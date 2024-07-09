https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/ersan-senden-eylem-tok-aciklamasi-pisman-oldum-o-kadar-tepki-gosterilecegini-tahmin-edemedim-1085672432.html

Ersan Şen'den Eylem Tok açıklaması: Pişman oldum, O kadar tepki gösterileceğini tahmin edemedim

Ersan Şen'den Eylem Tok açıklaması: Pişman oldum, O kadar tepki gösterileceğini tahmin edemedim

Sputnik Türkiye

ABD’ye firar eden ve Türkiye’nin iade talebi üzerine gözaltına alınıp tutuklanan Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un davasını alabileceğini söyleyen Ersan... 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T09:19+0300

2024-07-09T09:19+0300

2024-07-09T09:19+0300

türkiye

kübra par

eylem tok

timur cihantimur

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İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasından sonra 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran ve ardından Türkiye'nin talebi üzerine Boston’da yakalanan anne Eylem Tok için "Şartlar uygun olursa davayı alabilirim" diyen ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, açıklamasına gelen tepkilerlle ilgili konuştu.'Avukatlık refleksi ile cevap verdim'TV100'de katıldığı programda Kübra Par'ın "Eylem Tok’un oğlunu savunur musunuz? Diye sormuştum. Siz de “Anlaşırsak savunuruz” dediniz. İki gün boyunca linç yediniz. Eylem Tok size o programdan sonra ulaşmaya çalıştı mı?" sorusu üzerine Şen şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240216/ismail-saymaz-ve-ersan-sen-arasinda-sert-tartisma-canli-yayin-durduruldu-1080786673.html

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Sputnik Türkiye

kübra par, eylem tok, timur cihantimur