https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/cumhurbaskani-erdogan-nato-devlet-ve-hukumet-baskanlari-zirvesine-katilmak-uzere-abdde-1085709156.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'de

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a indi. 09.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-09T21:41+0300

2024-07-09T21:41+0300

2024-07-09T21:41+0300

dünya

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abd

nato

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Andrews Askeri Hava Üssü'nde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve diğer ilgililer karşıladı.Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Washington'a geldi.NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları toplantısına katılacak olan Erdoğan, bugün NATO'nun 75. Yıl Anma Etkinliği'ne iştirak edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/chp-genel-baskani-ozel-ya-zam-olacak-gecim-olacak-ya-da-hic-yolu-yok-secim-olacak-1085698681.html

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recep tayyip erdoğan, abd, nato