorusu üzerine Şen şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240216/ismail-saymaz-ve-ersan-sen-arasinda-sert-tartisma-canli-yayin-durduruldu-1080786673.html
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kübra par, eylem tok, timur cihantimur
kübra par, eylem tok, timur cihantimur
Ersan Şen'den Eylem Tok açıklaması: Pişman oldum, O kadar tepki gösterileceğini tahmin edemedim
ABD’ye firar eden ve Türkiye’nin iade talebi üzerine gözaltına alınıp tutuklanan Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un davasını alabileceğini söyleyen Ersan Şen, kendisine yönelik tepkilere ilişkin "Pişman oldum. O kadar insanın tepki göstereceğini tahmin edemedim" ifadelerini kullandı..
İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasından sonra 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran ve ardından Türkiye'nin talebi üzerine Boston’da yakalanan anne Eylem Tok için "Şartlar uygun olursa davayı alabilirim" diyen ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, açıklamasına gelen tepkilerlle ilgili konuştu.
'Avukatlık refleksi ile cevap verdim'
TV100'de katıldığı programda Kübra Par'ın "Eylem Tok’un oğlunu savunur musunuz? Diye sormuştum. Siz de “Anlaşırsak savunuruz” dediniz. İki gün boyunca linç yediniz. Eylem Tok size o programdan sonra ulaşmaya çalıştı mı?" sorusu üzerine Şen şunları söyledi:
Yok hayır öyle bir teklif yok. Biz faili savunuyoruz, millet tepki gösteriyor. Niye anlamadım. Avukatlık refleksi ile cevap verdim. Şartlar deyince maddi şartlar anlamayın. İnsanlar tutuklanmak istemeyebilir. Avukatla oturduğunuzda maddiyatı konuşmazsınız. Size ne sağlayabilir? Bunu konuşursunuz. Pişman oldum. O kadar insanın tepki göstereceğini tahmin edemedim. Öyle bir tepkiyle karışılacağımı bilseydim yorum yapmazdım.